«Дорогой Джига, мы тебя будем помнить!»: Москва простилась с Арменом Джигарханяном

Несмотря на пандемию, церемонию прощания решили сделать открытой, чтобы поклонники Армена Джигарханяна смогли отдать ему последние почести. Фото: Иван МАКЕЕВ

Несмотря на пандемию, церемонию прощания решили сделать открытой, чтобы поклонники Армена Джигарханяна смогли отдать ему последние почести.

Гражданская панихида началась в полдень. Но задолго до начала у входа в Московский драматический театр на Ломоносовском проспекте собрались люди с цветами. В основном это старшее поколение москвичей, которые видели Джигарханяна на сцене в расцвете его творческих сил. Они вспоминали и магнетизм его игры, и то, как он умел перевоплощаться.

Гражданская панихида началась в полдень. Фото: Иван МАКЕЕВ

Перед тем как пустить публику в задние, сотрудники театра каждому измерили температуру и разрешали войти только при наличии маски.

В фойе театра - большой портрет Джигарханяна в рамке из белых роз. На стенах - фотогалерея его образов из фильмов и спектаклей. Сцена в зрительном зале утопала в цветах. На экране - сменялись портреты Армена Борисовича. Слева от гроба сидели его близкие друзья. Среди них - Татьяна Власова (она была второй женой Джигарханяна).

Перед тем как пустить публику в задние, сотрудники театра каждому измерили температуру и разрешали войти только при наличии маски. Фото: Иван МАКЕЕВ

Первыми пришли проститься с кумиром актеры Московского армянского театра, артист цирка Азис Аскарян, Бедрос Киркоров, Эдгард Запашный, актер Анатолий Кот. Были представитель армянской апостольской церкви и полномочный Посол Республики Армения в РФ Вардан Тоганян. Несмотря на открытый формат церемонии, многие коллеги Джигарханяна не рискнули появиться на прощании. Они направили венки и телеграммы соболезнования. Их зачитали на гражданской панихиде. Были телеграммы и от Дмитрия Медведева, Валентины Матвиенко, мэра Сергея Собянина… В каждой говорилось о том, что от нас ушёл замечательный мастер, прекрасный на сцене, в кино и даже в мультфильмах. К счастью на пленке и в нашей памяти остались сыгранные им роли.

В фойе театра - большой портрет Джигарханяна в рамке из белых роз. Фото: Иван МАКЕЕВ

Пришёл на прощание руководитель Департамента культуры Москвы Александр Кибовский. Он назвал с Джигарханяна народным артистом не только по званию, но по любви зрителей: «Его голос стал брендом. Эти неповторимые нотки, реплики, когда даже мультипликационные герои были Джигарханяном. Он как настоящий армянский коньяк - не закисал".

Сцена в зрительном зале утопала в цветах. Фото: Иван МАКЕЕВ

Депутат Мосгордумы Евгений Герасимов вспомнил, как в начале 70-ых в театре Маяковского Армен Джигарханян взял над ним, молодым, начинающим актером опеку. "Дорогой Джига (так его звали в театре), я всегда тебя буду помнить!".

На экране - сменялись портреты Армена Борисовича. Слева от гроба сидели его близкие друзья. Среди них - Татьяна Власова (она была второй женой Джигарханяна). Фото: Иван МАКЕЕВ

К концу гражданской панихиды в зале появились Андрей Мерзликин, Александр Розенбаум и Дмитрий Харатьян, который сказал: "У армян есть такое выражение: "Возьму твою боль на себя". Однажды эти слова я сказал Армену Борисовичу, на что он мне ответил: "Лучше - оставайся без боли". Сегодня мы остались без Армена Борисовича, и наша боль не утихает".

Несмотря на открытый формат церемонии, многие коллеги Джигарханяна не рискнули появиться на прощании. Фото: Иван МАКЕЕВ

Проводили народного артиста под аплодисменты.

Из театра траурная процессия направилась на Ваганьковское кладбище. Армена Джигарханяна похоронили рядом с дочерью.

Народный артист СССР скончался 14 ноября на 86-м году жизни.

Проводили народного артиста под аплодисменты. Фото: Иван МАКЕЕВ

Из театра траурная процессия направилась на Ваганьковское кладбище. Фото: Иван МАКЕЕВ

Народный артист СССР скончался 14 ноября на 86-м году жизни. Фото: Иван МАКЕЕВ

Армена Джигарханяна похоронили рядом с дочерью. Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

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