"Уходил долго и мучительно": Дмитрия Марьянова перед смертью избили

18 октября состоялась пресс-конференция, на которой адвокатами семьи Дмитрия Марьянова была озвучена новая информация из материалов уголовного дела.

Дмитрий Марьянов умер два года назад, находясь в реабилитационном центре в Подмосковье. Уголовное дело о его смерти передано в суд, следствие установило вину директора реабилитационного центра «Феникс», где Марьянов проходил курс лечения от алкогольной зависимости. Ольге Богдановой грозит до шести лет лишения свободы, судить ее будут по двум статьям - «оставление в опасности» и «оказание услуг, повлекших по неосторожности смерть человека». Но семья артиста считает, что Богдановой предъявлено неполное обвинение.

Адвокат Виктория Крылова представляет интересы Даниила Марьянова (22-летнего сына актера) в уголовном процессе. По просьбе семьи Виктория Крылова озвучила факты, которые заставляют говорить о новом повороте в уголовном деле о смерти звезды: «Дмитрий Марьянов умирал долго и мучительно. По данным экспертизы первые признаки, когда нужно было бить тревогу появились рано утром. А умер он около 19.30 вечера... После первых жалоб и до вечера его состояние постоянно ухудшалось. Пульс был 90 на 70, отмечали, что он говорит медленно, у Дмитрия отнимались ноги... Он постоянно просил помощи. Закончилось все страшной болью, он не мог ходить. Об этом сообщили вдове по телефону.... Но было принято решение оставить его в центре. Человеку весь день до вечера не вызывали «Скорую помощь»....»

Дмитрий Марьянов умер из-за «сквозного разрыва задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери». Другими словами в вене оторвался тромб. Защитники Ольги Богдановой считают, что это случилось из-за острого тромбофлебита. Как известно у Марьянова на ноге был установлен кава-фильтр - устройство, которое имплантируют в нижнюю полую вену для улавливания эмболов (оторвавшихся тромбов или сгустков крови) и предотвращения их попадания в легочную артерию.

Дмитрий Марьянов с женой психологом Ксенией Бик.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

А вот адвокат Виктория Крылова озвучила результаты экспертизы, проведенной специалистами института им. Сербского: «Разрыв сосуда без травмы не был возможен. Произошло это из-за тупой травмы живота. Получил он ее предположительно в 7 утра в день смерти...»

Специалисты предполагают, что утром в день смерти Дмитрия Марьянова ударили, избили. Разрыв сосуда произошел не в том месте, где был установлен кава-фильтр. Значит можно предположить, что именно травма могла стать причиной смерти актера.

Была восстановлена хронология пребывания Дмитрия Марьянова в центре «Феникс». Знакомый Ксении Бик (вдовы Дмитрия Марьянова) отвез его в этот самый центр. По пути из машины актер отправил друзьям смс-сообщение: «Меня куда-то везут подлататься...» Он до конца не понимал, что с ним будут делать. А через пару дней Дмитрий засобирался домой - требовал отдать ему телефон и ноутбук, так как у актера в графике стояли спектакли, которые он никогда не срывал. Но учредитель и директор реабилитационного центра Оксана Богданова поставила Дмитрию Марьянову диагноз «белая горячка» и дала указание вводить каждые 2 - 3 часа препараты галоперидол и феназепам. У центра «Феникс» не было лицензии на осуществление медицинской деятельности, там не было медпресонала. А договор между Оксаной Богдановой и вдовой Ксенией Бик был подписан задним числом в день смерти артиста, третьей обязательной на договоре подписи самого актера нет.

Поэтому адвокат сына Дмитрия Марьянова будет добиваться, чтобы главе реабилитационного центра было предъявлено обвинение еще по двум статьям: «незаконная медицинская деятельность» и «незаконное лишение свободы».

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