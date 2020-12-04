«В 12 лет у дочери голос сильнее, чем у меня»: Алсу – о работе в пандемию, дуэте с Микеллой и модной музыке

И-за пандемии в этом году певица решила отказаться от съемок в новогодних огоньках, чтобы не подвергать риску себя и семью. Фото: Личный архив

У певицы Алсу сегодня вышел первый за пять лет альбом «Я хочу одеться в белое». Первые ассоциации, которые теперь возникают с таким названием – белые халаты врачей. «Комсомольская правда» обсудила с Алсу модную музыку, перемены в работе и учебе дочерей в период пандемии.

- Вы говорите, что в новом альбоме есть лирические песни «прежней Алсу». И другие - модные. Модные - это какие? Что должно быть в такой музыке, текстах?

- Первое, что приходит в голову людям среднего и старшего возраста, когда они слышат фразу «модная композиция», - это нечто негативное, потому что сейчас музыка сильно поменялась. Иногда ее даже с трудом можно назвать музыкой. Из-за часто используемой нецензурной лексики, каких-то скандальных историй – всего того, что провоцирует хайп. Тексты таких песен зачастую не несут никакого позитива, а музыка достаточно примитивна. Конечно, я говорю не обо всех, а лишь о некоторых направлениях. Много и прекрасной современной музыки сегодня делается. Для меня лично «модная композиция» предполагает модное звучание - современные аранжировки, актуальные биты и звуки. И я по-прежнему серьезно отношусь к текстам песен. Песня должна нести в себе какой-то смысл, позитивный посыл.

Алсу с дочками Сафиной и Микеллой. Фото: Личный архив

- Название альбома «Я хочу одеться в белое». Есть ли отсыл к белым халатам врачей? Людей самой важной профессии в этом году.

- Работать над песней «Я хочу одеться в белое» я начала в начале этого года, когда никто еще не подозревал о предстоящей беде, о пандемии. Пару месяцев назад, когда завершала работу над альбомом, я поняла, что именно эта фраза хорошо отражает мое нынешнее состояние; то, чем я хотела бы поделиться с людьми. Так хочется смыть все эти сложности, проблемы, оставить в прошлом эту боль – одеться в белое, чистое, светлое вместе с людьми, которые потеряли своих родных и близких. Конечно, главные герои 2020 года – это врачи, которые весь год работают на передовой, в ущерб своему здоровью, иногда и ценой своих жизней спасают других. Для них этот год был, безусловно, очень и очень сложным, может быть, даже самым сложным за всю их практику. Во фразе «Я хочу одеться в белое» каждый человек найдет свой смысл, свой посыл.

- Миновал ли коронавирус вашу семью? Никто не болел?

- Я думаю, на сегодняшний день уже нет такой семьи, которую не коснулся бы коронавирус. И наша семья, наше окружение не стали исключением. Очень много среди наших знакомых, близких людей тех, кто переболел, в том числе и в тяжелой форме. К сожалению, есть и те, кто покинули этот мир. И я искренне не понимаю людей, которые несерьезно относятся к происходящему, кто до сих пор не верит, что этот вирус есть, что он очень непростой и приносит действительно серьезные последствия.

Хочется пожелать всем здоровья и быть очень бдительными, осторожными и беречь себя и своих близких.

- У вас в альбоме есть дуэт с Микеллой. Как «распределяются партии» при записи песни с дочерью? Что важно в дуэте? У кого из вас голос сильнее?

- Дуэт с Микеллой «К тебе» мы записывали отдельно. Эта песня в прошлом году вышла синглом в моем сольном исполнении и стала любимой песней из моего репертуара для Микеллы. Она все время ее напевала. И я поняла, что дочь привнесет в эту песню дополнительные яркие краски своим молодым, звонким голосом. Микелла чувствует эту музыку и песню по-своему. Я дала ей спеть в этом дуэте так, как она хочет. Ничего не подсказывала. И, на мой взгляд, она справилась со своей задачей на 200 процентов. Она очень выросла вокально за этот год. В 12 лет у дочери сильнее голос, чем у меня. Что важно, ее тембр, ее голос, как и мой, узнаваем. Он непохож ни на чей другой.

Алсу с мужем Яном Абрамовым и дочками Микеллой (слева) и Сафиной. Фото: Личный архив

- Микелла учится в музыкальной школе. Какие еще дополнительные занятия есть у ваших дочек? Как пандемия отразилась на внешкольных занятиях детей?

- Обе мои дочери занимаются в музыкальной школе по классу фортепиано и им это очень нравится. Точнее, Сафина в прошлом году уже закончила семилетнюю школу с отличием. Микелла продолжает заниматься. Помимо музыкальной школы, обе девочки занимаются бальными и латиноамериканскими танцами. Также мы делаем большой акцент на изучение иностранных языков: девочки занимаются китайским, французским, испанским, ивритом, английским и русским, конечно. И ещё дочки занимаются дополнительно математикой, физикой. Они уже взрослые и понимают, насколько важно получить хорошее образование. Пандемия, к счастью, никак не отразилась на внешкольных занятиях. Несколько месяцев девочки занимались онлайн, и на успеваемости это никак не сказалось. Они занимались онлайн и фортепиано, и танцами, и языками. Вначале было непривычно, но приспособились. Ко всему можно привыкнуть. И сейчас занятия онлайн уже воспринимаются ими естественно и привычно.

- В каком возрасте у девочек меняется, ломается голос? Как было у вас? У Микеллы?

- Ломки как таковой не было. Были какие-то положительные изменения. Она родилась с небольшой хрипотцой в голосе, было небольшое несмыкание связок. С каждым годом это уходило. И буквально несколько лет назад ее голос стал чистым и звонким. Хотя пела Микелла всегда. И даже был какой-то шарм в этой хрипотце. А сейчас с каждым месяцем ее голос становится все сильнее и сильнее, благодаря регулярным занятиям, практике. То же самое было и со мной. Когда я начала активно гастролировать, каждый день были живые концерты, мой голос усиливался. Когда я слушаю свои записи двадцатилетней давности, то порой не узнаю свой голос. Такой он там юный, даже детский. Хотя тогда люди мне говорили, что у меня не по годам взрослый голос. Но я так его слышу.

- В каких новогодних огоньках мы вас увидим?

- В связи с пандемией я приняла решение отказаться от всех съемок и не подвергать риску себя и свою семью. Думаю, ничего страшного, если один год в новогодних огоньках меня не будет. Здоровье моих родных и близких для меня важнее. У них будет возможность слушать мой новый альбом, в который вошли, в том числе, совсем новые композиции. Надеюсь, что поклонники отнесутся с пониманием к моему решению.

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