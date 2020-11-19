«Нечеловеческое спокойствие»: москвичку, задушившую своих детей, на два месяца отправили в СИЗО

В зал суда молодую женщину завели в наручниках

Днем в четверг, 19 ноября, в Останкинский суд Москвы доставили ту самую девушку, которая жестоко расправилась над пятилетней дочкой и двухлетним сыном.

Напомним, 17 ноября, 24-летняя Анастасия Джантураева подушкой задушила собственных чад. Сразу после этого женщина напилась, а тела детей нашел ее бывший муж Тимур Джантураев, с которым женщина после сентябрьского развода продолжала жить вместе. Уже позже выяснилось, что обвиняемая в страшном преступлении — дочь ученого-математика, автора множества книг, Льва Натансона. Но вряд ли даже такой знаменитый отец сможет теперь ей помочь.

В зал суда молодую женщину завели в наручниках. Короткая стрижка под мальчика, опущенные вниз глаза. По словам друзей, на пацанку Настя стала похоже после рождения второго ребенка. С тех пор она почти не общалась не только с отцом, но и с подругами, которые пытались ее поддержать.

В суде женщина не проронила ни слезинки. Адвокат просил отпустить ее под домашний арест, но следователи настаивали на заключении под стражу. Доводы прокурора оказались весомее.

- Ближайшие два месяца обвиняемая проведет в СИЗО, - сообщили kp.ru в пресс-службе Останкинского районного суда.

За двойное убийство несовершеннолетних Анастасии грозит пожизненный срок лишения свободы. По одной из версий, женщина после рождения второго сына страдала послеродовой депрессией.

- В рамках расследования уже назначено проведение психиатрической экспертизы, - прокомментировала Юлия Иванова, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве.

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