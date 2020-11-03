«Бог есть на свете»: в квартире обвиняемого по делу «колбасного короля» нашли пенсионера, прикованного к кровати наручниками

«Мясной король» Маругов был убит из арбалета

Обыск в квартире главного подозреваемого по делу об убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова удивил даже следователей. Искали оружие и другие улики, а нашли прикованного наручниками к кровати пенсионера. Оказалось, что обвиняемый, 49-летний Александр Мавриди, уроженец Казахской ССР, похитил беднягу за неделю до убийства и все это время пытал мужчину, чтобы заполучить его недвижимость. Когда дверь съемной квартиры в Москве вскрыли, мужчина плакал от счастья.

- Он был очень напуган. Повторял одну и туже фразу: «Бог есть на свете», - рассказал «КП» источник в следствии.

В тот же день мужчину госпитализировали. Известно, что в этой съемной квартире, пристегнутым к кровати, он провел около трех суток. До этого его держали в плену в других квартирах на территории столицы.

- Его пытали в том числе с использованием психотропных препаратов. Целью было его имущество. Похищенный – обеспеченный человек, он много лет работал юристом. У мужчины три квартиры в Москве, две из них он успел переписать на Мавриди. Отпустить его обещали после переоформления на Мавриди еще одной его квартиры в Испании, - рассказала «КП» источник в следствии.

И, судя по всему, это далеко не первый похищенный. В квартире Мавриди обнаружили другие документы на право собственности недвижимости. Скорее всего, Мавриди совершил серию подобных преступлений. В Москве официально безработный мужчина жил на широкую ногу. Он арендовал дома на Рублевке, менял дорогие иномарки, обедал и ужинал в роскошных ресторанах. При этом официального источника доходов у него вообще не было.

Но как Мавриди связан с «колбасным королем» Маруговым? Известно, что несколько лет назад Мавриди познакомился с первой женой предпринимателя. В тот момент женщина делала ремонт в своем доме. В первые же часы после ареста Мавриди появилась версия о том, что он был любовником женщины. Но она не подтвердилась.

- Первая жена Маругова действительно была знакома с Мавриди. Он навязывал ей свою дружбу пытался завязать близкие отношения. Однако, экс-супруга предпринимателя, набожная женщина, не подпускала его близко. Ее возмущало, что Мавриди не ходит в церковь. При этом он именно от нее мог узнать о существовании особняка ее бывшего мужа в Подмосковье, где и было совершено убийство, - сообщил источник в следствии.

Напомним, личность подельника Мавриди уже установлена. Однако пока мужчина не найден. Его объявили в федеральный розыск. Сутки назад появилась версия: Мавриди мог помогать и его сын. Однако оказалось, что папаша лишь использовал его телефон. При этом его сын сейчас находится в колонии, он осужден за хранение наркотиков.

Напомним, как развивались события. В ночь на понедельник, 2 ноября, двое мужчин в масках проникли на территорию участка Маругова в Подмосковье. Бизнесмен и его гражданская жена в этот момент были в бане.Преступники связали их и потребовали, чтобы Маругов сообщил, где хранит деньги. Женщине удалось освободиться, убежать и вызвать полицию. Но когда полицейские прибыли к дому, преступники уже сбежали, а Маругов был мертв - застрелен стрелой из арбалета. Той же ночью нашли брошенную грабителями машину (внутри много вещдоков, включая арбалет). Вечером вчерашнего дня был задержан первый подозреваемый. 49-летний Александр Мавриди, уроженец Казахской ССР.

ОФИЦИАЛЬНО

- Следственными органами СК России по Московской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту убийства 54-летнего предпринимателя в городе Истра. Благодаря совместным усилиям и слаженной работе сотрудников ГСУ СК России по Московской области и оперативных сотрудников УУР ГУ МВД по Московской области совместно с коллегами из отдела МВД России по городу Истра задержан один из подозреваемых. Им оказался мужчина 1971 года рождения, проживающий в Москве. Подозреваемый от дачи показаний отказался. Однако следствием установлено, что именно он приобрел в одном из магазинов города Москвы арбалет и непосредственно участвовал в нападении на предпринимателя. Розыск его соучастника продолжается. В ходе обыска, проведенного по месту жительства подозреваемого в квартире в городе Москве, обнаружен пенсионер, прикованный к кровати наручниками, - сообщила Ольга Врадий, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области. – Расследование уголовного дела продолжается.

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