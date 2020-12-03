Биосферный заповедник имени Василия Пескова отметил день рождения - 97 лет

Василий Песков.

Пресс-служба интересно рассказала о главных вехах его истории. Ниже я приведу рассказ. Но для нас важно и то, что сегодня 6 лет исполнилось созданному в 2014 году в заповеднике мемориальному музею Василия Михайловича. К своему дню рождения он переехал на постоянное место в помещение трапезной женского монастыря на территории заповедника, возле бобронариума.

Когда-то именно Песков горячо поддерживал автора технологии искусственного разведения бобров Леонида Сергеевича Лаврова и его команду боброведов. И в заповеднике о заслугах нашего знаменитого коллеги помнят, память о нем хранят. Музей проводит "Песковские чтения", в прошлом году вместе с "Комсомолкой" заповедник и музей издали сборник о Василии Пескове с его документальной повестью «Таежный тупик». Вот поэтому мы, журналисты газеты, считаем себя партнерами и друзьями заповедника. И поздравляем коллег с днем рождения!

Вот что пишет пресс-служба заповедника:

«Скоро век как 3 декабря 1923 г. Воронежский Губернский Лесной подотдел Губземотдела учредил Государственный Бобровый заповедник в Усманском бору в полосе шириной две версты вдоль русел рек Усмань и Ивница.

Время было послереволюционное, в стране царила разруха, но страна собиралась строить новую жизнь. А для этого нужны были ресурсы, в том числе и пушнина, которая оставалась в то время одним из важнейших источников поступления твердой валюты в казну. Молодая советская власть предприняла решительные меры по восстановлению численности многих промысловых видов в стране.

Перед Воронежским заповедником была поставлена государственная задача восстановления численности бобра. Задача непростая – зверь был не только малочисленным, но и малоизученным. Скрытный, в значительной степени подводный, ночной образ жизни требовал новых подходов.

Ответом стало создание в заповеднике первого в мире экспериментального бобрового питомника, ставшего со временем всемирно известным центром боброведения. Многолетние усилия нескольких поколений исследователей и технических специалистов позволили восстановить ареал бобра во всей стране, сделать его промысловым видом. Сейчас каждый второй бобр в России ведет своё происхождение с берегов тихих речек Усманского бора!

Выполняя задачи резервата хозяйственно важных видов, работники Воронежского заповедника, в тоже время, всегда смотрели на мир более широко, комплексно изучая весь уникальный заповедный лесной массив. Работа эта не осталась незамеченной. В 1985 году природно-историческая ценность Усманского бора была признана на международном уровне: заповедник получил статус биосферного резервата ЮНЕСКО.

И сегодня коллектив Воронежского заповедника стремится соблюдать лучшие традиции наших предшественников, поддерживать репутацию известного природоохранного, научно-исследовательского и эколого-просветительского центра» нашей страны. Впереди новые задачи и новые планы!»