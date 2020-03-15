Любовь Толкалина вышла замуж

Любовь Толкалина больше не завидная невеста. 42-летняя красавица объявила о том, что вышла замуж. Правда, имя супруга называть не стала.

Любовь Толкалина считается одной из самых привлекательных российских актрис. Безупречная фигура, длинные ноги и красивое лицо давно стали визитной карточкой звезды экрана. Три года назад стало известно, что она рассталась с отцом своей единственной дочери - Егором Кончаловским.

А теперь Любовь объявила о том, что вышла замуж. Актриса призналась в том, что обрела личное счастье некоторое время назад. Одна из подписчиц поинтересовалась у кумира: "Почему вы повторно замуж не выходите, неужели никто предложение не делал? Такая девушка эффектная - и не замужем?".

На что Любовь совершенно неожиданно ответила: "Такой странный вопрос... Потому что я замужем, просто забыла всем об этом сообщить".

После такого признания фолловеры стали оставлять в блоге своей любимицы поздравления с пожеланиями счастливой супружеской жизни. Многие интересуются, кого же осчастливила Толкалина. Однако артистка хранит молчание.

Несколько месяцев назад актриса рассекретила свои отношения с британцем. Люба поделилась первым фото с возлюбленным и призналась, что ее сердце принадлежит этому мужчине уже четыре года.

Саймон Басс - 53-летний композитор. Музыкант живет в Лондоне и пишет музыку для многих известных исполнителей, включая Мадонну и Робби Уильямса. Он активно сотрудничает с Борисом Гребенщиковым, который, видимо, и познакомил его с Толкалиной. Актрисе не раз приписывали роман с фронтменом "Аквариума", но она его яростно отрицала.

Судя по всему, избранник звезды сумел поладить с дочкой Толкалиной. "Маминого мужчину зовут Саймон, он очень веселый человек, пишет крутую музыку и виртуозно играет на фортепиано", - рассказывала Мария Кончаловская.

Стоит отметить, что для Толкалиной это первое замужество. До этого она более 10 лет жила с Егором Кончаловским. В 2017 году влюбленные официально объявили о расставании. Правда, при этом выяснилось, что они разошлись давно, но почти восемь лет скрывали, что больше не живут вместе.