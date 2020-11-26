"Плохой человек": Цымбалюк-Романовская раскрыла правду об отношениях Джигарханяна и Конкина

Виталина также заявила, что на похоронах Армена Борисовича не было никого из тех, кого он любил Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Виталина Цымбалюк-Романовская впервые рассказала об отношении Армена Джигарханяна к Владимиру Конкину. Актеры вместе снимались в легендарном фильме Станислава Говорухина "Место встречи изменить нельзя".

Владимир Конкин одним из первых прибыл на прощание с Арменом Джигаханяном. 69-летний актер выступил со скорбной речью и едва не расплакался. Однако третья жена Армена Борисовича заявила, что актер не любил Владимира Алексеевича.

"С Конкиным он не общался 40 лет и даже не захотел делать про него интервью. Он его, простите, выгнал вместе со съемочной бригадой, когда тот к нему пришел! Он не любил Конкина и говорил, что это плохой человек", - цитирует Виталину Цымбалюк-Романовскую Daily Storm.

По словам пианистки, на похоронах Джигархяняна не было никого из тех, кого Армен Борисович любил. "Никого! ! Понимаете? Для меня это страшно", - посетовала она.

Виталина также заверила, что она не обижалась на бывшего мужа из-за того, что он ей ни разу не позвонил после развода. "Не на что обижаться. Это же не он виноват! Я знаю, что это была не его инициатива. Я думаю, он хотел вернуться, просто у него не было возможности на этом настаивать. Ну что он мог сделать, если у него забрали телефон и сменили номер, а мой он вряд ли помнил? Он просто физически не мог мне позвонить", - поведала Цымбалюк-Романовская.

Напомним, Армен Джигарханян скончался 14 ноября 2020 года в возрасте 85 лет. Похоронили актера 17 ноября на Ваганьковском кладбище рядом с дочерью Еленой, которая трагически погибла 33 года назад. Приемный сын на панихиде не присутствовал.