Майк Тайсон возвращается на ринг: до этого он делал деньги на продаже марихуаны

Майк Тайсон. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

28 ноября великий и ужасный Майк Тайсон возвращается на ринг. Скорее всего, это будет странное зрелище. Тайсон – уже старик по меркам спорта. К его 54 годам, три из которых он провел в тюрьме, а еще несколько десятков лет плотно сидел на наркотиках и алкоголе, ужасного в в Железном Майке осталось еще меньше, чем великого. Но в этом бою с другим ветераном 51-летним Роем Джонсом все должно быть по-взрослому: 8 раундов (пусть и по 2 минуты), победитель определяется только нокаутом (судей, считающих удары, нет), а боксеры проходят допинг-контроль. Правда, в этом допинг-контроле есть одно главное условие – в анализах не будут учитываться следы марихуаны.

«Ранчо Тайсона»: трава у дома

Сделано это хотя бы потому, что продажа каннабиса – сейчас официальный бизнес Майка Тайсона. Бывший заключенный, отсидевший три года за изнасилование, на «травке» легально зарабатывает до 10 млн долларов в год, но собирается расширять дело и строит марихуановый «Диснейленд».

Совершенно официальный картель Железного Майка носит название «Ранчо Тайсона». Нет, его компания не выращивает марихуану, она ее закупает у элитных поставщиков, переупаковывает в стильные коробочки, и продает клиентам. Среди них немало известных лиц. Например, товар от Тайсона курил Коннор Макгрегор и оказался очень доволен. Сам же Майк Тайсон является не только лицом и совладельцем своего «ранчо», но и одним из самых крупных ее клиентов.

Железный Майк сам тратит 40 тысяч на «расслабление»

Тайсон любит рассказывать, что впервые попробовал наркотики еще лет в восемь-девять. Но марихуана – это его сознательный выбор. «Мне сделали две операции, и я употреблял марихуану, чтобы успокоить нервы. Но раньше они заставляли меня принимать эти опиаты, и они заставили меня облажаться», - рассказывал боксер. Недавно он признался в своем подкасте, что потребляет вместе с партнерами «травки» на 40 тысяч долларов ежемесячно. Его приятели уточнили, что это примерно 10 тонн продукции.

Майк Тайсон - один из самых скандальных звезд мирового бокса. На снимке - его привычное поведение на ринге, 1988 г. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Марихуановый «Диснейленд»

И все это делается на полностью законных основаниях. «Ранчо Тайсона» находится в Калифорнии, а здесь продажа и употребление марихуаны легализована с 1 января 2018 года. Эксперты оценивают объем этого рынка в несколько миллиардов долларов, и компания Тайсона делает все, чтобы захватить приличную долю этого рынка. Так что планы Железного Майка обширны. Он собирается выстроить целый марихуановый «Диснейленд» - огромный отель, поля для гольфа, отдельные палатки для «отдыха» и аттракцион «ленивая река». Организаторы обещают: во всех местах комплекса, где не продается алкоголь, можно будет употреблять каннабис.

За бой против Роя Джонса Майк Тайсон может заработать порядка 20 млн долларов. Кажется, уже понятно, во что будут вложены эти деньги.