Иван Грозный глазами Шуры Балаганова

Сергей Маковецкий в роли Ивана взрослого и вовсе не пробивается через бороду, брови и космы волос. Фото: кадр из фильма.

Сериал «Грозный», нескромно обозначенный в рекламе как главная премьера года, начинается как сценка из «Камеди клаб». В черном рубище идет Грозный, шаркая ногами, оттопыривая зад и говорит: «Вот что сделал со мной крымский хан». По нехитрым законам жанра должен появиться Гарик «Бульдог» Харламов и завершить репризу скабрезной шуткой.

Но нет. С первой серии и далее без остановок начинается повествование в стиле Шуры Балаганова (Помните момент со встречей двух детей лейтенанта Шмидта? «...с обстановкой и довольно толково, хотя и монотонно, рассказал содержание массовой брошюры «Мятеж на «Очакове»).

Знатоки оценят и белокаменный Кремль, и колокольню Ивана Великого без годуновской надстройки, и Алевизов ров, и грязь на Красной площади, еще не знавшей брусчатки.

Зануды начнут бурчать про то, что 17-ти летний Иван Васильевич в молодости выглядит дядькой под сорок, а в 40 - как дряхлый дед. Про то, что полуголые турчанки на свадебном пиру вызвали бы такой шок у защитников патриархальных русских ценностей, что живыми басурмане не ушли бы.

Любители русских сериалов с радостью обсудят «пасхалочку»: главного предателя (им сценаристы назначили боярина Ивана Челядина) играет Никита Панфилов, звезда сериала «Пес» на НТВ. Ну а то, что врагов Грозный называл «пес смердящий» любой в нашей стране знает, благодаря фильму «Иван Васильевич меняет профессию».

Самое интересное - угадывать кто кого играет, не заглядывая в титры. Молодой Грозный - Александр Яценко. Доктор с добрыми глазами из «Аритмии» под слоями грима промелькнет раз-два засерию, да и то, благодаря фирменному недоуменному взгляду. Сергей Маковецкий в роли Ивана взрослого и вовсе не пробивается через бороду, брови и космы волос. Сходство с царем, каким мы его представляем по картинам и гравюрам, потрясающее. Но иногда кажется, что на экране не два прекрасных актера, а куклы из музея мадам Тюссо.

В митрополите Макарии не сразу признаешь Леонида Кулагина, а в попе Сильвестре Владимира Симонова.

Разгадка этих ребусов, богатые костюмы, бережное отношение к декорациям, прекрасный кастинг (пусть не всегда узнаваемый из-за грима) - все это повод досмотреть сериал. Но повода посмотреть его второй раз, похоже, просто нет.

Беда проекта (в этот эпический цикл входят сериалы «София» (про деда Грозного Ивана Третьего) и «Годунов») в его достоинствах. Авторы боятся убежать от реальной истории, если что и придумывается, так историки честно констатируют «как оно было на самом деле никто не знает». Реконструкторы точны в деталях. Актеры на отведенном участке фронта стоят насмерть. Операторы летают с камерой по палатам, да лугам. Творческая мысль, сжатая кольчугами воевод, да тесными царскими шубами выдает повествование нудное и предсказуемое.

Если сравнивать с теми же «Тюдорами» (а как не сравнивать, если даже век один), то там историей жонглируют смелее, а персонажи впиваются в память через одного. И получается наша история, ничуть не менее, а то и более захватывающая, чем английская, предстает протокольной, как в учебнике за 7 класс.

Все-таки время должно очаровывать, притягивать. Пусть кровью, жестокостью, интригами, но за всем этим тысяча фактов, загадок, версий. И совершенно неожиданных пробросов в современность, в наше время.

Это как... Как романы Вальтера Скотта! Да, там Ричард Львиное Сердце пишет на бумаге задолго до ее появления, но после этих книг хочется или еще читать, или узнавать что-то новое. Это как романы Дюма, где история фон для придуманных событий, но ничего ярче про историю до сих пор не написано. И в пьяниц-мушкетеров будут влюбляться во все времена, а государственника Ришелье ненавидеть.

Это как «Князь Серебряный» Алексея К. Толстого. Стоило писать довольно проходной сценарий, если есть, например, эта отличная про времена Ивана Васильевича? Стоило ли снимать дорогущую документальную драму? Не помешает, да, но замах-то на рубль. В кои-то веки у нас была возможность создать что-то большое и масштабное, чтобы для всех и на десятилетия, как «Война и мир» Сергея Бондарчука, а получился очень добротный, качественный, но совершенно проходной фильм...

И, к сожалению, в памяти он задержится не дольше, чем пошлая шутка из «Камеди клаб»...

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Все женщины Ивана Грозного: у царя было много жен и наложниц, но любил он только одну

Русский самодержец стал символом террора, но в чем-то, похоже, он был романтиком (подробности)

Сериал «Грозный»: Евгений Цыганов стал Иваном III, Никита Панфилов — псковским воеводой, Виталий Хаев — опричником

В распоряжении «КП» оказался кастинг-лист проекта, теперь хотя бы понятно, что происходит в трейлере (подробности)

Сериал «Грозный»: Я не узнаю вас в гневе

Начались съемки нового телефильма об одном из самых противоречивых монархов в нашей истории (подробности)