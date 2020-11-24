Ужасы древнего Рима: в Помпеях обнаружены еще две жертвы извержения Везувия

Тела находились примерно под метровым слоем пепла. Фото: REUTERS

Раскопки, которые продолжаются в Помпеях и его ближайших пригородах, погребенных под слоем вулканического пепла, «пополнили» число жертв чудовищного извержения Везувия, погубившего в 79 году нашей эры древний город с расположенными вокруг дачными поселками. Археологи обнаружили останки двух мужчин – предположительно молодого раба и его хозяина. Рабу, одетому попроще, в одну лишь тунику, было примерно 18 лет, хозяину - в более замысловатой и дорогой одежде – около 40.

Лестница, ведущая в подвальное помещение, в котором прятались погибшие. Фото: REUTERS

Согласно сообщению, появившемуся на сайте Археологического парка «Помпеи» (Parco Archeologico), останки находились внутри богатой пригородной виллы, которая располагалась в 700 метрах к северо-западу от Помпей в районе Чивите Джулиане (Civita Giuliana). Мужчины пытались спрятаться в одной из комнат подвального помещения (cryptoporticus), в которое вела лестница, начинавшаяся на уровне первого этажа. Но раскаленные газы и пепел всё равно их настигли.

Археологи сначала проделали отверстие в полу подвала, сквозь которое и увидели останки.

Погибшие сначала задохнулись в раскаленных газах, а потом были засыпаны пеплом.

Ранее на той же вилле археологи докопались до конюшни, в которой нашли останки лошади.

Как сообщил тогда профессор Массимо Осанна (Massimo Osanna ) - директор Археологического парка «Помпеи», конь скорее всего был боевым — об этом свидетельствовала упряжь.

В Помпеях находили останки мулов, ослов, обезьян, собак. А лошади почему-то не попадались. Та стала первой с начала раскопок.

Не исключено, что мужчина, чьё тело обнаружено теперь, был хозяином той лошади.

Лошадь: в 79 году нашей эры ее засыпало пеплом в конюшне, находившейся на той же вилле, что и подвал с останками двух мужчин. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

От жителей, погибших в Помпях в результате извержения вулкана, остались скелеты и пустоты в окаменевшем вулканическом пепле. Они повторяют формы тел, которых там уже нет.

Тела давно испарились, а полости сохранились. Археологи заливают туда пластическую массу. Она заполняет полости и застывает в скульптуры – скульптуры тел погибших. Таких изваяний в Помпеях очень много.

В технике методику получения «отливок», подобную помпейской, называют литьем по выплавляемым моделям, извините уж за циничное сравнение. Конкретно для изготовления скульптур жертв извержения Везувия её впервые применил археолог, действительный член российской Императорской Академии Наук Джузеппе Фиорелли (Giuseppe Fiorelli) в 1867 году. Он руководил раскопками в Помпеях с 1863 по 1875 год, поставив их на строго научную основу..

«Тела» раба и его хозяина, лежащие на полу в подвале, тоже скульптуры. Их изготовили после того, как изучили сохранившиеся скелеты.

КСТАТИ

Последний день Помпей, возможно, наступил позднее, чем принято считать

На стене одной из вилл археологи обнаружили странную надпись «XVI K Nov». Что означает: «16 дней до ноября». То есть, 17 октября. Как она там могла появиться, если еще 24 августа виллу засыпало пеплом? Ответ – в нашем материале.