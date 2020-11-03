В Подмосковье арестован подозреваемый в убийстве «мясного короля»

Задержанного подозревают в убийстве владельца компании «Мясная Империя» Владимира Маругова. Фото: СК

49-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве владельца компании «Мясная Империя» Владимира Маругова, арестовали на два месяца. Заседание прошло в Истринском городском суде.

Напомним, в ночь на 2 ноября на загородный участок предпринимателя проникли двое мужчин в масках. Маругова и его гражданскую жену связали - преступники начали избивать бизнесмена, требуя денег. Женщина сумела сбежать, но к моменту приезда полицейских Владимир Маругов был уже мертв - в него выпустили несколько стрел из арбалета. Грабители сбежали.

Позже полицейским удалось найти брошенный преступниками фургон, на заднем сидении которого был обнаружен тот самый арбалет в коробке.

По данным kp.ru, именно по коробке удалось установить, где, когда и кто покупал это спортивное оружие. Так следствие вышло на подозреваемого. 49-летний уроженец Казахской ССР Александр Мавриди оказался знакомым бывшей жены убитого «мясного короля». Но женщина уверяет, что знакомство у них с Мавриди шапочное, о его планах ограбить Владимира Маругова она ничего не знала.

Бизнесмен Владимир Маругов был убит в ночь на 2 ноября. Фото: Youtube

Подозреваемый от дачи показаний отказался, - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий. - Однако следствием установлено, что именно он непосредственно участвовал в нападении на предпринимателя. Розыск его соучастника продолжается.

Во время обыска московской квартиры, где жил подозреваемый, оперативники нашли пенсионера, прикованного наручниками к кровати, и мужчину, которого Мавриди приставил следить за похищенным.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, пожилой мужчина оказался известным в прошлом адвокатом, у которого Александр Мавриди требовал переписать на него квартиру.

Кроме этого, в автомобиле подозреваемого были обнаружены паспорта разных граждан, различные документы, а также медицинские препараты, - отметила Ольга Врадий. - У следствия есть основания полагать, что подозреваемый причастен к ряду преступлений, связанных с мошенническими действиями с квартирами одиноких граждан в Москве и Московской области.

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