«Рванул на машине до Казани»: Задержали еще одного подозреваемого в убийстве «мясного короля» Маругова

Убийцы застрелили Владимира Маругова из арбалета. Фото: YouTube

В Подмосковье продолжается расследование убийства бизнесмена Владимира Маругова, владельца мясоперерабатывающих предприятий. Напомним, в ночь на 2 ноября двое неизвестных проникли на территорию его загородного участка под Истрой. Маругов в этот момент вместе с гражданской женой были в сауне. Предпринимателя связали и начали пытать, требуя выдать драгоценности и деньги. После того, как женщине удалось освободиться и убежать к соседям, преступники застрелили Владимира Маругова из арбалета.

Позже в соседней деревне нашли автомобиль, на котором скрылись грабители. В салоне лежала коробка арбалетом, из которого был убит «мясной король».

Через два дня в Москве был задержан подозреваемый в налете на дом Маругова - 49-летний Александр Мавриди. Причем в его квартире нашли пенсионера, прикованного наручниками к кровати. Он оказался известным в прошлом адвокатом, которого Мавриди заставил переписать на себя всю недвижимость.

Александр Мавриди. Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

И вот задержан подельник Мавриди. Азербайджанцу Паше Ахмедову тоже 49 лет.

- Как удалось выяснить, после убийства преступники разделились, - рассказал «Комсомольской Правде» источник в правоохранительных органах. - Мавриди остался в Москве, а его приятель Ахмедов решил уехать из столицы. На машине он добрался до Казани, снял квартиру. Там его и задержали.

- По данным следствия, 1 ноября Мавриди и Ахмедов приобрели в одном из торговых центров Москвы орудие преступления – арбалет, - рассказала старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета по Московской области. - Далее, действуя организованной группой, согласно ранее распределенным ролям, они пробрались в баню, расположенную в деревне Аносино городского округа Истра…

Пашу Ахмедова должны ближайшим рейсом доставить из Казани на допрос в Москву.

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