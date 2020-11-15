За смерть Дмитрия Марьянова никого не накажут: обвиняемая вышла замуж за свидетеля и ждёт ребёнка

Дело о гибели актера Дмитрия Марьянова уже год разбирают в Лобненском суде. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Дело о гибели актера Дмитрия Марьянова уже год разбирают в Лобненском суде. Со смерти же звезды кино и сериалов вообще прошло три года. Но никто до сих пор не наказан. А теперь выясняется, что до реального срока, вероятно, вообще не дойдет. Потому что «появились новые обстоятельства».

ЧТО ПРОИЗОШЛО

Коротко напомним хронологию событий.

- 6 октября 2017 года Дмитрия Марьянова в состоянии запоя привозят в частный реабилитационный центр «Феникс» в подмосковной Лобне.

- Утром 15 октября актер жалуется на дикие боли в спине, просит вызвать скорую помощь. Свидетели говорят, что он даже кратковременно теряет сознание.

- По версии следствия, директор Оксана Богданова запрещает сотрудникам центра вызывать врачей - с ней держат связь по телефону и звонят несколько раз, по мере ухудшения состояния актера.

- При этом Марьянову колют сильные препараты, которые запрещено использовать без назначения врача. Но своих врачей в «Фениксе» не было. Свидетели утверждают, что уколы «пациентам» делали бывшие реабилитанты - а что кому и сколько колоть по телефону говорила сама Богданова.

- Когда актеру становится совсем плохо (уже вечером), в скорую все-таки звонят, нарушив инструкции директора, но диспетчер местной подстанции говорит, что свободных машин нет.

- Марьянова везут в больницу на своей машине, но слишком поздно, актер умирает уже в реанимации. Ему было всего 47 лет.

У СТАТЬИ ИСТЕК СРОК ДАВНОСТИ

Давно было известно, что у Марьянова проблемы с сосудами. Несколько лет назад ему даже поставили кава-фильтр - это миниатюрное устройство в вене не дает тромбам, сгусткам крови, подниматься к сердцу. Посмертная экспертиза показала, что у актера забился кава-фильтр. Из-за этого поднялось давление и произошел разрыв изношенной вены. Собственно, в суде сейчас и пытаются понять, что сыграло в этом роковую роль. Следствие считает, что во всем виновата Богданова.

Изначально возбудили уголовные дела по двумя статьям - «оставление в опасности» и «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека». Но пока следователи разбирались, по первой статье истек срок давности. А вот по второй директору «Феникса» светит до 6 лет лишения свободы. Но есть несколько «но».

ОНА ТЕПЕРЬ ЖЕНА!

На одном из последних заседаний в суде Оксана Богданова шокировала потерпевших и их адвокатов (потерпевшими признаны вдова и сын актера от другого брака). Женщина представила свидетельство о браке. Если верить документу, Богданова теперь законная супруга некоего Константина Мосунова. Законный брак - это, конечно же, очень хорошо и даже прекрасно. Вот только сам Мосунов - один из ключевых свидетелей по этому делу. Когда-то он сам был реабилитантом центра «Феникс», лечился там от разных зависимостей. А потом стал ближайшим помощником Богдановой и непосредственно на месте следил, чтобы все работало, «клиенты» не буянили и получали помощь.

Адвокаты потерпевших не исключают, что брак - фиктивный. А все потому что Мосунов много наговорил про порядки в центре во время предварительного следствия.

- Да, по закону Мосунов имеет прав не свидетельствовать против своих близких родственников, то есть - против своей нынешней жены Оксаны Мосуновой, - говорит адвокат Павел Левшун, представляющий интересы вдовы Марьянова Ксении Бик. - Но мы, конечно, будем настаивать, чтобы в суде были зачитаны показания свидетеля, которые он давал во время предварительного следствия.

По словам Левшуна, даже само свидетельство о браке может стать в будущем смягчающим обстоятельством. Мол, женщина не одинокая, появилась новая ячейка общества.

Если верить документу, Богданова теперь законная супруга некоего Константина Мосунова. Законный брак - это, конечно же, очень хорошо и даже прекрасно. Вот только сам Мосунов - один из ключевых свидетелей по этому делу. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«У НАС БУДЕТ РЕБЕНОК»

Но и это еще не все. Позже Оксана Богданова-Мосунова принесла в суд еще один документ. Справку о беременности. Получается, что у молодоженов будет общий ребенок. И это еще более серьезное смягчающее обстоятельство. По прогнозам, суд даже с учетом различных проволочек продлится не более полугода. Кто же рискнет отправить в колонию женщину на последних месяцах беременности, а то и уже с крохой на руках? Все-таки ее же не за убийство судят.

- Суд уже приобщил свидетельство о браке и справку о беременности к материалам дела, - подтвердил Павел Левшун.

- Пока шло следствие, срок давности по одной из статей истек. У вас не складывается впечатление, что другая сторона тянет время, чтобы срок истек и по второй статье?

- Не в этом случае. По статье, по которой обвиняют Богданову, срок давности - шесть лет. Уж за три года процесс совершенно точно завершится.

- На самом деле, заключение брака и беременность - довольно распространенный способ смягчения предстоящего наказания, если фигурантками уголовных дел становятся женщины, - комментирует последние события адвокат Евгений Корчаго. - Уж не знаю, как удается так быстро забеременеть, если мы знаем, что многие годами пытаются завести детей, но ничего не происходит… В ТОП-3 также входит заключение во время суда мировой с потерпевшими, выплаты компенсаций. Но тут, как я понимаю, о подобном развитии событий речь не идет.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Срок будет условным»

- Практика свидетельствует о том, что по схожим делам суды чаще назначают условные сроки. Тем более, если есть такие смягчающие обстоятельства: женщина, замужем, беременна или имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, - заявил kp.ru адвокат Вадим Багатурия, партнер коллегии «Фрейтак и сыновья».

5 ЛУЧШИХ ФИЛЬМОВ ДМИТРИЯ МАРЬЯНОВА

- Выше радуги (1986)

- Дорогая Елена Сергеевна (1988)

- Графиня де Монсоро (1997)

- Боец (2004)

- День радио (2008)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Сын Дмитрия Марьянова: Моего отца перед смертью жестоко избили

24-летний Даниил, сын Дмитрия Марьянова, дал первое интервью после трагической гибели актера (подробности)