"Скоро мама": Константин Богомолов показал Ксению Собчак с округлившимся животиком

Константин Богомолов подогрел очередную порцию слухов о беременности Ксении Собчак. Интересное положение телеведущей обсуждают с того самого момента, как стало известно о романе блондинки и режиссера. Но теперь поклонник уверены, что Собчак готовится снова стать мамой.

Константин Богомолов любит публиковать в блоге фото и видео с супругой Ксенией Собчак. Режиссер показывал любимую и в постели перед сном, и под душем на яхте. А на днях поделился снимком Ксении, на котором заметен ее округлившийся животик. Поклонники тут же начали поздравлять супругов с предстоящим радостным событием, ведь телеведущая в кадре выглядит минимум на размер больше, чем обычно.

"Скоро мама. Поздравляем!", "Животик уже видно", "Ура! Скоро Мама", - уверены подписчики.

Сама Ксения слухи о предстоящем материнстве никак не прокомментировала. Телеведущую довольно часто подозревают в беременности. Возможно, причиной округлившегося животика является плотный ужин или неудачный наряд, прибавляющем звезде лишние килограммы. Впрочем, публика надеется, что в этот раз Ксения на фото мужа "беременна".

konbog75 Просто москвичка

Супруги живут душа в душу. На днях Константину исполнилось 45 лет. Собчак подарила любимому вечеринку на крыше дома, где он родился. Кроме того, ведущая показала трогательный короткометражный фильм об имениннике собственного авторства. "Невероятный сюрприз", - прокомментировали гости праздник Богомолова.

Собчак не скрывает, что мечтает о втором ребенке. Ксения призналась, что в своем новом загородном особняке спланировала две детские комнаты. Она уточнила, что делает это с расчетом на будущее прибавление.

На строительство уютного гнездышка знаменитость, по слухам, потратит больше 40 миллионов рублей. Собчак сделала в доме мечты просторный бассейн. "Представляю, как начинаю свое утро с заплыва, который освежает мысли и будит тело. Не менее важен бассейн для Платона, ведь он с самого раннего возраста плавает лучше меня", - делилась жена режиссера.

Ксения также не скрывает, что у нее с мужем раздельный бюджет. Она сама оплачивает свои нужды, как и ее муж. На покупки для дома супруги "скидываются" пополам, а за ужин платит тот, у кого ближе лежит кредитная карта.