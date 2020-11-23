Почему наши дети не любят читать и что с этим делать

Банально, но справедливо - читайте сами! Только у читающих мам и пап ребенок будет браться за книгу. Фото: Shutterstock

БОЛЬНОЙ ВОПРОС

Родители и воспитатели в детских садах жалуются: «Дети перестали читать и не слушают, когда им читаешь. Лет десять назад живо реагировали - радовались, сопереживали героям, а сейчас носом клюют». Детей постарше упрекают - не читают классику, могут осилить только посты в интернете.

Так ли все плохо? И что с этим делать?

- Для родителей и учителей этот вопрос - больной. «Ах, раньше читали, а сейчас нет!». Но я думаю, не все так трагично, - считает заведующая кафедрой истории литературы и методики преподавания литературы пермского педуниверситета Юлия Даниленко. - Раньше мы гордились званием самой читающей страны. Однако чтение было очень идеологизировано - была концепция, какие книги нужно прочитать, чтобы вырастить достойного советского человека.

В 90-х годах советская модель была сломана, начался спад не только в чтении, но и в образовании в целом, а еще в политике, экономике и культуре. «Новым русским», чтобы добиться успеха, не нужно было много читать, отлично учиться и оканчивать вуз. Они и так быстро и легко поднимались по социальной лестнице. В нулевых компьютеры и гаджеты появлялись у детей постепенно, так что родители могли контролировать время ребенка в цифровой реальности, чередуя ее с Пушкиным и Тургеневым.

- Сейчас же бумажные книги все больше отходят на задний план, дети растут в культуре медиа, - говорит эксперт. - Они с самого младенчества находятся в мобильной реальности: дома по три телевизора, у каждого - смартфон, гаджеты отслеживают наши перемещения. И от этой, нередко агрессивной среды, нам с вами уже никуда не деться.

Поэтому сегодняшнее поколение Z, впитавшее медиакультуру с молоком матери, информацию получает другими способами и живет в абсолютно другом хронометраже.

- Давайте вспомним: раньше, чтобы подготовиться к докладу, мы ехали в библиотеку, заказывали книгу, читали ее, конспектировали, - говорит Юлия Даниленко. - На это могло уйти несколько дней. Сейчас же ребенок может мгновенно открыть несколько источников, выделить нужное и за час быть готовым к выступлению.

ВОСПРИНИМАТЬ ИНФОРМАЦИЮ СТАЛИ БЫСТРЕЕ

Филологи уверяют - в происходящем нет ничего трагичного, и даже есть плюсы: от нового «цифрового» поколения исследователи в ближайшем будущем ожидают «платиновый век» - интеллектуальный, научный и творческий бум.

- Многие современные дети выбиваются из понятия «обычный ребенок», - утверждает наш собеседник. - Они быстро воспринимают информацию, вычисляют, что им нужно, и стремительно принимают решения. Они совсем другие, чем мы ранее.

Поэтому, подбирая книгу маленькому слушателю сейчас, нужно правильно подходить к выбору текста. Если в произведении есть долгие скучные описания, ребенок просто теряет интерес к книге, и его внимание ничем не вернуть.

НЕ ОБЕСЦЕНИВАЙТЕ ИНТЕРЕСЫ ПОДРОСТКА

У современного школьника меняется модель жизни и каналы познания: долго читать и смаковать огромные классические тексты, написанные в позапрошлом веке, у него просто нет времени. Причем многое из школьной программы сейчас приходится читать со словарем. И у ребенка возникает раздражение и сопротивление, зачем мне все это? Вот поэтому-то Обломов и Базаров для сегодняшних школьников - это просто «печальные лузеры», которые непонятно о чем, зачем и почему переживают и мучаются.

Еще один нюанс: в подростковом возрасте действительно наблюдается спад тяги к чтению. Психологи объясняют это сменой авторитетов. Для ребенка примером становится не родитель или учитель, а сверстник с его авторитетным мнением. Поэтому они хотят читать не то, что предлагают взрослые, а то, что посоветует друг, который сам прочитал, сказал: «Вау!» и передал книгу другу.

- Не стоит обесценивать интересы ребенка или обвинять, что в круг его интересов входит не высокая классика, а совсем другие, не всегда понятные родителям произведения, - говорит Юлия Даниленко. - Но ведь и эти произведения тоже говорят о вечных ценностях, но только на языке, понятном подростку. Важно обсудить с ребенком прочитанное, чтобы потом повернуть его интерес к более качественным классическим текстам: «Что ты понял из этого произведения?», «Почему сопереживал?», «Слушай, а ведь и герой Достоевского, твой ровесник, кстати, тоже хотел проверить свою теорию, тварь он дрожащая, или право имеет?»

ПО ИТОГАМ

Так может ли ребенок XXI века полюбить книги?

Может. Но родителям важно знать, что пробудить интерес к чтению нужно в первые 10 лет жизни ребенка. Все ценности, которые были привиты в этом возрасте, будут влиять на всю его последующую жизнь. И изменить их будет сложно.

- Это, как в искусстве, - объясняет Юлия Даниленко. - Чтобы хорошо в нем разбираться и отличать мазню от шедевра, нужно просто насмотреться. С литературой так же. Читайте детям много! Сначала Маршака и Барто, потом Остера, чтобы он начал понимать юмор и игру слов.

Еще один подход, который хорошо работает - сделать ребенка автором своей книги! Придумать сказку про кота или про осенние листья. Написать это в изготовленной своими руками книжке, подписать имя автора, название, сделать иллюстрации. Для ребенка это очень интересная игра! И он станет понимать, что стоит за созданием книги, которая лежит у него на полке. А потом прочитать свою книгу папе, дедушке, бабушке. Это будет настоящий восторг, появятся любовь и уважение к книге.

ПО СОВЕТУ КУМИРА

В бой идут Гарри Поттер и Дэвид Бэкхем

- Смотрите, что сделала своим творчеством Джоан Роулинг, - говорит эксперт. - Она доказала, что современные дети не только любят, но и умеют читать. Все говорили, что у них - клиповое мышление и читать они могут только посты в интернете. А английская писательница выпустила толстую книгу, которой зачитывались не только дети, но и взрослые. Она дала подросткам то, что им действительно интересно.

К слову, когда не так давно в Англии стал падать интерес к чтению, ответственность за исправление ситуации возложили не на министерство культуры, а на легенду мирового футбола Дэвида Бэкхема. Кумир молодежи ходил по школам и рассказывал о том, что любит читать сам, и зачитывал ребятам фрагменты из этих произведений. Конечно, это были не Шекспир и не Байрон, а совсем другие книги. Но то, что их прочитал сам Бэкхем, сподвигло школьников к тому, чтобы прийти домой и прочитать то, о чем рассказал великий футболист.

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ

Читайте по ролям. Во время чтения меняйте голос и интонацию, иногда подключайте к театральному чтению всю свою семью. Разыгрывайте спектакли по прочитанным книжкам.

Банально, но справедливо - читайте сами! Только у читающих мам и пап ребенок будет браться за книгу.

Обсуждайте прочитанное, дайте ребенку возможность поразмышлять над книгой. «Правильно ли поступил персонаж?», «Что на его месте сделал бы ты?»

Показывайте малышу, как хорошо уметь читать. Дайте ему найти в меню в кафе любимое блюдо или название улицы в незнакомом месте.

Мотивируйте читать правильно, вместо «Эта книга интересная», скажите «Эта книга мне очень дорога. Когда я был в твоем возрасте, я зачитывался ей, а теперь хочу поделиться ей с тобой».

Стимул дочитать. С ребенком, который уже научился читать, дойдите до самого интересного момента в книге и отвлекитесь на свои дела. Он обязательно сам возьмет книгу в руки.

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