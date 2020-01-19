Поргина раскрыла тайну отношений Караченцова с Ольгой Кабо

Николай Караченцов и Людмила Поргина прожили вместе 43 года. И если для актера это был первый и единственный брак, то для заслуженной артистки - третий. При этом за долгие годы совместной жизни Людмила Андреевна научилась спокойно реагировать на слухи и сплетни, которые ходили вокруг звезды "Ленкома".

Когда в "Ленкоме" Людмила Поргина встретилась с Николаем Караченцовым, то, по ее словам, влюбилась с первого взгляда. Актриса тогда была замужем второй раз.

Поргина первая призналась Караченцову в любви сразу. Муж, узнав об измене, побил Поргину, вывез в лес и пообещал убить. Однако все обошлось.

А вскоре Караченцов явился к будущей теще и попросил любимую Люсю развестись с мужем. "Я подала на развод и два год ждала предложение от Караченцова. Однажды я ему сказала: или ты делаешь мне предложение немедленно, или я выхожу замуж. Даю три дня. На следующий день звонок: подъезжай к Ленинскому загсу, я с паспортом. Практически я его на себе женила", - поведала актриса.

За годы их совместной жизни Николаю Петровичу приписывали невероятное количество романов. Но Поргина с пониманием относилась к тому, что женщины сходили по нему с ума.

Так, актриса Ольга Кабо в программе "Секрет на миллион" намекнула, что у нее с Караченцовым была любовь. Кабо назвала его настоящим мужчиной.

Актриса Ольга Кабо.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

На вопрос Леры Кудрявцевой, знала ли Поргина о романе мужа с Ольгой, та ответила, что в случае серьезного чувства была готова отпустить супруга: "Я знала, что Ольга Кабо в него влюблена. Я знала, что он ей очень нравится. Я спрашивала, нравится ли она ему, он отвечал отрицательно. Я ему сказала: уходи, если ты кого-то полюбишь".

Однако Караченцов никуда не ушел. "Я Колю могу понять, Оля - удивительной красоты женщина, обладающая неподражаемой пластикой. Я не могу осуждать Колю, потому что Кабо необыкновенная", - поведала артистка.

Она не скрывает - муж делал для нее все, чтобы она была счастлива. Но взамен Людмила Андреевна оставила кино и "посвятила жизнь своему Коленьке". Сейчас она живет на даче. Именно там прошли последние годы жизни ее мужа. Там же живут шесть кошек и четыре попугая. "Все они мои друзья и Колины дети, как я их называю, бросить их я не могу", - заключила Людмила Поргина.