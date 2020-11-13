Рак груди на последней стадии: как сейчас выглядит актриса Александра Яковлева

Актриса Александра Яковлева и Николай Басков Фото: Instagram.com

Актриса Александра Яковлева три года борется с онкологией. У звезды фильмов "Чародеи" и "Экипаж" диагностировали рак груди на последней стадии. Услышав диагноз, актриса сначала впала в депрессию и потеряла смысл к жизни. По ее словам, рак развивался в организме годами совершенно безболезненно. Однако позже она взяла себя в руки и начала борьбу с недугом.

Александра Яковлева на личном примере каждый день показывает - рак не приговор. После тяжелой химиотерапии актриса лишилась волос, но ее спасают парики. Был период, когда она сильно похудела. Сейчас звезда советского экрана поражает внешним видом и выглядит изумительно.

Елена Яковлева Фото:

Актриса активно ведет блог. На одном из последних фото она позирует в компании Николая Баскова. "Кениг. Прогулка по Кенигсбергу", - подписала она снимок. Знаменитость назвала певца фантастическим человеком, умным, деликатным, добрым, неравнодушным.

Стоит отметить, что 63-летняя артистка давно ушла из профессии и сосредоточилась на решении проблем своего родного Калининграда. Александра является почетным гражданином дорогого сердцу города.

Напомним, Александра Яковлева прославилась в один день, когда на экраны вышел первый советский фильм-катастрофа "Экипаж". Режиссер Александр Митта долго искал актрису на роль красавицы-стюардессы. Когда директор картины заприметил юную Александру, та сразу приняла предложение. И не прогадала, став звездой. Затем были съемки в культовых "Чародеях". После чего артистка решила сосредоточиться на семье.

В 2017 году у нее диагностировали онкологическое заболевание в запущенной стадии. С самого начала прогнозы врачей были неутешительными, но звезда не стала опускать руки и приняла решение бороться. По словам артистки, она находится на грани жизни и смерти. Рак развивался в организме годами совершенно безболезненно. Она узнала о недуге, когда однажды у нее неожиданно отнялись ноги. "Вдруг я понимаю, что не могу ходить. Не могу ходить! На следующий день я понимаю, что не могу ничего… Оказывается, это все безболезненно все происходило много лет. Ты не чувствуешь ничего. Я понимала, что что-то происходит в организме, но ничего не болело", - делилась Яковлева. Знаменитость прошла 20 курсов химиотерапии и не скрывает, что самое сложное - мучительное восстановление после изнуряющих процедур. Сейчас с актрисой буквально случилось чудо - опухоль перестала расти.