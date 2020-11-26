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"Плохой человек": Цымбалюк-Романовская раскрыла правду об отношениях Джигарханяна и Конкина

Виталина также заявила, что на похоронах Армена Борисовича не было никого из тех, кого он любил
Ольга ЛИБГАРДТ
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Виталина также заявила, что на похоронах Армена Борисовича не было никого из тех, кого он любил

Виталина также заявила, что на похоронах Армена Борисовича не было никого из тех, кого он любил

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Виталина Цымбалюк-Романовская впервые рассказала об отношении Армена Джигарханяна к Владимиру Конкину. Актеры вместе снимались в легендарном фильме Станислава Говорухина "Место встречи изменить нельзя".

Владимир Конкин одним из первых прибыл на прощание с Арменом Джигаханяном. 69-летний актер выступил со скорбной речью и едва не расплакался. Однако третья жена Армена Борисовича заявила, что актер не любил Владимира Алексеевича.

"С Конкиным он не общался 40 лет и даже не захотел делать про него интервью. Он его, простите, выгнал вместе со съемочной бригадой, когда тот к нему пришел! Он не любил Конкина и говорил, что это плохой человек", - цитирует Виталину Цымбалюк-Романовскую Daily Storm.

По словам пианистки, на похоронах Джигархяняна не было никого из тех, кого Армен Борисович любил. "Никого! ! Понимаете? Для меня это страшно", - посетовала она.

Виталина также заверила, что она не обижалась на бывшего мужа из-за того, что он ей ни разу не позвонил после развода. "Не на что обижаться. Это же не он виноват! Я знаю, что это была не его инициатива. Я думаю, он хотел вернуться, просто у него не было возможности на этом настаивать. Ну что он мог сделать, если у него забрали телефон и сменили номер, а мой он вряд ли помнил? Он просто физически не мог мне позвонить", - поведала Цымбалюк-Романовская.

Напомним, Армен Джигарханян скончался 14 ноября 2020 года в возрасте 85 лет. Похоронили актера 17 ноября на Ваганьковском кладбище рядом с дочерью Еленой, которая трагически погибла 33 года назад. Приемный сын на панихиде не присутствовал.

Шоу-бизнесЗвезды: утратыАрмен Джигарханян: досье KP.RU

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