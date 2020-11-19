Михаил Жванецкий с сыном Дмитрием. Фото: Личный архив

Михаила Жванецкого похоронили на Новодевичьем кладбище. Писатель скончался в реанимации в возрасте 86 лет после онкологии - рака предстательной железы. Михаил Михайлович был одним из самых выдающихся сатириков современности. И очень любвеобильным мужчиной, что он в общем-то не скрывал. Он вел бурную, насыщенную личную жизнь, никогда не страдал от одиночества. Рядом всегда появлялась муза, а то и две сразу.

Долгий путь к успеху

Одессит Михаил Жванецкий в молодости пользовался вниманием прекрасного пола. Первый раз женился сразу по окончании института на одесситке Ларисе Кулик.

«Мы жили с тещей в одной комнате, и та реагировала на каждый шепот, ночами прислушивалась, ее все время что-то возмущало, а деваться было некуда!» - вспоминал потом сатирик.

С другом Виктором Ильченко (вместе учились на факультете механизации грузовых работ) они создали самодеятельный театр миниатюр, для которого Жванецкий писал свои монологи.

Летом 1962 года Аркадий Райкин приехал с гастролями в Одессу. И там состоялась встреча великого сатирика с молодым драматургом. «Мы показали Райкину спектакль. У нас уже появился Роман Карцев, он делал пантомимические сценки, читал монологи. Автором всех этих вещей был я.

После спектакля я обратил внимание, что с Карцевым творится что-то неладное. «Что такое, Рома?» - «Аркадий Исаакович велел мне прийти завтра к нему в санаторий Чкалова».

Когда Роман на следующий день к нему пришел, Райкин уже вынул готовое заявление, которое Карцеву надо было только подписать». После того как Карцев, Ильченко и Гвоздикова уехали в Ленинград, я стал чувствовать большой зуд во всем теле. В Ленинграде я нашел какую-то литературную работу в Доме культуры пищевой промышленности. При полном осуждении моих домашних уволился из порта и уехал».

Райкин не сразу принял Жванецкого в штат, со скрипом брал его миниатюры, получал Михаил очень мало. Теща настраивала его молодую жену, мол, что это за муж, уехал и денег не зарабатывает.

«Интермедию «Авас» (ставшую известной) Райкин взял, и я получил 500 рублей, - вспоминал Михаил Михайлович. - На пару дней въехал в гостиницу «Астория» с двумя девушками, Ромой Карцевым и Витей Ильченко. Деньги пропили и проели. Когда вышел спектакль, мне заплатили примерно 1200 рублей после 89 рэ в порту! Я был богат. Тем не менее Лариса подала на развод».

Для сатирика это был удар, он долго потом не хотел переступать порог загса. И даже в конце жизни, когда первая бывшая жена захотела с ним встретиться, он на встречу не пришел.

В 1964 году Райкин пригласил Жванецкого в свой театр заведующим литературной частью. Во время гастролей по Сибири писатель закрутил роман с женщиной, родившей ему внебрачную дочь Ольгу. Ее удочерил другой мужчина, но через 18 лет мать рассказала ей правду об отце.

Ольга сама нашла Жванецкого (она пробовала себя в журналистике, предложила написать о нем очерк) и не с первой встречи призналась в родстве. Тот не стал спорить, и они наладили общение.

Дочь Михаила Жванецкого Ольга, родившаяся вне брака. Фото: Генриетта ПЕРЬЯН

Собрал «гарем»

В конце 60-х Жванецкий был вынужден покинуть театр Райкина. Не по своей воле - ослушался приказа не выступать на стороне. Расставшись с Райкиным, в 1970 году на короткое время вернулся в Одессу, сотрудничал с одесской командой КВН. Там познакомился и начал встречаться с художницей, работающей в команде веселых и находчивых художником по костюмам Надеждой Гайдук.

Отношения развивались бурно, влюбленные то встречались, то расставались. Позже Надежда приехала к перебравшемуся в Ленинград Михаилу. Через десять лет отношений (брак так и не зарегистрировали) родила от него внебрачную дочь Лизу Гайдук.

Внебрачная дочь старика Елизавета Гайдук. Фото: Личный архив

Надежда (ныне ее нет в живых) признавалась журналистам, что была беременной от Жванецкого, когда узнала, что он совсем не скучает, после чего выставила его с вещами за дверь.

- Об интрижке с Венерой Умаровой, которая, как оказалось, тоже ждала от него ребенка - сына Максима, я узнала немного позже, - рассказывала Гайдук.

Раз в год - тысяча долларов

Среди любовных побед Жванецкого известна Регина Рывкина, работавшая в кино. Когда у сатирика серьезно заболела мама, Регина вызвалась за ней ухаживать, став сиделкой. После мимолетного романа родила внебрачного сына Андрея Рывкина, но отец отказался его признать.

Андрей Рывкин, внебрачный сын Жванецкого. Фото: Личный архив

Из всех внебрачных детей только Андрей (журналист и кинодраматург, соавтор сценария проектов «Лондоград», «Духless 2») публично рассказал про отношения с отцом, о том, как ему, 16-летнему, впервые позвонил папа: «…С тех пор мы виделись раз десять. Все проходило по отработанной схеме. Двухминутные: сколько же тебе сейчас лет, как мама, а затем - торжественная презентация конверта с тысячей долларов и обязательным напутствием про «стыдно должно быть в семнадцать лет деньги брать у отца». Я никогда не отказывался. Эта ежегодная тысяча долларов стала нашим связующим звеном: он был слишком труслив, чтобы признать, что бросил ребенка и просто хотел откупиться, а я был слишком труслив, чтобы признать, что не нужен отцу…»

С восточной красавицей Венерой Умаровой Жванецкий познакомился в Москве. Венера окончила химический вуз и устроилась на работу преподавателем. Уже через несколько месяцев они стали жить вместе. Венера мечтала уехать в США, хотя Жванецкий не разделял это стремление. Она родила писателю сыну Максима, которого перевезла в Америку, где обустроила дом и ждала, что Жванецкий переедет в США насовсем. Они планировали пожениться, но сатирик увлекся в Москве другой женщиной, Натальей Суровой, ставшей его второй и последней женой.

Внебрачный сын Жванецкого Максим Умаров. Фото: Личный архив

Семейное счастье

С Натальей Суровой Михаил Михайлович прожил больше четверти века. Она на 32 года его моложе, тоже одесситка. Они начали жить вместе, когда ей было 24 года, а ему 56 лет. По образованию Наталья гидролог, работала в проектном институте.

Наталья стала секретарем сатирика, домохозяйкой и его музой. В этом браке в 1995 родился сын Дмитрий Жванецкий, выпускник продюсерского факультета ГИТИСа.

Михаил Жванецкий и его вторая жена Наталья прожили вместе почти 30 лет. Фото: Генриетта ПЕРЬЯН/Global Look Press

Михаил Михайлович признавался, что последние годы совершенно успокоился и понял, что больше ничего искать не надо. Наличие у него внебрачных детей жена принимала философски.

С Максимом и его матерью Венерой (они остались в Америке) Жванецкий до последнего поддерживал доброжелательные отношения.

Иосиф Кобзон писал в своей книге: «У Жванецкого есть дом в Америке, семья, а здесь другая семья, и живет он на два лагеря».

Его бывшая гражданская жена Надежда Гайдук рассказывала в СМИ, что у Жванецкого к имеющимся внебрачным детям есть еще сын «на стороне» Григорий. Его мать - Инна, одно время была домработницей в доме сатирика. Но Григория он не признал и не захотел дать свою фамилию.

КОШЕЛЕК

Что он оставил из имущества?

Наследство сатирика оценивается как минимум в 150 - 200 миллионов рублей.

Жванецкий оставил элитную квартиру в Москве в Старопименовском переулке площадью около 250 квадратных метров. Стоимость подобной жилплощади оценивается примерно в 90 млн руб. (минимальная цена за 100 квадратных метров - почти 70 миллионов рублей). В настоящее время в этой квартире живет законный 25-летнийсын от жены Натальи Дмитрий Жванецкий.

Загородный дом в Подмосковье стоит минимум 50 млн руб.

Была у Жванецкого недвижимость в родной Одессе – как почетному жителю города ему был выделен участок земли над обрывом в курортном районе Аркадии, где построил себе домик. Имел недвижимость и в Америке, но не афишировал. По некоторым данным, остались крупные счета в банках. А также осталось интеллектуальное наследие, на которое имеют право претендовать наследники. Это неплохие деньги. Скажем, наследники Василия Шукшина получают авторские по сто тысяч руб. в месяц каждая. Книги Жванецкого издаются и раскупаются достаточно охотно.

А БЫЛ ЕЩЕ СЛУЧАЙ

Роман с супругой композитора

Сегодня одна знакомая Жванецкого рассказала нам еще одну личную тайну сатирика.

- Михаил в молодости, лет 50 назад, менял женщин как перчатки и нередко бросал беременных от него женщин, - рассказала его знакомая Виктория. - Я лично знала одну его возлюбленную Валерию, жену ленинградского композитора Милославского. Роман Валерии (она увлекалась живописью) Милославской и Михаила развивался на моих глазах. Она встречалась с Мишей Жванецким, когда муж уезжал на гастроли. Она говорила мне, что влюблена в Михаила и ради него готова уйти от мужа. Позже Валерия признавалась, что родила единственного сына именно от Миши. С мужем у нее отношения испортились. А сын оказался нездоровым, кажется, ему даже инвалидность давали. Жванецкий отказался его признать своим. Миша бросил Валерию и уехал в Москву. Больше он никогда не вспоминал о ребенке. Сын носит фамилию законного мужа Валерии. Валерия потом развелась с супругом и растила одна больного ребенка. Она жила очень трудно, нуждалась, но как гордая женщина не напоминала о себе писателю. Она бы могла за большие деньги открыть публично свою тайну, но как интеллигентная женщина не хотела устраивать шоу. Недавно она умерла.

Можно предположить, что скоро появятся и новые возможные наследники на многомиллионное наследство Жванецкого. Пока их насчитывается шестеро, о ком официально известно (две дочери и четыре сына). Из них только один сын рожден в официальном браке. Между собой внебрачные дети писателя не общаются.

ДЕТИ ЖВАНЕЦКОГО

1. Ольга (родилась в 1976 году от случайного романа сатирика).

2. Елизавета Гайдук (родилась в 1978 году). На фото - с мамой, художницей Надеждой Гайдук, прожившей с сатириком в гражданском браке 10 лет.

3. Максим Умаров. Мама - химик Венера Умарова - еще в детстве увезла мальчика в США.

4. Андрей Рывкин (родился в 1983 году от Регины Рывкиной, сиделки матери Жванецкого).

5. Дмитрий Жванецкий (родился в 1995 году). Единственный ребенок сатирика, который носит его фамилию. Его мама Наталья Жванецкая - последняя жена сатирика, с 1990 года жила с ним в гражданском браке, а с 2010 года - в официальном.

6. Григорий (фотографий в открытых источниках нет). Его мать - Инна, бывшая домработница Жванецкого.

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