Никуда романтика не делась, просто сейчас вместо записочек - лайки

Кому то по душе ЗОЖ, а кому-то сытный борщ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

У развода могут быть разные причины, но недавно добавилась еще одна - увлечение здоровым образом жизни.

Виктория:

Это очень типичная история с очень предсказуемым концом. Столько зожниц своими руками выкопали могилы своему браку, что можно только удивляться, почему Иосиф дотерпел аж до этапа уринотерапии. Ну он себе пышногрудую с котлетами быстро найдет, а ее ждет судьба Раисы Захаровны - «соль - это белый яд» и прослушивание Масне в одиночестве.

Марина:

Весь мир продает нам идею, что мужикам нужны тонкая талия и шея (и неплохо на этом зарабатывает), а мужики-бедолаги скучают по полным бедрам и чтоб, как они, любила навернуть холодец и котлеты. Потому что мир прекрасен своим многообразием.

Света:

Не поняла, это что за патриархат? Не нравится стряпня жены, приготовь себе сам из купленных самим же продуктов или питайся в кафе или заказывай еду на дом. Не нравится ЗОЖ - выбирай гудеж!

Маша:

Моя подруга тоже все этапы прошла. Сначала достала мужа запретом пить молоко, потом стала вегетарианкой, потом веганкой, потом впала в сыроедение, затем задолбала своей философией всех вокруг. Муж действительно ушел. А у нее начались такие проблемы со здоровьем, что мама не горюй. Теперь и мясо не фу, и даже салом балуется.

Наташа:

Да, хорошо если ЗОЖнулась на всю голову жена, а вот у меня свекровь, задумавшись о том, что кладбище с каждым годом все виднее на горизонте, посадила на семена льна и брокколи всю семью. А у меня муж работает много физически, ему брокколи - как чаю попить. Так мы вынуждены были тайком хомячить пиццу вне дома, чтобы не обидеть маму. Вот с ней-то как раз не разведешься.

Наш колумнист вдруг заметил, что из современных ухаживаний ушла трогательная романтика с приглашением на белый танец, записочками от руки и букетом цветов на первое свидание. Даже за косички в школе девочек уже больше не дергают. Читатели возражают.

Дина:

Сейчас косички плетут, и даже круче, чем нам мамы делали. И чем сообщения в мессенджерах менее романтичны, чем записочки от руки? Знаю, как мама подростка, как мой сынуля ждет лайк от девочки, которая ему нравится. И девочку он тоже провожал в начальных классах с тасканием ее розового рюкзака. Романтика не ушла, она просто переоделась из платьев в свитшоты.

Николай:

Да, жили мы в этом проклятом совке, никакой романтики там не было, а цветы были вообще дефицит.

Катя:

Не хочется быть пошло-наивной, но в СССР все были равны, нищие и смелые, поэтому и способы ухаживания строились на базе личной фантазии и благородства. Теперь же все решают деньги: с ними всегда можно удивить, а без них- разочаровать. Теперь романтика - это дорого!

Алина:

А разве романтика зависит от времени, это же все про любовь. Если человек влюблен, его аж разрывает изнутри, как он хочет сделать что-то особое для любимой. Показать, что и она для него особая. Это прям больше него. Получается, если стало меньше романтики, ушла и любовь?

Кира:

Мой муж хранит в коробочке билеты на трамвай, на котором он ездил ко мне в студенчестве. А мы уже с ним столько лет женаты. И я не знаю, что вообще есть в мире романтичнее этой коробочки?

Виктория - Вике:

Мне кажется, поменялось восприятие. Раньше мужик-романтик был героем, а теперь типа как лузер. Поэтому романтики затаились и делают свое светлое дело тихо.

Наш автор решила: опровергнуть стереотип, что люди привлекают в партнеры похожих на себя и привела в пример пару, где большая, амбициозная Лида полюбила щуплого учителя Колю.

Лена:

Да, давно известно: чем мельче мужичок, тем больше он любит крупных женщин. И родство душ тут ни при чем.

Марина:

Мне кажется, вот прям последнее условие, при которых пары находят друг друга - это внешнее соответствие. Ну если речь, конечно, не идет об олигархе и моделях. В другом мы всегда ищем отражение себя, что-то родное, с чем нам будет хорошо и просто жить. И вариант, что им вдвоем отлично под абажуром обсуждать концерты - лучший тому пример.

Анна:

Хорошо, если внутри есть уверенность, что это твоя судьба, даже если вместе вы вообще не смотритесь, а сколько людей оглядывается на чужое мнение? Типа засмеют, мама зафыркает, подружки скажут: «на фиг он тебе такой нужен?» и т. д. Я бы вот так легко не сбрасывала фактор «что скажут другие». Это только в разговоре легко сказать: «да мне плевать».

Николай:

А может, все дело в том, что у большой Лиды не так много было поклонников, поэтому учитель и стал сразу тем принцем на белом коне? Так-то со стороны кажется, что попадание с первого раза в десяточку выглядит не как большая удача, а последний вагон в счастливую личную жизнь.

Света:

А с чего вдруг котировки интеллигентной и умной Лиды на рынке невест зависели только от ее веса? На вкус и цвет - все фломастеры разные. И мужикам нравятся абсолютно разные типажи. И она вот нашла под свой вкус. Меньше бы комплексовала, быстрее встретила кого нужно.