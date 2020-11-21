"Муж ее просто раздел и разул": подруга раскрыла скандальную правду о разводе Ольги Кабо

Актриса Ольга Кабо Фото: Борис КУДРЯВОВ

В октября 2020 года стало известно о разводе актрисы Ольги Кабо и бизнесмена Николая Разгуляева. 52-летняя артистка была замужем за миллионером более 11 лет и их брак со стороны казался идеальным. Однако близкая подруга звезды театра и кино раскрыла скандальную правду о разводе знаменитости.

Ольга Кабо на все расспросы коллег о разводе с Николаем Разгуляевым качает головой. Мол, сейчас она переживает непростой период. Хотя артистка старается не показывать вида, как горько у нее на душе.

Свет на скандальное расставание актрисы с 60-летним мужем пролила подруга звезды. "Сейчас Кабо отвоевывает право на жилплощадь. Муж ее просто раздел и разул. Вместо того чтобы обрести в его лице плечо, сильное и надежное, она получила головную боль", - цитирует приятельницу артистки "Экспресс газета".

По ее словам, когда-то Ольга отдала свои две квартиры супругу для развития его бизнеса. "А потом еще одну купила. Да, они были уже в браке, но эту недвижимость она лично для себя приобрела. И вдруг у Николая возникают проблемы, копятся долги. И эту самую квартиру теперь можно использовать для погашения хвостов", - поделилась близкая подруга актрисы.

Ранее стало известно, что Никулинский суд Москвы 30 октября - в день 60-летия бизнесмена Николая Разгуляева расторг его венчанный брак с актрисой Ольгой Кабо. Сын теперь уже бывших супругов остался жить с артисткой. За некоторое время до развода арбитражный суд Московской области признал Разгуляева банкротом. Бизнесмен сам обратился с соответствующим заявлением. Основанием для этого стала его задолженность по кредитам свыше 360 млн рублей.