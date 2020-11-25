Наталья Катаева (Мордюкова): Нонна так играла, что кинорежиссеры плакали

Нонна Мордюкова в фильме "Возврата нет"

25 ноября исполняется 95 лет со дня рождения Нонны Мордюковой. Единственной советской актрисы, вошедшей в десятку самых великих актеров ХХ века, именем которой названа планета во Вселенной.

В этот день вся большая семья Мордюковых (а в семье было шестеро детей) неизменно собирается вместе. Чтобы вспомнить свою великую сестру.

Наталья Викторовна Катаева –самая близкая из сестер Нонны Мордюковой. Их жизнь всегда была тесно переплетена: юная Наташа еще девочкой подолгу жила у старшей сестры; в расцвете жизни их объединяло искусство – Наталья Викторовна, художник по костюмам высшей категории, много лет работала в производственном объединении «Экран», самый известный фильм, в котором она «одевала» артистов – «Здравствуйте, я ваша тетя»; последние годы жизни актрисы Наталья Викторовна прожила вместе с ней, преданно ухаживая за сестрой.

«В «Молодой гвардии» играла себя»

- ...Наталья Викторовна, мы много раз смотрели фильмы с участием Нонны Викторовны, и все время думали: интересно, в каком из них она больше всего похожа на себя?

- Знаете, в «Молодой гвардии», в роли Ульяны Громовой…(Фильм Сергея Герасимова о подвиге комсомольцев Краснодона в годы Великой Отечественной войны. – Авт.) Наша семья тоже , как герои фильма, пережила немецкую оккупацию. И мама помогала подпольщикам и партизанам, и Нонна – тоже. В разведку ходила – в деревни, а потом партизанам рассказывала, где и сколько фашистских солдат видела, какая техника у них. Хотя… Она во многих фильмах похожа на себя. Но в «Молодой гвардии» - особенно. Она там такая молодая девушка, сверстницу свою играла.

Борщ – коронное блюдо на столе

- Южный говорок, манеры одинаковые, да?

- Нонна все точно схватывала, и любые манеры героев были в ней, как «родные». Нонна могла изобразить все, что угодно. И в то же время – была собой.

Вот эпизод в фильме «Русском поле» (режиссер Николай Москаленко. - Авт.) когда она (героиня Мордюковой) борщ варит - ну, точно, как сама Нонна на своей домашней кухне готовит на всех (на свою большую семью «Мордюков», как она называла своих пятерых братьев и сестер. - Авт.) Как стоит, как ложкой мешает, как пробует. Она вкуснее всех нас варила борщ.

- А что такого особенного было в ее кулинаром рецепте, что ее борщ был самый вкусный?

- Да вроде ничего особенного, все сестры готовили вроде бы так же, а результат – разный. Это трудно объяснить. Я, например, делаю свои фирменные пирожки. Ни у кого в семье не получаются такие, как у меня. Я всем даю свой рецепт – но мои выходят лучше.

Так и с нонниным борщом. Непонятно, почему так происходит. Она так же, как мы, кладет два сорта мяса обязательно (говядина и свинина), но вот точно знает, в какой момент надо бросить свеклу, картошку, морковку, лук, капусту...

Помню, был день рождения у Нонны, она Никиту Сергеевича ( Никита Михалков, знаменитый российский кинорежиссер. - Авт.) тогда пригласила. И вот кастрюлю водрузила на подставку и всем наливала борщ. Вот так день рождения ее отмечали – не закуски какие-то всякие на столе, а настоящий борщ. Это было коронное блюдо в нашем праздничном меню.

Нонна Мордюкова в фильме "Молодая гвардия"

- Никите Сергеевичу борщ понравился?

- Знаете, все ели, а говорили о своем. Никита Сергеевич тоже. Он Нонну обожал. Они что-то вспоминали, хохотали, а я помалкивала все время. Разве можно передать их диалоги? Это невозможно, это надо записывать.

- Да они, наверное, друг друга подкалывали.

- Да не то слово!

Вот сейчас вспомнился эпизод - очень грустный... Когда Нонну хоронили, я мимо Никиты Сергеевича проходила, он меня обнял, а у него слезы текли. И я ему рассказала - как, бывало, Нонна услышит, что он что-то умное скажет по телевизору, так говорила: «Ай да Никитка, ай да молодец!». Он еще сильнее заплакал…

Что такое «грязевые тапочки»

- Нонна ведь была старшей из детей в семье. Не подбивала вас на шалости?

- А как же! Она была отчаянная! Но остальные дети были маленькие, в основном «соучастницей» выступала я.

Вспоминаю, как она тайком от мамы вечерами бегала на танцы. Это весной было, в апреле. Нонна уже начала готовиться к экзаменам - она собиралась ехать в Ростов-на-Дону поступать в театральный, о Москве тогда еще не думала. Но ей хотелось и погулять, а мама не разрешала. И Нонна приспособилась удирать на «вечерки» через окно.

Спали мы все, большая наша семья, в одной комнате. Это чтоб теплее было: в апреле еще холодно, а дров не было – топить нечем.

Ложились рано, часов в 9 вечера, потому что вставали в 5-6 утра. Мама тут же засыпала, она так сильно уставала! Приезжала из колхоза, которым руководила, в город Ейск, где жила семья – дорога 30 км. Детей помоет – и упадет. Мы все притихнем. Потом Нонна мне шепчет в ухо: «Я пойду, прошвырнусь к Клавке (Клавка через квартал жила), а ты не спи, открой потом мне окно».

И вот она уходила, а я лежу, у меня глаза уже смыкаются, хоть спички вставляй, а уснуть не смею, я ж должна услышать, как сестра вернется. И вот, наконец, кашляет. Я тут же босиком вскакиваю, открываю окно, она влезает, холодная, ко мне прижмется, и я тут же крепко засыпаю...

- А если б мама застукала?

- Нонна с детства прям артистка была. Так убедительно будет врать, насочиняет с три короба и ни за что не уступит!

- Как-то Нонна Викторовна рассказывала, что после войны с обувью были проблемы, и иногда девчонки мазали грязью ноги, чтобы ночью казалось, будто в тапочках.

- Грязь мы приносили с лимана, потому что это лечебная грязь. Она такая темно-синяя, почти черная, но с синевой. Да, мазали ноги, было такое.

А Нонна еще из старого портфеля себе тапки шила, чтоб на танцы бегать.

Нонна Мордюкова в фильме "Русское поле"

Как Бондарчук «перекукарекал» Мордюкову.

- Наталья Викторовна, а Сергей Бондарчук, будущий великий кинорежиссер, в это время где-то рядом жил?

- Мы жили на одной улице. Нонна с Тамаркой, его сестрой, дружила. Они с Сережкой ходили на спектакли, когда приезжал провинциальный театр. Хохотали от того, что все артисты на сцене орут. Сережка с юмором был парень, и Нонна с юмором, вот и хохотали до упаду. Постоянно что-то придумывали, кого-то разыгрывали.

Он ее иногда до дома провожал. Шли и кукарекали, кто кого перекричит. Хулиганили с Сережкой.

И вдруг Сережка уезжает, он постарше был, в Ростов, поступать в театральный институт. Тут и Нонна за ним потянулась: «Мам, - говорит, - я поеду тоже поступать на артистку, на Любовь Орлову».

- Мама не возражала?

- Мама сказала: «Давай коси траву и продавай, чтобы деньги были на дорогу. Где я тебе денег возьму?» И Нонна ходила, косила траву, сушила. А потом плачет: «Я кошу-кошу, а сена мало получается, когда трава высыхает».

- А потом прошло время, и великий кинорежиссер Сергей Бондарчук снял свою соседку - великую киноактрису Нонну Мордюкову в великом фильме «Война и мир»…

- Да, роль у нее там не главная, но очень хорошая! (Нонна Мордюкова сыграла красавицу крестьянку Анисью, возлюбленную дядюшки Наташи Ростовой в сценах охоты и ужина. – А.Г.) Сергей Федорович восхищался импровизациями Нонны.

Наталья Викторовна Катаева –самая близкая из сестер Нонны Мордюковой. Фото: Евгения ГУСЕВА

Когда у режиссера на съемках текут слезы.

- А еще Сергей Бондарчук дал Нонне Викторовне колоритнейшую роль в фильме «Они сражались за родину».

- Она говорила мне: «Сережка плакал, когда мы с Шукшиным сыграли сцену.»

- Это когда героиня Нонны Викторовны фингал поставила герою Шукшина?

(В этом фильме Нонна Мордюкова очень ярко сыграла простую деревенскую женщину Наталью Степановну, муж которой на фронте. Солдатка дает жесткий отпор разбитному пехотинцу Лопахину, персонажу Василия Шукшина, вздумавшему «приударить» за ней. – Авт.)

- Нет, речь о другой сцене, когда она суп варит для солдат. Лопахин к ней подошел, уже с синяком, и прощения за ночной инцидент просил. Про мужа своего, раненого, в госпитале лежащего, героиня вспоминает. Спрашивает с надеждой у Лопахина: «Как думаешь, он вернется?» Он говорит: «Да, вернется».

И так она сыграла, что, как сказала Нонна, «у Сережки слезы текли». Она говорит: «Это дорогого стоит, когда у режиссера текут слезы».

«Тихонов из ревности поставил ей синяк»

- Наталья Викторовна, Шукшин ведь после съемок этого фильма умер. А был он по-особому дорог Нонне Викторовне…

- Это была трагедия. Они были, как брат с сестрой. Так же как и с Колей Рыбниковым. Вася был со своеобразным сибирским юмором. А Нонна обожала таких людей.

Она почему и Шукшина любила по-человечески, и Колю Рыбникова? Говорила: «Они идентичны, социальные герои».

И еще был Валя Зубков. (Советский актер. Нонна Мордюкова снималась с ним в фильме «Отчий дом» режиссера Льва Кулиджанова. – Авт.) Все они встречались, говорили об искусстве, придумывали, как сыграть какой-нибудь этюд, рассказывали случаи из своей жизни.

- Но Нонна Викторовна много раз говорила, что была сильно влюблена в Шукшина, когда они вместе снимались в фильме «Простая история» (режиссер Юрий Егоров. -Авт.). Что у них едва роман не случился. Развитию отношений помешало замужество Нонны.

- Она со второго курса ВГИКа была замужем за Вячеславом Тихоновым. Но тогда Слава еще не был таким знаменитым артистом, каким стал позже.

Когда Нонна уезжала на съемки фильма «Простая История», уже Вовочка (сын Нонны Мордюковой и Вячеслава Тихонова. - Авторов.) был. Славка в это время в другом фильме снимался, в Одессе, «Мичман Панин». И один раз он приехал на съемочную площадку к Нонне. С сыном и с удочкой – Слава заядлый рыбак был.

Нонна в шоке была. Она мне потом рассказывала: «Тут все свои, нормальные, люди. А он - с раздутыми ноздрями».

- То есть, раздражен был?

- Да, сердился! Он такой аристократ был – все ему не нравилось: и что Нонна громко разговаривает, и что обязательно запоет в компании.

- Может быть, он просто ревновал ее?

- Это - да. Он один раз даже ударил.

- За что?

- Ревность. Мы тогда в одной комнате на Пироговке жили, в общей квартире, там киношники по комнате имели. Я в шестом классе училась, а у них жила, потому что Вовочкой занималась. И вот они приходят из театра после спектакля. Я спала за занавеской на маленьком диванчике. И Слава вдруг: «Ты опять с ним! Ты же обещала, что с ним больше не увидишься! Ты же обещала!» А она говорит: «Как же ты мне надоел! Да убирайся отсюда, не хочу тебя видеть!» И он ее ударил кулаком. Она говорит: «Ах ты, паразит, как же я завтра в театр пойду с синяком?»

- А из-за чего сыр-бор? К кому он ревновал-то?

- К Сергею Герасимову. Герасимов ставил спектакль в Театре киноактера, в котором были заняты и Слава, и Нонна. «Бедность не порок», по Островскому. Во время представления сидел в зале. Через женщину передал записку, там написано было что-то вроде: «Нонна, в этот раз я не смогу с тобой увидеться». А записку вручили не Нонне, а Славе. И Славка так понял, что она с Герасимовым тайно встречается.

У Нонны же раньше был роман с Герасимовым, когда снимался фильм «Молодая гвардия». Герасимов даже предлагал Нонне пожениться. Но мама ей сказала: «Или Герасимов, или я. Через 30 лет он будет стариком. И что тогда? Если пойдешь к нему, забудь, что у тебя есть мать». И Нонна отказалась. Но иногда украдкой встречалась с ним. У них со Славой-то уже разлад был. Мне однажды, когда я уже девушкой стала, она сказала: «Наташа, ты еще маленькая, не понимаешь. Если бы ты знала, как мне тошно ложиться со Славкой в постель…» Разлюбила его.

Нонна несколько раз пыталась уйти от Славы. А мама Славу очень любила, говорила: «Нонна, ну где ты найдешь такого красавца?» Славу уговаривала: «Потерпи, может быть, она образумится». Он маме жаловался, письма писал, что если Нонна от него уйдет, он бросится под поезд. Мама ругалась: «Ой, Боже ж ты мой, Нонка, ах ты, кобыла проклятая, такого мужика хочешь бросить!»

- А Герасимова она, действительно, любила?

- Герасимов был сильный мужчина. Сильнее ее. Остальные все слабые попадались…

Нонна Мордюкова в фильме "Они сражались за родину"

«...А потом они со Славой развелись»

- Нонна Викторовна никогда не рассказывала, как именно они расстались с Вячеславом Васильевичем? Как это произошло? Просто собрала вещи и ушла?

- Я не знаю подробностей. Расстались они, когда я уже была замужем. Моим мужем был Петя Катаев ( известный кинооператор, снимавший «Семнадцать мгновений весны», сын одного из авторов «Двенадцати стульев» и «Золотого теленка» писателя Евгения Петрова (Катаева). - Авт.), он скончался давно. Петя дружил со Славой. На свадьбе были у меня и Нонна, и Слава, и Славины родители, у которых я жила в Павловом Посаде…. Приезжали к нам в Лаврушинский переулок, в писательский дом, и мне Слава говорил: «Петька хороший».

Они с Петей сошлись еще на почве футбола, оба были заядлые болельщики, фанаты «Спартака». Я была беременна, так меня даже с животом брали на игры любимой команды. И садились мы строго в определенном порядке. Говорили, что когда я на футболе – «Спартак» выигрывает.

- Нонна ваш выбор одобрила?

- Конечно! Нонна говорила - слава Богу, тебе Петька достался. Он предложение через Нонну сделал. Встал перед ней на колено и говорит: «Нонна, ты для меня теперь будешь тещей - я прошу у тебя руки твоей сестры».

Мама-то наша к тому времени уже умерла. Вот такая была сцена.

Нонна со Славой часто к нам на дачу приезжали. Вместе. Когда Женя (сын Натальи Викторовны и Петра Катаевых. - Авторов.) родился, Слава его носил на руках. А потом Слава стал приезжать один. А Нонна - то у Лорки, подруги (Лариса Кронберг, актриса. - Авт.) ночевала, то у нас. Да на съемках пропадала.

«Нонна не обижалась, что после ее развода я общалась с ее бывшим мужем»

- А как вы на свадьбе у Тихонова оказались?

- Слава нас с Петей пригласил. А еще до свадьбы позвонил мне и говорит: «Наташ, можешь помочь Тамаре со свадебным платьем?» (Тамара – вторая жена Вячеслава Тихонова.- Авт.) В то время готовых нарядов хороших было не найти, а я, как художница, могла придумать модель. И я Тамаре нашла портниху и под моим руководством сшили ей шикарное свадебное платье. Слава в «Праге», в ресторане, заказал зал для свадьбы.

- А Нонна Викторовна знала обо всем этом?

- Конечно, знала.

- Не обижалась, что общаетесь с ее бывшим мужем?

- Она всегда говорила: «Наташка, а ты общайся». «Все равно же, - говорит, - ты с детства его знаешь.» И Гена, наш брат, с ним общался. Да они в свое время на Кубани арбузы вместе воровали на поле колхозном.

- С Тихоновым?

- Ну, а почему же нет? Нонна Славу еще студентом в наш дом на Кубань привозила. И вот в пять утра соберутся: Гена да Слава, и идут на колхозные бахчи за арбузом. Тогда такое и за воровство не считалось. Так, мелкое баловство.

«Если б не Слава, Нонна умерла бы с голоду»

- Почему все-таки и после развода какие-то связи все же оставались между Нонной Викторовной и Тихоновым?

- Ну, как же! Столько вместе прожили и пережили. Да еще в самые тяжелые годы.

Нонна говорила: «Славка - это моя юность, а юность из жизни не выкинешь.»

Говорит, все равно были моменты какие-то, когда он меня понимал. И я, говорит, чувствую, что многим обязана ему. Он меня подкармливал, я бы умерла с голоду, если б не он.

Это она о студенческих годах говорила. Послевоенное время, мама мало чем могла помочь: работала одна, а на руках детей шестеро… А Слава ездил в Павлов Посад, родители там у него картошечку выращивали. Нонна стипендию неправильно тратила: возьмет, да купит пирожное, а потом не на что жить. Слава ее учил: ты, говорит, вместо пирожного крупу купи. Нонна это все помнила.

А потом, в первые годы после института, когда работы не было, только Слава семью их кормил. Если не было ролей – он озвучанием очень хорошо подрабатывал. У него всегда были деньги спрятаны на черный день.

А Нонну на дубляж не брали: у нее специфический голос.

Про любовь и голубей

- Насколько часто они после развода контактировали?

- Слава иногда советовался, как играть. Это когда снимался в роли Андрея Болконского в «Войне и мире». Роль трудная, а режиссер – Сергей Бондарчук – очень требовательный был! Слава жутко волновался! При мне было - он позвонил и говорит: «Нонна, я не знаю, как сыграть в сцене признания в любви Наташе Ростовой».

Говорит, Бондарчук подошел и кулаком перед носом машет: попробуй только эту сцену не сыграй!

Нонна советует: «Слава, ты же безумно любил голубей, ты вспомни, мы с тобой приезжали в Павлов Посад, а голуби уже тебя встречали, на плечо садились, ты брал голубку - и как ты на нее смотрел?»

«Я, - говорит, - удивлялась: я такого взгляда влюбленного у тебя никогда не видела. Вот и посмотри на Наташу, как на голубку.»

Он что-то ей сказал – прости за беспокойство, что ли. Она говорит: «Слава, мы с тобой артисты, почему, как артисты, не можем посоветоваться о своих персонажах? И поэтому - ради Бога, если тебе нужно чем-то помочь, звони».

- Нам казалось, что Нонна Викторовна в фильме «Родня» Никиты Михалкова такая, какая она была на самом деле. А ее героиня в этом фильме жалеет своего бывшего мужа. А Нонна Викторовна своих бывших мужей жалела, после того как расставалась с ними?

- Бывало, что и жалела. Но не возвращалась никогда. Когда ушла от Сошальского (Владимир Сошальский, популярный актер, последний муж Нонны Мордюковой. – Авт.) мы на юг с ней уехали. Он примчался, умолял вернуться. А Нонна сказала: «Володя, если я ухожу, то уже не возвращаюсь».

«Чтоб не гавкали!»

- Наталья Викторовна, а вот ходило много легенд о том, что у Нонны Викторовны был крутой нрав, что она могла и послать далеко и надолго. А вы помните хоть один такой случай?

- Вы знаете, при мне, чтобы Нонна кого-то послала? Я не слышала. Вот правду в глаза сказать – это она могла. А так, наоборот, молча уходила.

Она придет ко мне и пожалуется: «Вот ты представляешь, стерва какая, опять про меня гадости насплетничала!»

- Что, доставали дамы – коллеги?

- А то! Она ведь почему официально вышла замуж за Сошальского? Потому что однажды Алла Ларионова (Популярная актриса 60-х – 70-х годов. -Авт.) на пляже ее обидела.

Мы все вместе (Нонна дружила и с Ларионовой, и с ее мужем, популярным актером Николаем Рыбниковым, партнером Мордюковой по фильму «Чужая родня». – Авт.) отдыхали в санатории «Актер» в Сочи. Нонна сделала Алле замечание: что ж ты не имеешь при себе таблетки от головной боли, чтобы Коле дать? А та отвечает: мол, это наше дело, у меня муж есть, а у тебя нет.

И Нонну это задело. Поэтому, когда Сошальский ей предложил пожениться, Нонна согласилась. «Чтоб не гавкали!»

- А вы ее выбор одобрили?

- А мы никогда друг другу не делали замечания. Никто из нашей семьи никогда не лез в личную жизнь братьев и сестер. Раз Нонна выбрала, значит, правильно.

- А она вообще как-то советовалась с вами?

- Никогда. Абсолютно. Все у нее шло, как река течет.

- Сама не знала, куда выведет?

- Она порывистая была. Как она сама говорила о себе: сначала дров наломаю, а потом опомнюсь.

- Но журналистов все-таки иногда могла отправить…

- Это правда: журналистов не любила. Умирая, написала мне записку: гони журналюг, они все переиначивают.

Нонна Мордюкова в фильме "Чужая родня"

РОДНЯ

...А сама она оплакивала только маму и Володю

- Скажите, Нонна плакала когда-нибудь?

- Из-за мужиков – нет, не плакала. Вот когда мама умерла, рыдала. Она говорила - самый яркий луч солнца ушел. Мама была для нее кумиром. Только ее и слушалась. Если бы мама была жива, Нонна, может быть, со Славкой никогда не рассталась. Перетерпела бы и жили. Мама Славу очень любила, ценила и Нонну от развода отговаривала.

Нонна плакала только из-за Володи. (Владимир Тихонов, сын Мордюковой и Тихонова, актер, скончался в сорокалетнем возрасте от передозировки наркотиков. – Авт.)

- Вспоминала Володю часто?

- Ой, не говорите, она до конца, до последнего вздоха о Володе думала. Когда мы с ней ездили к нему на кладбище, она нагнется, поцелует фотографию и говорит: «Сыночек, мамочка будет с тобой». И мне завещала: похоронить ее рядом с сыном. Говорит: «Не делай мне памятник выше, чем у Володи, чтобы ему было не обидно».

Когда ее похоронили, я все думала, как быть. Если бы я поставила ей памятник меньше володиного, меня бы потом осуждали.

И я все деньги, которые у меня были, вложила в единый памятник для них, и считаю, что Володе не обидно, потому что их лица нарисованы на одном камне, смотрят в одну сторону.

- Перенесли кадр из фильма «Русское поле», где мать и сын снимались вместе.

- Вместе и в земле лежат…

ФИЛЬМОГРАФИЯ

Народная артистка СССР Нонна Мордюкова снялась в пятидесяти художественных фильмах.

Лучшие из них:

1. 1948 — Молодая гвардия — Ульяна Громова

2. 1955 — Чужая родня — Стеша Ряшкина

3. 1959 — Отчий дом — Степанида

4. 1960 — Простая история — Саша Потапова

5. 1964 — Женитьба Бальзаминова — Домна Евстигнеевна Белотелова, купчиха

6. 1964 — Председатель — Доня Трубникова, жена Семёна

7. 1965 — Война и мир — Анисья Фёдоровна

8. 1967 — Комиссар — Клавдия Вавилова

9. 1968 — Бриллиантовая рука — Варвара Сергеевна Плющ, управдом

10. 1971 — Русское поле — Федосья Леонтьевна Угрюмова

11. 1973 — Возврата нет — Антонина Каширина

12. 1975 — Они сражались за Родину — Наталья Степановна

13. 1978 — Трясина («Нетипичная история») — Матрёна Быстрова

14. 1981 — Родня — Мария Васильевна Коновалова

15. 1995—1996 — Русский проект — путевая рабочая (телеролики канала ОРТ: «Дай вам Бог здоровья», «Сборка», «Спаси и сохрани», «Сборка-2»)

16. 1999 — Мама — мама Полина

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