"Отвлекается на стримы своего парня": погибшая в прямом эфире беременная была проституткой, и блогер Reeflay об этом знал

Погибшая Валентина работала девушкой по вызову. Фото: из открытых источников

Пока следователи разбираются в причинах смерти 30-летней Валентины, которой не стало в прямом эфире ее парня, блогера Стаса Решетникова, мы попытались понять, чем женщина зарабатывала на жизнь. Напомним, в столицу, по словам друзей, Валентина переехала около года назад из Краснодара. Мечтала стать моделью, а получилось – проституткой. Мы нашли анкету погибшей в отрытом доступе.

- Миниатюрная блондинка ждёт в гости. Многое умею и делаю с удовольствием. Сейчас у меня розовые волосы, неделю назад покрасила, фотки свежие. Всегда готова, для тебя свежее постельное белье и вкусный чай, - так написала о себе погибшая женщина.

Тут же на сайте отзывы клиентов. Читаю. Выходит, что девушка прямо при них смотрела стримы (прямые эфиры прим. ред.) своего бойфренда -блогера.

Фрагмент анкеты девушки на сайте для "досуга".

- Во время секса постоянно отвлекается на телефон и смотрит стримы своего парня-блогера, который весь в татуировках, - поделился впечатлениями одни из клиентов Вали.

Судя по описанию, блогер, тот самый Стас Решетников. Наколки у него на руках, шее, торсе… Еще один клиент и вовсе имел честь с блогером познакомиться лично.

- Крайне не рекомендую никому данную даму! Договорились встретится в Москве, при встрече была сильно пьяная. Предложила поехать в коттедж в Московской области к её друзьям. Приехав в коттедж и выяснилось, что друзья это её парень-блогер. Сходу начался скандал. Оплаченные услуги так и не были оказаны, в общем пришлось вызвать такси и уехать. Потерянные нервы, время и деньги, - поделился впечатлениями еще один москвич.

Напомним, причины смерти женщины, которая была на пятом месяце беременности пока не установлены. Все произошло утром 2 декабря во время стрима, который вел ее бойфренд, блогер Стас Решетников.

По словам друзей, погибшая любила своего бойфренда-блогера, а тот лишь издевался над ней. Накануне смерти он предложил ей сделать аборт.

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