2020-03-05T00:54:21+03:00
Звезды

Ксения Собчак делает из Богомолова шоумена

Поклонники обсуждают размеры гонорара, который пообещали супругам за парный выход на сцену
Ольга ЛИБГАРДТ
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Ксения Собчак и Константин Богомолов станут ведущими премии "ЖАРАКсения Собчак и Константин Богомолов станут ведущими премии "ЖАРАФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Ксения Собчак и Константин Богомолов совсем скоро отправятся в Баку. Супруги станут ведущими премии "ЖАРА". И если телеведущая постоянно ведет различные светские мероприятия, то режиссер подобными вещами пока не занимался.

Ксения Собчак делает из Константина Богомолова шоумена. Совсем скоро супруги станут ведущими в Баку. На вечеринке премии "Жара Awards" телеведущая и режиссер замечены не были, но зато видео с их именами в качестве ведущих показали под вальс Мендельсона.

Подобный опыт станет для режиссера и руководителя театра на Малой Бронной первым. Поклонники активно обсуждают, справится ли Константин с новой ролью. Впрочем, рядом с ним будет любимая жена, которая чувствует себя на подобных тусовках как рыба в воде. В случае чего Ксения легко подскажет возлюбленному, что и как делать.

Интересует публику и размеры гонорара, который пообещали Богомолову и Собчак за парный выход на сцену. В среднем Ксения получает около 40 тысяч долларов за корпоратив. Но там она одна. А здесь ситуация совершенно иная. Так что и порядок цифр будет другой. Стоит отметить, что в первом замужестве Ксения не раз появлялась в роли ведущей мероприятий в паре с теперь уже бывшим возлюбленным.

Кстати, ранее Ксения Собчак признавалась, что является долларовой миллионершей. Ведущая самых разных шоу и корпоративов берет оплату только в валюте и по праву считается одной из самых успешных и богатых звезд российского шоу-бизнеса.

"Я - долларовый миллионер", - признавалась в интервью Youtube-каналу "Big Money" Ксения Собчак. Звезда откровенно рассказала, что заработала свой первый миллион в жирные нулевые. В то время светская львица одновременно участвовала в проектах на телевидении и вела корпоративы. Заказывали ее в качестве ведущей весьма состоятельные люди.

"Я попала в жирные нулевые. Я вела по три-четыре корпоратива в неделю. Это были гигантские деньги, несравнимые с телевизионной зарплатой. Это вывело меня на новый уровень", - рассказала Ксения.

Когда-то, по ее словам, он думала, что миллион долларов, - это невероятные деньги. "А потом, когда получила, то поняла, что как-то маловато", - призналась знаменитость. Сейчас ведущая мечтает заработать 100 миллионов долларов и более.

В настоящее время светская львица живет и ни в чем не нуждается. Она строит особняк и по-прежнему проводит корпоративы, а также различные шоу как на телевидении, так и в Интернете.

Ксения Собчак: королева эпатажа.«Дом-2», танцы с Тимати, война с Волочковой, президентская гонка, свадьба в катафалке… Как всё это может ужиться в одном человеке? Может, если речь о Ксении Собчак. Королева эпатажа отметила 5 ноября 2019 своё 38-летие!

ИСТОЧНИК KP.RU

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