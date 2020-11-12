Башкирских полицейских снова решили судить за изнасилование дознавательницы

Непристойный цирк продолжается с 2018 года, когда три высокопоставленных полицейских собрались отпраздновать день комсомола

Эта музыка будет вечной: Шестой кассационный суд общей юрисдикции Самары отменил приговор башкирским полицейским, то ли изнасиловавшим, то ли не изнасиловавшим дознавательницу, и отправил дело в Верховный суд Башкирии. Снова.

Напоминаю: непристойный цирк продолжается с 2018 года, когда три высокопоставленных полицейских собрались отпраздновать день комсомола и перевод одного из них, полковника Эдуарда Матвеева, в правительство Башкирии. С собой пригласили девиц, одна из которых - вот незадача! - оказалась дочерью без пяти минут вице-премьера Башкирии, а в тот момент замглавы Росгвардии Ирека Сагитова.

Что там на пьянке было, сам черт ногу сломит: полковник, подполковник и майор клянутся, что дознавательница Фатхлисламова лезла к ним, даже когда они пытались уединиться в туалете, но они были тверды, «облико морале» и высоко держали честь офицера.

Дознавательница утверждает, что над ней надругались тремя извращенными способами, причём одновременно, и демонстрирует телесные поврежления (показания очень страшные, на самом деле).

Сначала, в декабре 2019 года, полицейских осудили. Не зря же год шло следствие.

Потом, в июне 2020-го, двух оправдали: биологические следы на белье девушки принадлежит только одному из трех оскандалившихся, младшему по званию Павлу Яромчуку. А подполковника Салавата Галиева там, вроде, и вовсе не было.

И, вот, барабанная дробь... Всех - осуждённого и оправданных - под домашний арест, дело - на новое рассмотрение.

В 90-х на отечественном ТВ была шутка про цикличность истории: «Храм - бассейн, бассейн - храм, всемирная история, банк «Империал».

Похоже, правительство Башкирии, правоохранительные органы республики и ее судебная система решили веселить нас до Второго Пришествия, отменяя и вновь ставя приговоры: впору продавать в суд билеты.

А, если серьезно, я не припомню уголовного дела, которое бы так уронило престиж власти. И все радостно в этом участвуют: и правительство Башкирии, и СК, и судьи, и адвокаты. И я, грешная.

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