Бари Алибасов исчез как и год назад, когда выпил "Крота"

Бари Алибасов пропал в свой 73-й день рождения. Продюсер бесследно исчез из квартиры в Мерзляковском переулке. Говорят, последним его видел сын Бари Алибасов-младший и он якобы что-то скрывает. Примечательно, что загадочное исчезновение произошло ровно через год после того, как Бари Каримович выпил "Крота".

6 июня супругу Лидии Федосеевой-Шукшиной исполнилось 73 года. Однако торжественный день, судя по всему, не задался. Появилась информации о том, что связь с продюсером группы "На-На" пропала ранним утром 4 июня. Сейчас о судьбе Бари Алибасова ничего не известно.

"К сожалению, Бари Каримович ни с кем не входит на связь. Даже сегодня. Как известно, сын известного продюсера Бари-младший увез отца из квартиры в Мерзляковском переулке 4 июня. С тех пор о судьбе продюсера ничего не известно. Сам Бари-младший что-то скрывает и ничего не рассказывает", - цитирует директора артиста Вадима Горжанкина 5-tv.ru.

При этом он выразил уверенность, что Алибасов точно не находится дома. Конкретных планов на день рождения, по его словам, у музыканта тоже не было. "Это ненормально, чтобы человек пропал на день рождения. Никому не отвечает, ничего, нет никакой связи. Очень загадочно все. Не понимаю, что в принципе случилось", - уточнил Вадим.

Исчезновение продюсера может быть связано со скандальной историей вокруг квартиры супруги продюсера Лидии Федосеевой-Шукшиной. Стороны конфликта уже не один месяц спорят о принадлежности недвижимости. "До сына мне удалось вчера дозвониться с большим трудом. Он ответил: «Не беспокойся, все нормально». Такое подозрительное поведение. Что-то пробурчал, трубку положил, и с тех пор я тоже не могу до него дозвониться", - поделился Горжанкин.

Позже в беседе с "Говорит Москва" Вадим подчеркнул: "Я не в курсе, я ни с кем не разговаривал".

В то время как поклонники и коллеги Бари Каримовича бьют тревогу и пытаются предпринять попытки, чтобы найти загадочно пропавшего именинника, звездный адвокат Сергей Жорин полагает, что с музыкантом все в порядке. Юрист рассказал, что Алибасов не первый раз "сбегает" от общества в свой день рождения, и причины для этого вовсе не криминальные. Вероятно, продюсер хочет покоя.

"Бари Алибасов таинственно исчезает каждый свой день рождения. Просто по традиции, он мне сам советовал несколько лет назад телефон убирать, потому что-либо именинник проводит время для своего удовольствия, либо он будет целый день на телефоне. Каждый день рождения он недоступен для большинства людей", - поделился Жорин.

Адвокат отметил, что попадание в необычные ситуации уже стало изюминкой Алибасова, однако ничего из ряда вон выходящего накануне дня рождения музыканта юрист не замечал. Жорин уверен, что Алибасов скоро объявится, причем цел и невредим.

Напомним, в июне 2019 года артист попал в больницу после того, как перепутал бутылки и случайно выпил жидкость для очистки труб. Врачи диагностировали у Алибасова ожог пищевода, желудка и дыхательных путей. Он долгое время провел в больнице.