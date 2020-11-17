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Одна жена в избе, другая - в квартире: мелодрама "Ни к селу, ни к городу" расскажет о непростом мужском выборе

Главный герой нового телефильма разрывается между двумя женщинами
Артем ГУСЯТИНСКИЙАртем ГУСЯТИНСКИЙ
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Толик (Александр Бухаров) очарован элегантной Валентиной (Любовь Толкалина)

Толик (Александр Бухаров) очарован элегантной Валентиной (Любовь Толкалина)

Фото: кадр из фильма

И вновь очередная слезоточивая мелодрама на канале "Россия", и вновь рассказ о... нет, не угадали - не о женщине, а о мужчине с трудной судьбой! Вот такой сюрприз готовят нам авторы пронзительной истории под названием "Ни к селу, ни к городу".

Почему, спросите вы, судьбу героя фильма можно назвать трудной? Да потому, что этому зрелому мужчине по имени Анатолий предстоит сделать нелегкий выбор между двумя женщинами. Одна из них - жена Толика, добрая, хозяйственная Мила, с которой герой проживает в уютном деревенcком доме. Другая - Валя, точнее, Валентина Дмитриевна, элегантная чиновница областной администрации. С ней Анатолий знакомится, уехав по рабочим делам в город - именно Валентина, оказавшаяся, несмотря на весь свой урбанистический лоск, дамой одинокой, с радостью погружает Толика в тонкости городского жития-бытия. И тонкости эти ему, прямо скажем, нравятся - в своей родной деревне Авдеевка, где осталась несчастная Мила, у мужчины не было и половины тех достижений цивилизации, которые готова подарить ему Валентина. К тому же у Толи и Милы нет детей, стало быть, кроме теплых воспоминаний, ничто его с прошлой жизнью не связывает. Однако Мила так просто отказываться от своего супруга не намерена и готова побороться с городской соперницей...

Мила (Мария Голубкина) не хочет отдавать мужа сопернице

Мила (Мария Голубкина) не хочет отдавать мужа сопернице

Фото: кадр из фильма

В этой истории, подозрительно напоминающей что-то из советской киноклассики ("Людк, а, Людк!"), солировать будет 45-летний актер Александр Бухаров - именно ему достался многогранный образ Анатолия. Бьющихся за внимание Толяна интеллигентную Валентину и простодушную Милу сыграли соответственно Любовь Толкалина и Мария Голубкина.

Россия 1, "Ни к селу, ни к городу", 22 ноября, 13.50

Телевизор: Вокруг экрана

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