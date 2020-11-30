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После смерти Валентины Легкоступовой наследникам остались долги, а у вдовца – новая пассия

Наследство эстрадной звезды - дом в деревне, квартира и кредитная машина
Ирина ВИКТОРОВА
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Дочь певицы Анэтта проводит собственное расследование, чтобы выяснить все обстоятельства смерти матери.

Дочь певицы Анэтта проводит собственное расследование, чтобы выяснить все обстоятельства смерти матери.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

54-летняя Валентина Легкоступова умерла в августе этого года через 40 дней после свадьбы с яхтсменом. 57-летний Юрий Фирсов, когда сходил с яхт на сушу крепко выпивал. И этого не скрывал. Валентина до рокового замужества не пила. Но похоже, что рядом с мужем тоже стала употребляла алкоголь. Легкоступова умерла в больнице три месяца назад. Продолжаются экспертизы и проверки по факту смерти певицы. Уголовное дело на данный момент не возбуждено. По решению родственников Валентина Легкоступова была кремирована. Дочь певицы с помощью адвокатов проводит собственное расследование обстоятельств смерти мамы. Основания подозревать, что Валентина Валерьевна могла быть избита у родни есть. Но прямых доказательств нет.

Певица получила черепно-мозговую травму, вовремя не обратилась к врачам и последствия этой травмы стоили ей жизни. Сегодня, 30 ноября, поздним вечером в программе «Док-ток» расскажут о новых обстоятельствах смерти Валентины Легкоступовой.

«23 или 24 июля мама перестала выходить на связь. Я начала ей звонить ближе к вечеру. У нее в тот день было собеседовании в посольстве Испании на получение вида на жительства», - рассказывает дочь звезды Анэтта Бриль. Женщина пыталась еще какое-то время прозвониться маме, но всегда трубку брал ее новоиспеченный муж и придумывал отговорки, по которым та не может ответить дочери – то спит, то в душе. Судя по голосу – Юрий был нетрезв.

Дочь певицы уже в начале августа позвонила лучшей подруге маме и с ней отправилась в квартиру: «Юля зашла первая. Мы за ней…» Фирсов ходил по квартире с бутылкой пива, Валентина была в ванной – Анэтта зашла и увидела синяки на теле мамы: «Я увидела у нее гематомы на запястьях, на плечах. Я увидела очень большую гематому на животе. Когда она вышла из ванной – мы зашли в комнату, она заплакала, упала ко мне на плечо, мы с ней вместе поплакали. Я задала вопрос маме: «Откуда у тебя синяки?» Она ответила: «По-моему я упала». Говорю - у тебя еще что-то болит: голова, желудок, тошнит? Она: «Нет, со мной все в порядке. Юра считает, что нам нужно поехать в наркологическую клинику, в которой у него знакомые, чтобы прокапаться и через несколько дней встанем на ноги. Слегка заторможенным голосом это было сказано».

В квартире окна были зашторены, разбитые бутылки валялись на полу, на полотенце и постельном белье присутствовали следы крови – экспертиза покажет чья это кровь. Анэтта, Валентина и Фирсов вместе поехали в государственную наркологическую клинику. При поступлении Юрия и Валентину осматривал в том числе и травматолог. На следующий день после поступления Легкоступова впала в кому. «Утром 8 августа маму прооперировали в другой клинике – выяснилось, что там закрытая черепно-мозговая травма, страшнейшая гематома, причем ни одна. Была трепанация, сложнейшая операция после которой она в себя не приходила», - рассказала дочь Легкоступовой.

Фирсов оставил в квартире Легкоступовой рюкзак с деньгами, в котором оказались ее драгоценности.

Фирсов оставил в квартире Легкоступовой рюкзак с деньгами, в котором оказались ее драгоценности.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Адвокат Сергей Жорин в студии «Док-ток» сообщил: «Анэтта добивается объективной проверки. В случае если в ходе проверки будет установлен умысел – привлечения виновных к ответственности. Первое что нас насторожило – это справка о выдаче тела, где были указаны травмы Валентины – многочисленные гематомы с разных сторон тела. И даже было сломано ребро. Не говоря уже о черепно-мозговой травме. На сегодня есть уже официальная экспертиза, которая установила причину смерти. Причиной смерти была черепно-мозговая травма в результате соприкосновения с тупым предметом. Что это за тупой предмет? Наверное, должны установить следователи. Если они придут к выводу возбуждать уголовное дело. Потому что уголовное дело до сих пор не возбуждено».

Было высказано предположение, что Юрий Фирсов мог по неосторожности толкнуть или ударить Валентину, а «Скорую» не вызвал – так как опасался последствий. Напомним, что сам Юрий Фирсов в программе «Прямой эфир» утверждал: мол, он предлагал жене вызвать врачей, но она заверила что с ней все в порядке и делать этого не нужно. По версии Фирсова – черепно-мозговую травму Легкоступова получила, поскользнувшись в ванной комнате.

Также в студии «Док-ток» прозвучала информация о том, что, находясь сейчас на зарубежной регате, Юрий Фирсов представил уже свою новую пассию. Однако доказательств этому нет.

Есть подтвержденная информация о том, что в квартире Валентины Легкоступовой было обнаружено большое количество пустых упаковок от таблеток (сильного транквилизатора), который недопустимо употреблять с алкоголем. Также был обнаружен рюкзак Юрия Фирсова с его деньгами и драгоценностями певицы. Забрать вещи перед отъездом на регату вдовец не смог – квартира была опечатана.

Анэтта Бриль выясняет обстоятельства смерти мамы исключительно ради ее памяти. Вопрос денег для нее не стоит – женщина с семьей живет в доме, который в несколько раз перекрывает стоимость всего наследство ее матери. Тем не менее она ответила на вопросы ведущей о наследстве Легкоступовой. Наследников трое – мама, дочь и сын певицы. «Наследственная масса - дом в деревне под Павловским Посадом, квартира на Саратовской улице в «Текстильщиках» и кредитный автомобиль».

- Мама после себя оставила еще и долги? – уточняет ведущая.

- Да. Я не могу сказать, что это большие суммы. Но да, они есть.

Фирсов по закону также может претендовать на наследство звезды, но он в интервью заявлял, что не будет этого делать. Так ли это – покажет время. Фирсов и Легкоступова планировали переехать жить в Испанию. Теперь он путешествует по морям на яхтах. А старенькая мама Валентины Легкоступовой каждый день выходит из своего дома в Крыму и идет на набережную, что плакать и смотреть на то место на море, где был развеян прах ее дочери.

Программа «Док-ток» на Первом канале 30 ноября в 22.30.

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