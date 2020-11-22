"Превращает потрясающие произведения в омерзительную дрянь": Александр Лазарев-младший оценил спектакли Богомолова

Актер Александр Лазарев-младший Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Александр Лазарев-младший в пух и прах раскритиковал творчество режиссера Константина Богомолова. Актер искренне не понимает, зачем муж Ксении Собчак берется за классические произведения русской литературы. По его словам, можно написать свое произведение и делать с ним, что угодно.

Александр Лазарев-младший вспомнил, как Константин Богомолов несколько лет назад буквально очаровал режиссера Марка Захарова. "К нам приходил Богомолов. Он ставил два спектакли и как-то очаровал Марка Анатольевич. Правда, он в нем быстро разочаровался. Важным моментом в творчестве Марка Анатольевича была тайна, непредсказуемость, чтобы было непонятно, о чем речь. Как-то я шел по фойе и услышал обрывок фразы, которую Богомолов говорил Захарову: «Марк Анатольевич, и вот здесь спускается космическое нечто». Я понял - сейчас Захаров будет влюблен в этого человека", - рассказал актер в эфире YouTube-шоу "Изолента Live".

Режиссер Константин Богомолов. Фото: Борис КУДРЯВОВ

По его словам, так и случилось. Богомолов поставил спектакли "Борис Годунов" и "Идиот". "И превращает эти два потрясающих произведения русского искусства в омерзительную дрянь. Я, конечно, может, очень резко выражаюсь. Я тогда был членом худсовета. К концу первого акта я не смог досидеть до антракта", - поведал артист.

Он вспомни, что в "Идиоте" Настасью Филипповну играла молодая и невероятно красивая актриса. "Он ее раздел почти до нага, посадил за решетку и заставил говорить детским голосом... Тут меня не хватило. Я засвистел в четыре пальца и сказал, что больше на это я смотреть не могу. А издевательство над Пушкиным? Когда Пушкин пошел пописать в кусты. Я не понимаю, зачем это надо? Если ты не можешь поставить «Бориса Годунова» так, как написано у авторов, классиков, со своим любовью к этим страдающим людям, не надо трогать, не издеваться, не добивать их, не втаптывать в грязь...", - возмутился Лазарев-младший.

После этого он признал, что был резок. "Так нельзя про дрянь и про ... У этого режиссера огромное количество поклонников, талантливых людей, уважаемых мною. Они его боготворят, обожают с ним работать. Может быть, они его поняли. Я, может, должен был помягче сказать, я не прав. Но я не приемлю это категорически", - резюмировал актер.