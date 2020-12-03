США решили возродить Атлантический флот для борьбы с Россией

Учения «Black Widow 2020»

Новость стратегического калибра выпорхнула из Вашингтона: там решили восстановить существовавший до 2006 года Атлантический флот (его тогда свернули, оставив лишь региональное командование - что-то вроде "пункта управления"). А вот теперь дается полный назад: флоту возвращают не только прежнее название, но и прежние задачи - противостоять Военно-морскому флоту (ВМФ) России в Атлантике. Об этом сообщил министр ВМС США Кеннет Брейтвейт во время своего выступления на слушаниях в комитете конгресса США по делам вооруженных сил. По его словам, Атлантический флот будет оказывать противодействие ВМФ России, который «снова действует решительно и развертывается все ближе и ближе к восточному побережью Соединенных Штатов". Министр также сообщил: что Атлантический флот США будет переориентирован на его первоначальную задачу — контролировать морские пути подхода к территории США и их союзников.

А эти морские пути (как выяснилось в ходе сентябрьских учений «Black Widow 2020» в Северной Атлантике) оказались очень "дырявыми" - противолодочная оборона ВМС США не смогла за неделю обнаружить российскую субмарину, которая "гуляла" там.

Командующий подводными силами ВМС США вице-адмирал Дэрил Л. Кодл не без печали тогда заявил, что "деградация российского ВМФ в 1990-е годы позволила многим людям думать, что континентальная часть Соединенных Штатов представляет собой надежное убежище от российских войск. Но сейчас хорошо известно, что наша родина больше не является убежищем, поэтому мы должны быть готовы к проведению в местных водах высокотехнологичных боевых действий".

После позорной оплеухи, которую выдала ВМС США неуловимая российская атомная лодка, Кодл и заговорил о том, что "противолодочная оборона требует четкой координации между видами вооруженных сил и родами сил ВМС в самых разных областях, начиная от космических аппаратов и заканчивая подводными лодками".

КСТАТИ

Еще в начале июля газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей НАТО и военных аналитиков сообщала, что не менее 10 российских подлодок в конце 2019 года участвовали в военных учениях в северной части Атлантического океана.

Субмарины выдвинулись с баз, которые находятся в российской Арктике, и вышли в Атлантику. Эти маневры, отмечала газета, "стали крупнейшими после окончания «холодной войны» и позволили показать силу и амбиции флота России по защите своих территорий... Москва хотела показать свою мощь в океане".

Постучал в тревожный колокол и руководитель Объединенного морского командования НАТО вице-адмирал Кит Блаунт: "Россия все чаще направляет свои субмарины в те районы, где они «могут угрожать кораблям НАТО". По его словам, походы российских подлодок становятся более продолжительными и дальними".

Командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев подтвердил, что ВМФ РФ действительно расширяет географию боевого дежурства: "В прошлом году наши многоцелевые подводные лодки отработали ряд задач с глубоководными погружениями в различных районах нейтральных вод Норвежского моря. Подводники Северного флота успешно действовали и в Атлантике и Северном Ледовитом океане".

Ну что же, прошли те времена, когда некоторые адмиралы ВМС США бравировали тем, что их флот стал безраздельным хозяином в морях-океанах, а с российской подлодкой в Атлантике можно, мол, встретиться так же редко, как с НЛО...

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