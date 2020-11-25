Невесту Бари Алибасова можно нанять за 10 тысяч рублей в день

Вика на четыре года младше сына Бари Алибасова. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Раз в три месяца в полной «скандалов, интриг и расследований» жизни 73-летнего Бари Алибасова случается сюжет, достойный приличного вознаграждения на ток-шоу. Два больших эпизода – отравление жидкостью для очистки труб и супружество с Лидией Николаевной Федосеевой-Шукшиной срежиссировала сама жизнь. А вот остальные эпизоды больше похожи на рукотворные.

Драма, триллер, фэнтези – в этих жанрах нам показывали на разных телеканалах истории из жизни пожилого продюсера. Но теперь произошла смена жанра. После ток-шоу, где зрителям сообщили о лечении Алибасова в психиатрической больнице и обещали отправить на год в санаторий – Бари Каримович не исчез, он вновь в игре. В этот раз в качестве героя-любовника в любовно-криминальных мелодрамах – Бари Алибасов разводится с Федосеевой-Шукшиной, но Лидия Николаевна ток-шоу особо не интересуется. Поэтому на арену скандальных передач выкатили новый сюжет. Классика жанра – 73-летний продюсер и 31-летняя беременная любовница. Вот это точно посмотрят, обсудят – да и героиня активная, готовая к экспериментам и съемкам.

Ради красивой картинки продюсер-пенсионер и танцовщица готовы и раздеться перед камерой.

Когда продюсер «На-На» был помоложе, то сам режиссировал скандалы и перфомансы, но теперь возраст и болячки дают о себе знать. Поэтому бразды правления взял в свои руки его сын – активный, симпатичный и с таким же прекрасным воображением. Бари-младший на ток-шоу теперь главный оратор, зачинщик скандалов, защитник отца. А еще у Алибасова-младшего есть преимущество – он умеет эффектно драться в студии.

Вчера, когда перед зрителями разыграли очередной сюжет из сериала «Бари Каримович и молодая любовница», Бари-младший опять подрался. Это излюбленный прием еще со времен программы «Окна» с Дмитрием Нагиевым. Вот и вчера ведущий ледяным голосом после драки произнес фразу, от которой впечатлительные телезрители рисуют в воображении страшные картины: «Нам потребуется некоторое время, чтобы успокоить Бари Алибасова-младшего. Не переключайтесь, мы вернемся сразу после рекламы».

Виктория Полторацкая — профессиональная танцовщица. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Итак, теперь все внимание приковано к 31-летней Виктории Полторацкой. Как это водится, подогревать интерес публики стали заранее – в соцсетях продюсера «На-На» появлялись видео: Виктория делает массаж маэстро, потом танцует для него танец живота. А затем Алибасов размещает видео ласк с молодой женщиной и текст: «Я люблю! Скоро у нас будет ребенок. Не знал, что в 73 любить можно сильнее и ярче, чем в 17. Вика, спасибо за то, что появилась в моей жизни». После этого дружная компания пошла отрабатывать сюжет по ток-шоу. Известным героям платят по 200 – 300 тыс. руб. за съемку, остальным – в 10 раз меньше.

Раньше все было иначе – гонорары в разы больше, поэтому и срежиссированные темы богаче. Часто нам показывают реальных героев – обсуждают их трагические и счастливые моменты жизни. Но на каждый день таких эпизодов не хватит. Поэтому в промежутках и появляются такие герои, как Бари Каримович с подружкой. Для некоторых любой пиар и даже такие заработки важны. Так однажды Прохор Шаляпин даже до загса дошел, а потом играл в любовь с Виталиной-Цымбалюк-Романовской – как только их телеконтракт завершился, так сразу и любовь закончилась…

В социальных сетях Алибасова под видео с молодой красоткой народ высказался. Вот пара мнений. «Ждем на ток-шоу и «Крота» прихватите!» «Крот творит чудеса». «Вот и сценарий готов для программы».

Посмотрев передачи про Алибасова и его подружку, вот что мы узнали о драме в семье: 31-летнюю Вику пять лет назад познакомил с продюсером его сын – нанял как эскортницу для развлечений отца, а они подружились. С недавних пор Бари Каримович и Вика – любовники. Она делает ему массаж, так как подрабатывает массажисткой, а попутно еще и забеременела от престарелого ловеласа. Алибасов-младший усомнился в честности Виктории, заявил, что женщина использует его отца в корыстных целях. Чего только не наплели ради заковыристого сюжета, который вышел насыщеннее, чем «Холоп»: мол, Вика графиня с кучей недвижимости…

Анкета «невесты» Бари Алибасова на сайте profi.ru

Цены на услуги.

Тут по закону жанра появился адвокат, специализирующийся на расследованиях, и разоблачил Викторию Полторацкую: «Женщина скрывает, что у нее есть ребенок 12-летний сын. Она была замужем, девять лет прожила с мужем, родила в 17 лет, из-за чего не окончила среднюю школу…» Зрителям сообщили, что Вика никакая не графиня, и Бари Каримовича массажирует, не имея соответствующей квалификации. Потом в студии «неожиданно» появился юрист Вики – и его разоблачили, он по счастливому совпадению оказался ее любовником… И тут все усомнились в отцовстве Бари. Кроме самого продюсера, что дает нам гарантию – продолжению быть. Ведь Полторацкую надо еще раз разоблачить. Как недавно это случилось с лжебеременной подружкой мужа Наташи Королевой.

Есть и трогательный эпизод в этом ток-шоу – сын Бари Алибасов напоминает папе, что все наследство они оказывается передали в фонд одаренных детей: «В пандемию у папы денег меньше, концертов меньше. Мы откладываем с концертов на программу для фонда одаренных детей. Там лежит на данный момент сумма 17 миллионов рублей».

После просмотра этих сюжетов «Дом-2» покажется документальным проектом. Печально одно – видно, как сильно сдал Бари Каримович.

Что же это за Вика? На видео с Бари Каримовичем Виктория Полторацкая часто танцует. Женщина действительно – профессиональная танцовщица, ведет занятия в танцевальных студиях Москвы. Ставит танцевальные программы, специализируется на восточных танцах. Работает с 20 лет, уже 11 лет, поэтому есть база собственных клиентов. На сайте profi.ru можно заказать ее услуги как тренера, хореографа по постановке и обучению танцам за 1500 рублей в час. Возможен выезд для обучения клиентов на их территории, таким образом 7-часовой рабочий день Виктории оценивается в 10500 рублей. Как Виктория оказалась в постановочных объятиях Бари Каримовича мы вряд ли узнаем. А может он заказывал танец живота на дом? Теперь у Вики клиентов точно прибавится.

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