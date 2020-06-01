2020-06-01T22:36:18+03:00
Звезды

Алсу перестала скрывать сына Рафаэля

Певица опубликовала трогательный снимок с наследником на руках
Ольга ЛИБГАРДТ
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Певица опубликовала трогательный снимок с наследником на рукахПевица опубликовала трогательный снимок с наследником на рукахФото: СОЦСЕТИ
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Случилось то, чего так долго ждали все поклонники певицы Алсу. Многодетная мама впервые показала своего сына Рафаэля. Мальчика артистка родила три года назад, но никогда не показывала ребенка.

Алсу 14 лет счастлива в браке с бизнесменом Яном Абрамовым. Супруги воспитывают троих детей. 7 сентября 2006 года в частной клинике Cedars-Sinai Medical Center в США родилась их старшая дочь Сафина. 29 апреля 2008 года в клинике "Ихилов" в Тель-Авиве на свет появилась вторая дочь Микелла.10 августа 2016 года в Израиле Алсу родила долгожданного сына Рафаэля.

И если старшие наследницы постоянно мелькают в блоге певицы, то младшего ребенка она не показывала общественности. "Меня абсолютно замучили вопросы по поводу сыночка. Я хочу еще раз всем сказать. Мир увидел Микеллу и Сафину, когда Микелле было пять, а Сафине шесть лет. И никто не удивлялся. Я всем сказала, что я не готова сейчас показывать ребенка и в этом скрывается весь секрет... Он слишком маленький. Когда он сам подрастет, захочет сказать всем привет, тогда он это и сделает. До этого момента можете даже не спрашивать, где, зачем, почему", - объясняла свое решение не показывать сына звезда.

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Весь смысл моеи жизни, весь мои мир - в одном фото
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Однако 1 июня публика наконец-то впервые увидела мальчика. "Весь смысл моей жизни, весь мои мир - в одном фото. С Днем защиты детей! Берегите друг друга", - подписала снимок многодетная мама.

В кадре она предстала в окружении дочек. Рафаэля артистка держит на руках. Мальчик сидит спиной к камере. Он трогательно обнимает мамочку, прижавшись лицом к ее щеке. Знаменитость сопроводила фото хештегами: дети, мои, Сафина, Микелла, Рафаэль.

Отметим, Алсу в марте самоизолировалась со своей семьей в своей пятиэтажной усадьбе. Не так давно артистка призналась, что ей хочется выглядеть красиво. Она начала заниматься спортом. "Спорт - это ну совсем не мое. Каждый раз иду как на каторгу. Но когда вижу результат, это очень мотивирует! Я от природы стройна, но после троих детей, конечно, тело сильно потеряло тонус. Возвращаем все на свои места. Девочки, не теряем надежды!", - поведала вокалистка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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