2019-11-01T17:21:47+03:00
Происшествия

Полковник ФСБ вернет государству 6,5 миллиардов рублей

Он признал, что получил эти деньги незаконно "из не предусмотренных законом источников"
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Черкалин и несколько его подельников, бывших сотрудники ФСБ, которые курировали российские банки, были арестовали в конце апреля по подозрению во взяточничествеЧеркалин и несколько его подельников, бывших сотрудники ФСБ, которые курировали российские банки, были арестовали в конце апреля по подозрению во взяточничествеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Бывший начальник отдела управления «К» ФСБ Кирилл Черкалин, которого обвиняют во взяточничестве, частично признал исковые требования Генпрокуратуры. Он согласился передать в казну государства почти 6,1 миллиардов рублей в разной валюте. Из 6,5 миллиардов, которые у него нашли.

"Ответчик признает в полном объеме взыскание в доход государства следующего имущества: 810 миллионов рублей, 72,7 миллиона долларов и 8,5 миллионов евро А еще автомобиля Porsche Cayenne, наручных часов и запонок", — перечислял в суде защитник обвиняемого Владимир Михайлов.

Адвокат уточнил, что его подзащитный согласен с доводами следствия, которое считает, что полковник получил указанные суммы из "не предусмотренных законом источников". А вот за остальное имущество Черкалин собирается поспорить с прокуратурой.

"Пытаются незаконно изъять 120 тысяч рублей, почти 2 тысячи швейцарских франков, 5 квартир, два дома, 14 нежилых помещений, 6 земельных участков, парковочные места и ювелирные украшения, которые принадлежат его родителям, бывшим женам, другим родственникам и близким", - уточнил адвокат.

Напомним, Кирилл Черкалин обвиняется в получении взяток в особо крупном размере и в особо крупном мошенничестве (ч. 6 ст. 290 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). Деньги чекисту приносили прямо на работу.

Вместе с бывшим руководителем банковского отдела управления "К" службы экономической безопасности ФСБ Черкалиным по делу проходят его коллеги Дмитрий Фролов и Андрей Васильев. Во время задержания в апреле этого у фигурантов дала было изъято 12 миллиардов рублей. Таким образом, они побили рекорд полковника МВД Дмитрия Захарченко, который сумел собрать в квартире своей сводной сестры почти 9 миллиардов рублей в различной валюте.

По версии следствия, в 2011 году Васильев и Фролов запугали московского застройщика Сергея Гляделкина тем, что его якобы могут привлечь к уголовной ответственности. Под давлением предприниматель передал сотрудникам ФСБ свою долю в уставном капитале ООО "Юрпромконсалтинг". Ущерб составил 490 миллионов рублей. Предполагается, что Черкалин руководил преступной группой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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