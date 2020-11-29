Перевал Дятлова: Зачем на поиски пропавших туристов приезжал военный дознаватель

По ходу нашего расследования трагедии на перевале появилась еще одна загадка. Это участие военных в поисках пропавших туристов.

Зимой 1959 года в горах Северного Урала пропали девять туристов-лыжников, ушедших в поход под руководством Игоря Дятлова. Через месяц спасатели обнаружили их разрезанную палатку. А в радиусе полутора километров от нее - пять замерзших тел. Трупы остальных нашли только в мае. Почти все туристы были разутые и полураздетые. У некоторых - смертельные травмы. До сих пор не разгадано, почему ребята убежали на лютый мороз и на свою погибель.

По ходу нашего расследования трагедии на перевале появилась еще одна загадка. Это участие военных в поисках пропавших туристов. Практически все гражданские спасатели нам известны. Многие активно с нами сотрудничали. Но что касается военных спасателей, к которым мы взывали не раз, предлагая им или их близким поделиться воспоминаниями о той поре, то ни один человек со стороны военных не откликнулся почему-то. Даже стали терзать сомнения — а были ли там военные?

Но о военных упоминается в уголовном деле. Например, в отчете московских мастеров спорта: «Позднее прибыли: …группа курсантов сержантской школы Ивдельлага под руководством старшего лейтенанта Потапова - 10 человек; группа саперов с миноискателями под руководством подполковника Шестопалова - 7 человек».

Или в радиограммах: «Кроме двух воинских групп Чернышева и Шестопалова организована гражданская», «Миноискатели ничего не дают зпт подполковник сразу переключился на щупы», «Группа Шестопалова прошла участок кедра 300 на120 метров».

Выдержка из отчета московских туристов, командированных на перевал.

Долгое время мы не могли понять, от какой воинской части были командированы на перевал подполковник Шестопалов, старший лейтенант Авенбург и саперы. То, что в поисках принимала участие охрана Ивдельлага под командованием Чернышева, ничего удивительного. Они служили недалеко от места трагедии. Но саперы откуда взялись? Да еще и подполковник с ними! Достаточно было бы старшего лейтенанта отправить как командира взвода.

Каждое утро поиски наичнались от останцев.

ЗВОНОК КОСМОНАВТУ

В конце 1950-х возле Ивделя шло строительство железной дороги. Основные работы выполняли военнослужащие 5-ой отдельной железнодорожной Познаньской Краснознаменной бригады (в/ч 01662). Штаб бригады находился в Серове. Мы предположили, что подполковник Шестопалов мог служить в ней. И оказались правы. В архиве Министерства обороны РФ удалось поднять дела той бригады. По данным личного состава, подполковник Шестопалов Михаил Федорович служил в ней с июня 1950-го по февраль 1960 года. После был переведен в Москву, где жил недалеко от метро Фрунзенская до самой смерти.

Фото Михаила Шестопалова из архива Минобороны. Фото: Сайт Память народа.

Подполковник Михаил Шестопалов на перевале.

В книге приказов за 1959 год значится, что 2 января сего года подполковник Шестопалов М.Ф. был назначен военным дознавателем штаба управления бригады. Человек в этой должности обязан был расследовать все воинские ЧП, касающиеся непосредственного самого подразделения – от недостачи портянок на складе до утечки военной тайны.

Будущий космонавт СССР № 50 и космонавт мира № 100, герой «Салюта-7» Виктор Савиных в 1960 году строил железную дорогу на Северном Урале в составе 5-ой бригады. В 1959 году он был призван в армию. Сначала служил в учебной части в Свердловске, а после переведен под Ивдель.

Космонавт Виктор Савиных (слева) в 1960 году служил в Ивделе. Фото из личного архива.

Подполковника Шестопалова Виктор Петрович не помнит, потому как в феврале 1960-го дознавателя перевели в Москву. Но хорошо помнит подполковника Тэттера Владимира Ивановича, ровесника и сослуживца Шестопалова.

- Что касается дознавателей бригады, то мы их не знали в лицо, - рассказывает Виктор Савиных. – Нам, рядовым, не раскрывали этой информации. Их назначали в секрете от личного состава.

- А вы знали тогда, что офицеры 5-ой бригады участвовали в поисках пропавшей группы Дятлова? – спросили мы.

- Нет. Удивительно, но про эту историю в те времена у нас вообще не говорили. Впервые я об этом услышал уже намного позже из телевизора.

Действительно, приходится только удивляться, что в воинской части, расположенной в глуши, где всякое мелкое происшествие вроде пьяного залета капитана в комендатуру долго и всеми обсуждается, трагедию на перевале удалось сокрыть. Но зачем?

ХРОНОЛОГИЯ

Первого марта 1959 году из штаба поисков на перевал гражданскому руководителю поисков Масленникову уходит радиограмма:

«Есть предложение послать Вам саперов с миноискателями. Сообщите Ваше мнение. Заостровский Сульман»

Военные и гражданские поисковики жили в общей палатке.

Второго марта в книге приказов 5 жд бригады по личному составу появляется приказ:

«Нижепоименнованный офицерский состав полагать убывшими в служебную командировку:

Инженер-полковник Романенко А.К. в г.Ивдель с 2.03 по 6.03.59

Инженер-полковник Свитов А.И. в г.Ивдель с 2.03 по 6.03.59

Майор Пепеляев Е.Н. в г.Ивдель с 2.03 по 6.03.59

Майор Дорожкин С.М. в г.Ивдель с 2.03 по 6.03.59

Подполковник Шестопалов М.Ф. в г.Ивдель с 2.03 по 15.03.59

Майор Максимов А.А. в г.Ивдель с 2.03 по 15.03.59

Подпись: Начальник штаба в/ч 01662 полковник Чугунов.

Итак, подполковник Шестопалов вместе с другими офицерами уезжает из Серова в Ивдель. Неизвестно, все ли шесть человек отправляются на перевал. Упоминаний этих фамилий нет ни в уголовном деле, ни в других документах. Но третьего марта отправлена радиограмма с перевала в штаб:

«Сульману Прибыла группа саперов 8 человек благополучно добрались до лагеря тчк Чернышев Неволин»

Военные на перевале. На первом плане - саперы, на втором - конвойные из Ивдельлага.

Пятого марта еще радиограмма:

«Вчера группа Шестопалова прошла участок кедра 300 на 120 метров тчк Сегодня отряд работал особенно напряженно зпт пройдено 500 мтр шириной от 250 до 150 метров тчк На половине участка между Колмогоровой и Дятловым найден пятый труп под слоем снега 15 сантиметров тчк это Рустем Слободин одет тепло на голове лыжный колпак одет свитр черный бумажный брюки кальсоны три пары носков на одной ноге черный валенок тчк».

5 марта. Момент, когда нашли тело Рустема Слободина

В дневниках руководителя поисков Евгения Масленникова есть записи:

- 5 марта - «Ст. лейтенант Авенбург возглавит группу саперов, подполковника Шестопалова необходимо вернуть обратно»,

- 6 марта - «Подполковник Шестопалов завтра с вертолетом может вернуться».

Но в штаб подполковник Шестопалов вернулся только 13 марта.

18 марта он снова уезжает из Серова в Ивдель. Возвращается в штаб 23 марта.

31 марта вновь приказ о командировке:

«Подполковник Шестопалов М.Ф. в город Ивдель с 31 марта по 30 апреля».

Зачастил подполковник в Ивдель. И на сей раз аж на целый месяц! Уж не стала ли причиной этой месячной командировки тревожная радиограмма с перевала от старшего лейтенанта Авенбурга 31 марта в 9.30 утра:

«31.3 04 00 в юго-восточном направлении дневальный Мещеряков заметил большое огненное кольцо, которое в течение 20 минут двигалось на нас, скрывшись затем за высотой 880. Перед тем как скрыться за горизонтом из центра кольца появилась звезда, которая постепенно увеличивалась до размера луны, стала падать вниз отделяясь от кольца. Необычное явление наблюдал весь личный состав, поднятый по тревоге. Просим объяснить это явление и его безопасность, так как в наших условиях это производит тревожное впечатление».

Не отправили ли подполковника Шестопалова как дознавателя изучать «это явление» и объяснять личному составу его природу? К сожалению, отчеты о любых командировках недоступны обывателям и находятся в секретной части. Поэтому о результатах той поездки мы ничего не знаем.

Но если предположить, что огненное кольцо – это след ракеты, то 31 марта 1959 года с Байконура на полигон Кура (Камчатка) была запущена ракета Р-7. По данным Минобороны, запуск был штатным. Дальность составила более 6300 км. Точного времени пуска мы не знаем, но известно, что, в основном, это происходило рано утром.

САПЕРЫ С ЩУПАМИ

В списках личного состава 5-ой жд бригады (в/ч 01662) старшего лейтенанта Авенбурга мы не нашли. Но ей подчинялись и другие воинские части: 31962, 12664, 24594.

Пришлось перелопатить немало документов, прежде чем мы встретили эту фразу в книге приказов по личному составу в/ч 24594, находившейся в Серове:

«В наряд на 6 января 1959 года назначит дежурным по батальону старшего лейтенанта Авенбург».

Авенбург - дежурство.

Из дневника Евгения Масленникова известно, что Авенбург прибыл на перевал вместе с 6-ю военнослужащими. Вот список саперов, который Евгений Поликарпович составлял в начале поисков в своей тетрадке:

- Авенбург

- Савельев

- Кудин

- Голубев

- Васильченко

- Мордовин

- Тымков

Список поисковых групп

В приказе от 16 января 1959 года о назначении на должности и распределении по подразделениям читаем следующее:

«Ефрейтора Тымкив Л.П. – старшим сапером-подрывником 1 отделения минно-подрывного взвода (МПВ),

рядового Морданова М.П. - сапером-подрывником 1 отделения МПВ,

младшего сержанта Савельева Ю.Н. – командиром 2 отделения МПВ,

рядового Васильченко В.М. - сапером-подрывником 2 отделения МПВ,

рядового Кудина В.А. - сапером-подрывником 2 отделения МПВ,

рядового Голубева Н.Г. – стрелком 1 отделения комендантского взвода».

Выдержка из приказа

Выдержка из приказа

Даты командировок старшего лейтенанта Авенбурга и его подчиненных совпадают с командировками подполковника Шестопалова, а значит последний лично курировал их участие в поисках группы Игоря Дятлова.

Приказ от 2 марта:

«Полагать убывшими в командировку в город Ивдель старшего лейтенанта Авенбург со 2 по 7 марта 1959 года. Основание – приказ командира в/части 24594.

- командировку сержанта Савельева и с ним пять человек. Основание – приказание в/части 01662».

Выдержка из приказа

Заметьте, основание приказа по Савельеву – приказ из штаба 5-ой жд бригады (в/ч 01662), как требование вышестоящего подразделения отправить саперов на перевал. Уж не оттуда ли идет основное руководство поисками туристов? 7 марта командировка саперов продлевается до 13 марта.

19 марта вся компания вновь уезжает в Ивдель. Авенбург, Савельев с саперами. Только вместо Кудина на перевал отправляются рядовые Хисамутдинов, Фаизов и Петросян.

29 марта они должны вернуться, но им снова продлевают сроки поездки.

Выдержка из приказа

Поиски последних четырех туристов продолжаются. И люди на перевале ой как нужны! Работать с щупами на продуваемом ветром склоне – сложное и нудное занятие. Гражданские поисковики к тому времени уже не сильно рвутся на поиски, поэтому без военных не обойтись. Авенбург и саперы вернутся в Серов только 9 апреля.

14 апреля на 10 суток на перевал уезжает старший лейтенант Стариковский М. вместе с ним, как написано в приказе, «для производства розысков» младший сержант Замирайло, рядовые Минулин, Криштафович, Миргородский. 28 апреля они возвращаются.

Выдержка из приказа

А в приказе от 15 мая на основании рапорта старшего лейтенанта Стариковского значится: «списать израсходованные боеприпасы и сигнальные патроны при поисках погибших студентов: 7,62 мм пистолетные патроны – 45 штук, 26 мм сигнальные патроны зеленого дыма – 5 штук, 26 мм сигнальные патроны красного дыма – 5 штук».

Выдержка из приказа

ОТ АВТОРОВ

Рано ставить точку на участии военных в деле группы Игоря Дятлова. На сегодня это все архивные документы из Центрального архива Минобороны, касающиеся поисков туристов. К сожалению, многие папки Уральского военного округа тех времен засекречены. А из тех, что есть в открытом доступе, это пока максимум информации. Хотя не исключено, что мы могли что-то пропустить. И тем не менее мы продолжим работу в этом направлении и просим вашей помощи. Ниже мы публикуем имена военнослужащих, которые могли что-либо знать о трагедии на перевале, а также список всех саперов с поисков. Если вам кто-то знаком из этих военных, просим написать нам: vars@kp.ru, konata@kp.ru.

Список военнослужащих штаба 5-ой отдельной железнодорожной Познаньской Краснознаменной бригады (в/ч 01662):

Полковник Чугунов Яков Никифорович 1914 г.р.

Инженер-полковник Романенко Александр Кузьмич 1912 г.р.

Инженер-полковник Свитов Алексей Иванович 1915 г.р.

Подполковник Шестопалов Михаил Федорович 1916 г.р.

Подполковник Новиков Алексей Андреевич 1921 г.р.

Подполковник Митрофанов Георгий Александрович 1923 г.р.

Майор Максимов Александр Алексеевич 1912 г.р.

Майор Пепеляев Евгений Николаевич 1918 г.р.

Майор Вайнер Виктор Семенович 1912 г.р.

Инженер-майор Потах Генрих Григорьевич 1915 г.р.

Майор Иоф Моисей Израилевич 1923 г.р.

Майор Грек Иван Юрьевич 1918 г.р.

Майор Воротников Леонид Христофорович 1917 г.р.

Капитан Гаврилов Михаил Алексеевич 1920 г.р.

Капитан Демин Николай Николаевич 1927 г.р.

Саперы:

Авенбург В.А.

Васильченко В.М.

Голубев Н.Т.

Кудин Владимир Андреевич, Краснодарский край, Белоглинский район, станица Белоглинская

Морданов М.П.

Савельев Ю.Н

Тымкив Л.П.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Перевал Дятлова: Мог ли самый загадочный участник трагического похода быть диверсантом

Спецкоры kp.ru изучили архивные военные документы фронтовика Семена Золотарева (подробности)

«Меня все время давила совесть и жгла мое сердце»: что скрывал самый старший участник группы Игоря Дятлова

Спецкоры «Комсомолки» обнаружили еще один любопытный архивный документ, касающийся биографии самого загадочного туриста из группы Дятлова — Семена Золотарева (подробности)