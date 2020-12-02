Владимир Путин: возможности российской системы здравоохранения нарастают

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Возможности российской системы здравоохранения нарастают. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин, открывая в режиме видеоконференции многофункциональные медицинские центры Минобороны России.

«За последние месяцы мы наращиваем возможности системы здравоохранения», - отметил российский лидер, и «на отлично» оценил работу военных специалистов по строительству многофункциональных центров для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

Кроме того, как писал сайт kp.ru, глава государства поблагодарил медицинских работников за самоотверженность в борьбе с пандемией коронавирусной инфекцией. «Вместе мы обязательно победим», - отметил Путин.

Напомним, накануне премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что до конца текущего года медицинскому персоналу, работающему с больными коронавирусной инфекцией, власти выделят дополнительно еще 10 млрд рублей.