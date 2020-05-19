19 Май 2020 2020-05-19T16:13:12+03:00

Минэкономразвития рассчитывает, что инфляция по итогам года не превысит 4% Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании с президентом по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы 19 мая, во вторник, сказал, что инфляция по итогам текущего года не должна превысить 4%.

- Мы видим, что экономика начинает восстанавливаться, и уровень "просадки" окажется меньше, чем мы предполагали Мы в конечном итоге рассчитываем, что по итогам года инфляция наш прогноз в 4% не превысит. И та динамика, которая у нас на сегодняшний момент есть регулярная, она это подтверждает, - заявил министр.

Владимир Путин также сказал, что инфляция постепенно замедляется, и рубль укрепляется. Экономическая деятельность на территории страны начинает восстанавливаться, однако для возврата к росту потребуется некоторое время.

- Если говорить про экономическое восстановление, то цифры последних дней показывают, что динамика пошла вверх. Но для возврата на траекторию восстановления потребуется время, - сказал Решетников.

В среду ведомство представит кабинету министров новый макроэкономический прогноз, а на следующей неделе - план восстановления российской экономики, который, по словам министра, должен помочь восстановить доходы граждан и инвестиции в государстве.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в России на 28% упал уровень валового внутреннего продукта за период нерабочих дней апреля. Номинально показатель снизился на 2,4 триллиона рублей по сравнению с таким же периодов прошлого года.

ИСТОЧНИК KP.RU