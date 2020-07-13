2020-07-13T01:20:54+03:00
Звезды

Наталья Фриске надела платье умершей Жанны и спела песни сестры

Поклонники в шоке от увиденного [фото, видео]
Ольга ЛИБГАРДТ
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ЖАнна Фриске в платье цвета фуксии.ЖАнна Фриске в платье цвета фуксии.Фото: Руслан РОЩУПКИН
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Родная сестра певицы Жанны Фриске впервые за долгое время выступила на сцене. Наталья Фриске стала приглашенной звездой на закрытом мероприятии. Девушка исполнила несколько хитов из репертуара своей знаменитой родственницы. Однако поклонники в ужасе от увиденного.

Младшая сестра умершей пять лет назад Жанны Фриске, казалось, давно оставила мечты о карьере в шоу-бизнесе. В 2007 году Наталья Фриске заменила знаменитую певицу в группе "Блестящие", но продержалась там всего три месяца, после чего покинула коллектив и освоила более земную профессию. Вот уже много лет Наталья - мастер перманентного макияжа, "бьет" клиентами губы да брови.

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Сестра певицы Жанны Фриске развлекала гостей на свадьбе
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Однако гены, видимо, берут свое. На днях Фриске-младшая развлекала гостей на свадьбе в подмосковной в Балашихе. Торжество прошло в одном из местных ресторанов. Гости пели и плясали под хит "Где-то летом", который когда-то прославил Жанну в качестве сольной исполнительницы.

Наталья нарастила модные афрокудри, которые сделали ее невероятно похожей на знаменитую сестру. Она не стала скрывать, что пользуется песнями своей именитой родственницы. Кроме того, Фриске-младшая надела платье умершей Жанны. То самое - в пол и цвета фуксии.

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Жанна Фриске обожала наряды цвета фуксии
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Увидев это, пользователи соцсетей пришли в ужас. Многим не понравилось то, что Наталья пытается во всем походить на Жанну.

"Копирует сестру, но ей никогда не быть Жанной", "Не позорилась бы... Жанна была уникальная. Царство ей небесное", "Ну, ей до сестры, как до звезды на небе, ни голоса, ни внешности", "Медведь на ухо наступил", "Что-то не то...Пластики, легкости, притягательности не хватает", "А голоса-то и нет", "То, что она выступает, - хорошо, но не обязательно петь песни сестры. Потому что так ее будут ассоциировать с сестрой. А если бы пела новые песни то, возможно бы, она стала самой собой", "У меня ощущение, что она ворует...", "Зачем копировать так всеми любимую Жанну. Пусть поет свое", "Далеко ей до Жанны! Не очень красиво зарабатывать себе деньги на смерти сестры", "Неудачная копия, простите, господа", "Жесть, что за кошмар. Зачем делать то, что совершенно не получается", "Боже, она надела платье умершей Жанны. Господи, помилуй", "Что -то не так в этом пении", - делятся фолловеры.

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Если свадьба, то такая, что только утром присылают и фотки, и видео!
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Отметим, Наталья Фриске с детства пыталась во всем подражать старшей сестре и даже закончила музыкальную школу, хотя блестящими вокальными данными не отличалась. Когда в 1996-м Жанна стала солисткой "Блестящих", вся семья вслед за ней сменила неблагозвучную для сцены фамилию Копылова на Фриске (фамилия бабушки по линии отца). Поначалу продюсеры группы полагали, что Наташа сможет достойно заменить сестру на сцене, когда та начала сольную карьеру. Однако для Фриске-младшей гастроли, шоу и интервью оказались непривычной и непосильной ношей. С шоу-бизнесом пришлось покончить.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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