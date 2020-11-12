Голосовые помощники мобильных приложений стали путать президентов США

На вопрос о возрасте следующего президента США мобильное приложение рассказывало о Камале Харрис. Фото: REUTERS

После выборов в Соединенных Штатах одним из самых популярных вопросов, которые американцы адресовали голосовым помощникам, стал вопрос о возрасте 46-го президента США.

«Сколько лет президенту?» - интересовались пользователи. И на этот, казалось бы, простой вопрос, они получали странный ответ: «Камале Харрис 56 лет».

Получается, что в IT-компаниях перепутали президента и вице-президента, ведь сенатор Камала Харрис, скорее всего, станет заместителем Джо Байдена, а не займет его место в Овальном кабинете Белого дома.

Ошибку исправили. Но на следующий день на аналогичный вопрос голосовой помощник уже говорил о возрасте Дональда Трампа. И все бы ничего, но по всем новостным агентствам прошла информация о победе кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Именно он должен стать 46-м президентом Соединенных Штатов.

IT-гиганты никак не прокомментировали это то ли недоразумение, то ли спланированную акцию. Возможно, в базе данных Камале Харрис случайно забыли добавить приставку «вице».

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