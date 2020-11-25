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Невесту Бари Алибасова можно нанять за 10 тысяч рублей в день

Как на ТВ разводят зрителей на эмоции
Ирина ВИКТОРОВА
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Вика на четыре года младше сына Бари Алибасова.

Вика на четыре года младше сына Бари Алибасова.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Раз в три месяца в полной «скандалов, интриг и расследований» жизни 73-летнего Бари Алибасова случается сюжет, достойный приличного вознаграждения на ток-шоу. Два больших эпизода – отравление жидкостью для очистки труб и супружество с Лидией Николаевной Федосеевой-Шукшиной срежиссировала сама жизнь. А вот остальные эпизоды больше похожи на рукотворные.

Драма, триллер, фэнтези – в этих жанрах нам показывали на разных телеканалах истории из жизни пожилого продюсера. Но теперь произошла смена жанра. После ток-шоу, где зрителям сообщили о лечении Алибасова в психиатрической больнице и обещали отправить на год в санаторий – Бари Каримович не исчез, он вновь в игре. В этот раз в качестве героя-любовника в любовно-криминальных мелодрамах – Бари Алибасов разводится с Федосеевой-Шукшиной, но Лидия Николаевна ток-шоу особо не интересуется. Поэтому на арену скандальных передач выкатили новый сюжет. Классика жанра – 73-летний продюсер и 31-летняя беременная любовница. Вот это точно посмотрят, обсудят – да и героиня активная, готовая к экспериментам и съемкам.

Ради красивой картинки продюсер-пенсионер и танцовщица готовы и раздеться перед камерой.

Ради красивой картинки продюсер-пенсионер и танцовщица готовы и раздеться перед камерой.

Когда продюсер «На-На» был помоложе, то сам режиссировал скандалы и перфомансы, но теперь возраст и болячки дают о себе знать. Поэтому бразды правления взял в свои руки его сын – активный, симпатичный и с таким же прекрасным воображением. Бари-младший на ток-шоу теперь главный оратор, зачинщик скандалов, защитник отца. А еще у Алибасова-младшего есть преимущество – он умеет эффектно драться в студии.

Вчера, когда перед зрителями разыграли очередной сюжет из сериала «Бари Каримович и молодая любовница», Бари-младший опять подрался. Это излюбленный прием еще со времен программы «Окна» с Дмитрием Нагиевым. Вот и вчера ведущий ледяным голосом после драки произнес фразу, от которой впечатлительные телезрители рисуют в воображении страшные картины: «Нам потребуется некоторое время, чтобы успокоить Бари Алибасова-младшего. Не переключайтесь, мы вернемся сразу после рекламы».

Виктория Полторацкая — профессиональная танцовщица.

Виктория Полторацкая — профессиональная танцовщица.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Итак, теперь все внимание приковано к 31-летней Виктории Полторацкой. Как это водится, подогревать интерес публики стали заранее – в соцсетях продюсера «На-На» появлялись видео: Виктория делает массаж маэстро, потом танцует для него танец живота. А затем Алибасов размещает видео ласк с молодой женщиной и текст: «Я люблю! Скоро у нас будет ребенок. Не знал, что в 73 любить можно сильнее и ярче, чем в 17. Вика, спасибо за то, что появилась в моей жизни». После этого дружная компания пошла отрабатывать сюжет по ток-шоу. Известным героям платят по 200 – 300 тыс. руб. за съемку, остальным – в 10 раз меньше.

Раньше все было иначе – гонорары в разы больше, поэтому и срежиссированные темы богаче. Часто нам показывают реальных героев – обсуждают их трагические и счастливые моменты жизни. Но на каждый день таких эпизодов не хватит. Поэтому в промежутках и появляются такие герои, как Бари Каримович с подружкой. Для некоторых любой пиар и даже такие заработки важны. Так однажды Прохор Шаляпин даже до загса дошел, а потом играл в любовь с Виталиной-Цымбалюк-Романовской – как только их телеконтракт завершился, так сразу и любовь закончилась…

В социальных сетях Алибасова под видео с молодой красоткой народ высказался. Вот пара мнений. «Ждем на ток-шоу и «Крота» прихватите!» «Крот творит чудеса». «Вот и сценарий готов для программы».

Посмотрев передачи про Алибасова и его подружку, вот что мы узнали о драме в семье: 31-летнюю Вику пять лет назад познакомил с продюсером его сын – нанял как эскортницу для развлечений отца, а они подружились. С недавних пор Бари Каримович и Вика – любовники. Она делает ему массаж, так как подрабатывает массажисткой, а попутно еще и забеременела от престарелого ловеласа. Алибасов-младший усомнился в честности Виктории, заявил, что женщина использует его отца в корыстных целях. Чего только не наплели ради заковыристого сюжета, который вышел насыщеннее, чем «Холоп»: мол, Вика графиня с кучей недвижимости…

Анкета «невесты» Бари Алибасова на сайте profi.ru

Анкета «невесты» Бари Алибасова на сайте profi.ru

Цены на услуги.

Цены на услуги.

Тут по закону жанра появился адвокат, специализирующийся на расследованиях, и разоблачил Викторию Полторацкую: «Женщина скрывает, что у нее есть ребенок 12-летний сын. Она была замужем, девять лет прожила с мужем, родила в 17 лет, из-за чего не окончила среднюю школу…» Зрителям сообщили, что Вика никакая не графиня, и Бари Каримовича массажирует, не имея соответствующей квалификации. Потом в студии «неожиданно» появился юрист Вики – и его разоблачили, он по счастливому совпадению оказался ее любовником… И тут все усомнились в отцовстве Бари. Кроме самого продюсера, что дает нам гарантию – продолжению быть. Ведь Полторацкую надо еще раз разоблачить. Как недавно это случилось с лжебеременной подружкой мужа Наташи Королевой.

Есть и трогательный эпизод в этом ток-шоу – сын Бари Алибасов напоминает папе, что все наследство они оказывается передали в фонд одаренных детей: «В пандемию у папы денег меньше, концертов меньше. Мы откладываем с концертов на программу для фонда одаренных детей. Там лежит на данный момент сумма 17 миллионов рублей».

После просмотра этих сюжетов «Дом-2» покажется документальным проектом. Печально одно – видно, как сильно сдал Бари Каримович.

Что же это за Вика? На видео с Бари Каримовичем Виктория Полторацкая часто танцует. Женщина действительно – профессиональная танцовщица, ведет занятия в танцевальных студиях Москвы. Ставит танцевальные программы, специализируется на восточных танцах. Работает с 20 лет, уже 11 лет, поэтому есть база собственных клиентов. На сайте profi.ru можно заказать ее услуги как тренера, хореографа по постановке и обучению танцам за 1500 рублей в час. Возможен выезд для обучения клиентов на их территории, таким образом 7-часовой рабочий день Виктории оценивается в 10500 рублей. Как Виктория оказалась в постановочных объятиях Бари Каримовича мы вряд ли узнаем. А может он заказывал танец живота на дом? Теперь у Вики клиентов точно прибавится.

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