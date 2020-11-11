Практическое руководство для родителей детей от 0 до 7 лет

Жизненно важные советы для мам и пап Фото: Мария ЛЕНЦ

Дети – это ураган. Это разбитые коленки, дырки на только что купленной одежде, кукольный наряд из вашей любимой дорогущей кофточки, размазанная по стене каша… В общем, для каждого возраста – свой «эксклюзив». Вас уже пугали всевозможными трудностями воспитания? Давали многочисленные (и чаще всего довольно бесполезные) советы? Вы чувствуете себя бездарным родителем, который не может справиться со своим чадом? Мы знаем, как вам помочь! Издательство «Комсомольская правда» выпустило серию книг для поддержания боевого духа мам и пап, бабушек и дедушек. Мы собрали рекомендации лучших детских психологов, педагогов и врачей. Мы нашли ответы на самые частые и наиболее волнующие вопросы. Читайте и берегите нервы!

«Монтессори. Самый полный курс для развития самостоятельного и любознательного ребёнка».

«Монтессори. Самый полный курс для развития самостоятельного и любознательного ребёнка», Кьяра Пиродди

16+

О чем: Книга «Монтессори» - это настоящая большая энциклопедия осознанных родителей, в которой вы найдете практическое руководство для развития детей от 1 до 7 лет. Книга будет полезна и тем, кто воспитывает детей по методу Монтессори, и тем, кто просто хочет разнообразить занятия и игры с ребенком.

Зачем читать: В книге вы найдете рекомендации по воспитанию, а также практические советы и примеры развивающих занятий дома и на улице. Эта книга поможет сделать каждый день малыша полным открытий и экспериментов. Пробудит в нем любознательность и научит самостоятельно занимать себя интересным делом.

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«Зато, тебе поможет. Инструкция по применению ребёнка от 0-3 лет».

«Зато, тебе поможет. Инструкция по применению ребёнка от 0-3 лет», Саша Советова

0+

О чем: Автор книги Саша Советова, многодетная мама и блогер-комиксист @mamashalol, весело рассказывает, а также рисует о материнстве и всевозможных проблемах, которые могут поджидать новоиспеченную маму. Умело использует волшебное ЗАТО для борьбы с послеродовой депрессией и прочими материнскими невзгодами.

Зачем читать: Никаких нравоучений, только оптимизм, юмор и личный опыт. Еще никогда решение проблем не было таким веселым и наглядным.

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«Мой прекрасный не идеальный ребёнок. Позитивное воспитание без принуждения».

«Мой прекрасный не идеальный ребёнок. Позитивное воспитание без принуждения», Ирина Кудинова, Евгения Голобокова

6+

О чем: Авторы книги предлагают самый простой и проверенный способ – с помощью игры и… разумного баловства привить ребенку хорошие привычки и отучить от вредных привычек, игра – лучший развивающий урок и лучший способ воспитания.

Зачем читать: Дорогие родители НЕ идеальных своенравных карапузов! Совсем скоро вы будете вспоминать о «непростых» годах с улыбкой и умилением. Прочитав книгу, вы поймете, что именно ваш малыш – самый лучший, и именно вы – идеальная мама.

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