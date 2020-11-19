Армянский генерал: «Меня отозвали из Карабаха после конфликта с женой Пашиняна»

Генерал-полковник Мовсес Акопян. Фото: Youtube

Генерал-полковник Мовсес Акопян руководил военно-контрольной службой минобороны Армении, пока не столкнулся в Карабахе с супругой премьер-министра страны Никола Пашиняна Анной Акопян. Замечание в адрес жены премьера стоило офицеру места на фронте.

Как рассказал генерал, он столкнулся с Анной Акопян в командном пункте Армии обороны Арцаха. Разумеется, вход туда посторонним строго запрещен.

- Она молча сидела и смотрела запись боя, - вспоминает Мовсес Акопян в разговоре со «Sputnik Армения». – Я сказал, что ей не нужно здесь находиться, потому что тут мужчины разговаривают, ругаются. Она сказала «хорошо» и вышла.

Видимо, генерал серьезно обидел премьерскую жену, о чем она не преминула сообщить супругу. Как бы то ни было, спустя всего несколько часов после этой встречи в командном пункте, генерала вызвали в Ереван.

Анна Акопян, супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Министр обороны сказал, что я не должен больше ездить в Арцах. От имени Пашиняна мне запретили появляться в командном пункте, - сокрушается Мовсес Акопян.

Он пытался связаться с премьер-министром, но тот на сообщения офицера не ответил. Действительно, зачем во время войны слушать своих генералов, когда есть жена. Тем более, что Анна Акопян в военном деле понимает. Она создала специальный женский отряд, который должен был отправиться защищать Карабах.

Еще в сентябре Анна Акопян объявила, что приглашает всех желающих девушек от 18 до 27 лет пройти военные сборы. Название для будущего отряда придумал говорящее – «Эрато», в честь армянской царицы древности. Правда, отбор прошли только 13 воительниц во главе с самой премьершей.

6 ноября Акопян выложила фотографии с учений, где девушки одной рукой держат автомат, а другой показывают «пис», и рассказала, что отряд готов к переброске на фронт. Впрочем, повоевать им так и не пришлось: 4 дня спустя стало известно о подписании мирного договора.

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