Алсу показала роскошный интерьер своей пятиэтажной усадьбы

Ни для кого не секрет, что певица Алсу с детства была окружена роскошью. Звезда выросла в очень обеспеченной семье. А 13 лет назад вышла замуж за бизнесмена Яна Абрамова. Супруги воспитывают троих детей и живут в Подмосковье в шикарной усадьбе, куда часто приглашают своих близких друзей.

Много лет Алсу дружит с женой юмориста Гарика Мартиросяна. Девушки вместе отдыхают, посещают семейные праздники и светские мероприятия. Не стали исключением и новогодние каникулы.

alsou_a Всех позравляю с Новым годом!

Алсу отказалась от корпоративов и вечеринок, решив провести время с семьей дома. По давней традиции она увиделась со своей подругой Жанной Мартиросян. Судя по всему Новый год они встречали вместе. Во всяком случае в блогах красавиц появились совместные фотографии, на которых девушки позируют в умопомрачительных мини на фоне роскошных интерьеров в доме Алсу.

Много лет Алсу дружит с женой юмориста Гарика МартиросянаФото: Instagram.com

alsou_a Я и моя милая мышка

Певица предстала в черном платье в горошек, дополнив образ бархатными босоножками на платформе и высоком каблуке. Изюминкой наряда стали массивные жемчужные серьги.

alsou_a Дом Алсу роскошный

Жанна для новогодней ночи надела бархатное ультра короткое платье с кружевным воротником и шелковые туфли на шпильке. На голове у нее был ободок, как у Минни Маус.

alsou_a Алсу - многодетная мама

"Я и моя милая мышка", - подписала Алсу совместный кадр с подружкой. В ответ Жанна у себя в блоге написала: "Заслуженная Алсу и незаслуженная мышь".

alsou_a Алсу с детства привыкла к роскоши

Поклонники похвалили девушек за отменный вкус, но неожиданно стали обсуждать шикарную обстановку в особняке Алсу. Фолловеры обратили внимание на мраморные полы, винтовую лестницу, отделанную натуральным деревом, и кожаную мебель.

Многие восхитились интерьером: "Как все красиво, Алсу впервые, кажется, показывает дом", "Елка у вас красивая", "Сразу видно, все сделано на заказ", "Девочки, а мне больше всего понравился паркет дубовый и мраморный пол".

Алсу показала роскошный интерьер своей пятиэтажной усадьбыФото: Instagram.com

mikellaabramova Happy New Year 2020

Стоит отметить, что не так давно домработница Алсу поделилась откровениями о работе в особняке звезды. Женщина не скрывает, что она до сих пор вспоминает, какое впечатление на нее произвел роскошный дом исполнительницы. На уточняющий вопрос телеведущего Оскара Кучеры: "Сколько комнат в доме было?", она ответила: "Спросите, сколько там этажей!".

"Меня просто накрыло. Они очень обеспеченные люди. Там такая усадьба высотой в пять этажей", - поведала Надежда Романова в эфире программы "Звезды сошлись".

mikellaabramova Любимый папочка

По словам женщины, она постоянно боялась заблудиться. "Самое сложное было - быстро ориентироваться в таком большом доме. Надо было быстро сообразить, где ты находишься и просто не потеряться", - сообщила женщина. Романова подчеркнула, что никогда не видела подобных домов.