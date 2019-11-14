2019-11-14T15:53:13+03:00
Звезды

"Кощунник и страдалец": Богомолов в конфликте Собчак и Михалкова прикрылся Пушкиным и разгневал публику

Обыватели потребовали от известного режиссера не трогать великого поэта
Ольга ЛИБГАРДТ
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Богомолов заявил, что счастлив быть с такой женщиной, как Собчак.Богомолов заявил, что счастлив быть с такой женщиной, как Собчак.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Константин Богомолов как истинный муж и защитник своей любимой женщины Ксении Собчак не смог пройти мимо конфликта между телеведущей с режиссером Никитой Михалковым, который в пух и прах разнес скандальную свадьбу Собчак и Богомолова. Театральный деятель оставил в блоге сообщение, которое вызвало неоднозначную реакцию подписчиков.

"Мы венчались в храме, где венчался Пушкин. Радостный гений. Черт и святой. Кощунник и страдалец. Хулиган и семьянин. Циник и романтик. Мы пришли в дом, где нас приняли, и благодарны этому дому. Это было важно для нас", - начал свой монолог Константин Богомолов.

А потом обратился непосредственно к Никите Михалкову: "А вот что совсем не важно, - кто и как пытается представить наш выбор. Злятся злые. А мы любим и прощаем им их ненависть".

Богомолов заявил, что счастлив быть с такой женщиной, как Собчак. "Человеком, способным прожить со мной момент таинственный и прекрасный, быть нежной и кроткой, и тут же обернуться сексуальной, соблазнительной, смелой, и подарить мне самый веселый, дикий и крутой танец невесты. Красивая, умная, настоящая - всегда вызывает приступ ненависти у ханжей. Потому что любит искренне, живет искренне и свободна", - поведал Константин.

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Мы венчались в храме, где венчался Пушкин...
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Под постом режиссера завязалась бурная дискуссия. Одни начали хвалить Богомолова за то, что тот вступился за жену: "Слова мужчины, который любит...", "Тронуло. Молодец", "Ответ, достойный уважения".

При этом другие заявили, что в данной ситуации негоже прикрываться гением великого поэта: "Только Пушкина не трогайте! Это святое! Зачем вы оправдываетесь? Вы хотели спектакль, представление, - вы его получили!", "Циничные безумцы, из-за таких, как вы портится общество", "Да, Пушкин был именно таким противоречивым. Только вот Пушкин здесь причем?".

Напомним, с момента шумной и скандальной свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова прошло два месяца. Публика жарко обсуждала не только поездку молодоженов в катафалке, но и развратный танец невесты на банкете, с которого сбежали родители жениха. Не остался в стороне и Никита Михалков. 8 ноября в эфире своей авторской программы "Бесогон" он заявил, что новобрачные поглумились над православными традициями. Кроме того, не понравилось ему и то, что Собчак и Богомолов обнародовали список подарков, который они хотели получить на торжество. Поинтересовался мэтр и тем, каким образом паре удалось заполучить катафалк "без предъявления трупа". "На этих плитах внутри храма стояли Александр Пушкин и Наталья Гончарова, когда их венчали. На этом венчании присутствовали известнейшие люди Москвы", - подчеркнул Никита Сергеевич.

Ему ехидно ответила Ксения Собчак: "Никита Сергеевич меня не забывает... Вы в последнee время то, что снимаете, вы это всерьез снимаете, Никита Сергеевич, или «как бы»?.. А упрекать нас в том ,что мы не предъявили труп при получении катафалка... Нам-то хоть подержанный, списанный катафалк выдали, а вам целый Госбюджет".

Свадьба Собчак: самые яркие моменты.Эпатажная свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова наделала много шума. Ее обсуждают все кому не лень который день подряд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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