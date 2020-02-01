Больная раком груди актриса Александра Яковлева перестала выходить на связь

Известная актриса Александра Яковлева в 2019 году объявила о том, что врачи обнаружили у нее четвертую стадию рака груди. Знаменитость, несмотря на неутешительный диагноз, не опустила рук и заявила, что будет вести борьбу со смертельным недугом. Звезда кино своим примером стойкости и мужества пытается вдохновить тех, кто столкнулся с похожей бедой. До недавнего времени она успешно гастролировала со своим спектаклем, однако в последнее время об именитой артистке нет никаких вестей.

Александра Яковлева перестала выходить на связь. Все телефоны актрисы, которая борется с раком груди, отключены, сообщает Teleprogramma.pro.

Светские хроникеры безуспешно пытались дозвониться на три номера звезды фильмов "Экипаж" и "Чародеи". Ведь ранее артистка отвечала на звонки и рассказывала о своем состоянии здоровья.

Более того, Яковлева посещала различные ток-шоу, где делилась своим опытом борьбы с онкологией. Впрочем, последний раз она общалась с широкой публикой в сентябре 2019 года. Тогда звезда появилась в студии программы "Судьба человека". Выпуск был посвящен режиссеру Александру Митте.

В студии Александра Яковлева рассказала, как разделась ради эротического кадра для фильма "Экипаже". В конце 70-х годов эта лента произвела настоящий фурор. Актриса исполнила в картине одну из главных ролей. У нее в фильме было довольно много откровенных сцен. По словам актрисы, во время съемки она не пыталась прикрыть свои прелести. Знаменитость призналась, что без проблем разделась и пошла сниматься.

"Я никогда не говорила членам съемочной бригады, чтобы они отвернулись. Считаю, что если согласилась сниматься обнаженной, то не надо идти на попятную. Александр Митта во время съемок несколько раз подходил и поправлял простынку, за которой шла съемка. Считаю, что именно он впервые начал показывать эротику в советском кино", - откровенничала она.

После выхода картины Яковлева проснулась знаменитой, а зрители не осуждали ее за откровенную сцену. "Людям было в кайф увидеть по телевидению эротику", - заверила звезда экрана.

Напомним, Александра Яковлева несколько лет борется с онкологическим заболеванием. Звезде экрана диагностировали четвертую стадию рака груди, но она не унывает. Актриса мужественно воспринимает происходящее и надеется на исцеление. Врачи изначально давали ей всего несколько месяцев, так как болезнь быстро прогрессировала - метастазы пошли в мозг. Однако звезда упорно продолжала лечение. Она прошла 20 курсов химиотерапии, у нее отнялись ноги. Знаменитость не скрывает, что самое сложное - мучительное восстановление после химии. После них с 62-летней актрисой буквально случилось чудо - опухоль перестала расти.