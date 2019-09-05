Больная раком Александра Яковлева рассказала об эротической съемке

Больная раком Александра Яковлева появилась в эфире программы "Судьба человека". В студии у Бориса Корчевникова она рассказала об эротической съемке для фильма "Экипаже". В конце 70-х годов эта лента произвела настоящий фурор.

Александра Яковлева исполнила в картине одну из главных ролей. У нее в фильме было довольно много откровенных сцен. По словам актрисы, во время съемки она не пыталась прикрыть свои прелести. Знаменитость призналась, что без проблем разделась и пошла сниматься.

"Если согласилась сниматься обнаженной, то не надо идти на попятную. Александр Митта во время съемок несколько раз подходил и поправлял простынку, за которой шла съемка. Считаю, что именно он впервые начал показывать эротику в советском кино", - заявила актриса.

После выхода картины она проснулась знаменитой, а зрители не осуждали ее за откровенную сцену. "Людям было в кайф увидеть по телевидению эротику", - заверила звезда экрана.

Напомним, Александра Яковлева несколько лет борется с онкологическим заболеванием. Звезде экрана диагностировали четвертую стадию рака груди, но она не унывает. Актриса мужественно воспринимает происходящее и надеется на исцеление. Онкологию у нее нашли на поздней стадии. Врачи изначально давали ей всего несколько месяцев, так как болезнь быстро прогрессировала. Однако звезда упорно продолжала лечение. Она прошла 20 курсов химиотерапии и не скрывает, что самое сложное - мучительное восстановление после процедур. С 62-летней актрисой буквально случилось чудо - опухоль перестала расти.