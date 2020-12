Ученые объяснили, зачем борода Деду Морозу и всем остальным

Чуть перефразировав Чехова, можно сказать: Дед Мороз без бороды - все равно, что снегурочка с бородой.

Бородачей явно прибавилось. Редкий футбольный матч уже обходится без того, чтобы на поле не вышли 2-3, а то и 4 игрока с мохнатыми лицами. Еще лет 10 назад такого не было.

Модная тенденция, однако. С какой периодичностью она появляется? Почему мужчины разных возрастов и социальных групп прекращают бриться? А то и вовсе не начинают. Что именно побуждает обзаводиться нижними волосами? Сами бородачи объяснить природу своей «страсти» не могут. И наука молчит. Но оправдания ей – этой «страсти» - находит. Равно как и возражения. Ознакомьтесь с теми и с другими, чтобы осмысленно ответить самому себе и окружающим на вопрос «Брить или не брить?». Если такая необходимость, конечно, возникнет.

ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ

1. С бородой теплее

Причины, по которым не бреется Дед Мороз, самые банальные. Во-первых, борода ему идет, но главное - она хоть чуть-чуть, но согревает, выполняя роль шарфа.

О том, что растительность на лице служит естественной теплоизоляцией, догадывались давно. В середине позапрошлого века некто Томас С. Гоуинг (Mr. Thomas S. Gowing) даже опубликовал философский трактат, указав, как он полагал, на главную физическую функцию бороды – «защищать некоторые из наиболее восприимчивых частей нашего тела от холода».

Наука XXI века продемонстрировала, насколько мудры были наши предки, философ Гоуинг, да и Дед Мороз. Китайские физики, проведя в 2012 году обширные исследования, обнаружили: кожа под бородой и в самом деле теплее, чем та, которая обнажена. То есть, брита. Ненамного теплее – всего на один градус. Но это свидетельствует о том, что эффект существует - растительность на лице реально препятствует чрезмерным потерям тепла. В непогоду защитные свойства бороды усиливаются за счет налипших на неё снега и льда, которые служат дополнительной изоляцией. Хотя и доставляют некоторые неудобства. Но чтобы не обморозить подбородок и не застудить горло, можно и потерпеть.

2. Бриться – только время терять

Среднестатистический мужчина тратит на бритье отрастающей щетины 3350 часов своей жизни – почти 140 суток скребет и скребет стальными лезвиями свои щеки. Время, которое можно было бы потратить с большей пользой, подсчитали ученые, проанализировавшие многочисленные социологические опросы. Результат еще четверть века назад обнародовала газета New York Times.

Ситуация с тех пор практически не изменилась. Побриться быстрее не получается. Значит, бородатые в любом случае экономят те минуты, которые раз за разом тратят их гололицые собратья. И кожу на щеках берегут. Ну, и, что немаловажно, деньги они тоже экономят. Ведь всякие там приспособления, «лучше которых для мужчин нет», стоят немало.

3. Под волосяным покровом кожа нежнее и здоровее

– Бритвы, какими бы чистыми они не казались, населены бактериями и, а стало быть, распространяют инфекцию, - говорит Шеннон К. Троттер (Shannon C. Trotter), дерматолог из Медицинского центра Векснера в Огайо (Ohio State Wexner Medical Center). Именно поэтому те, кому приходится часто и тщательно бриться, время от времени замечают у себя болезненную красную сыпь и прыщи – как правило, на подбородке. Они появляются от раздражения кожи и от воспаления волосяных фолликулов.

И самое неприятное последствие бритья – вросшие волоски, вокруг которых нарастают похожие на прыщи бугорки.

Борода от всего такого избавляет. Под бородой практически не бывает прыщей.

Бородатые знают, а бритым Троттер сообщает, что кожа под густой растительностью нежнейшая. Потому что хорошо увлажнена. Борода поддерживает работу сальных желез и сохраняет благотворно действующее на кожу натуральное масло, которое они выделяют.

Чтобы обнаружить нежную кожу под бородой ее надо сбрить. Оголенное лицо, как уверяют эксперты, будет выглядеть заметно моложе.

4. В помощь волоскам в носу

Растительность, которой природа наделила наши ноздри, улавливает загрязняющие и прочие вредные вещества, включая аллергены, бактерии и даже вирусы. Благодаря тому, что эта дрянь налипает на волоски, она далеко не вся попадает внутрь организма.

Фильтрами «работают» и усы с бородой. То есть, помогают растительности, расположенной чуть выше.

По словам доктора медицины Клиффорда У. Бассетта (Clifford W. Bassett), аллерголога и специалиста по астме из Нью-Йорка (Allergy and Asthma Care of NY), чем гуще волосы под дыхательными путями, тем больше загрязняющих веществ ими можно отлавливать каждый день. И не пугаться этому, а не забывать регулярно промывать свои естественные фильтры, как и любые другие. В ковид-пандемию это особенно важно.

5. Вместо крема от загара

Если зимой борода согреет, то летом она не даст лицу обгореть под палящими солнечными лучами. Особенно на пляже.

Ученые из Университета Квинсленда (University of Queensland), которые провели соответствующие замеры, уверяют: растительность на лице экранирует примерно две трети солнечного излучения, задерживает вредный ультрафиолет – вплоть до эффекта, который дает крем от загара с защитой 21 UPF. Тем самым борода не только снижает риск заполучить рак кожи, но и тормозит её так называемое фотостарение. То есть, препятствует огрубению, появлению ранних морщин и пигментных пятен – всего того, что совсем не украшает бритые лица невоздержанных любителей солнечных ванн.

6. Женщины предпочитают мужчин с видимой растительностью на лице

Чем гуще щетина, тем сексуальнее выглядит мужчина в глазах женщин. И в этом смысле представляется им более привлекательным. К такому выводу пришли всё те же австралийские ученые из Университета Квинсленда, проведя исследования, в которых приняли участие 8520 женщин. Их и опрашивали, предъявляя фото мужчин. Сначала предлагали заценить гладко выбритых, потом тех же, но с 5-дневным волосяным покровом на лице, потом – с 10-дневной щетиной и, наконец, интересовались мнением о густо бородатых.

Ответы экспериментаторы обобщили в журнале Evolution and Human Behavior. Выяснили: более всего женщин впечатляют мужчины, поросшие тяжелой 10-дневной щетиной, чуть меньше – с 5-дневными «всходами». Бородатых, равно как и гладко выбритых огорчу. И те, и другие получили самые низкие и примерно одинаковые оценки. Напомню, речь шла о сексуальной привлекательности в целом.

Ситуация чуть поменялась, когда испытуемым предложили указать на мужчин, с которыми они были бы не прочь вступить в кратковременную интимную связь – переспать разок-другой, как говорится. И дальше не заморачиваться.

Для легкой сексуальной интрижки женщины предпочитали мужчин с легкой щетиной, а основательно поросших - 10-дневных – ставили на второе место. Бородатые и с голыми щеками опять оказались востребованными в последнюю очередь.

Возможно, щетина, придавая своему обладателю неряшливый вид, создавала впечатление будто бы тот эдакий распутный и беззаботный мачо. Тем и привлекала представительниц слабого пола, желающих чуть-чуть повеселиться, но при этом не обременять себя какими-либо серьезными обязательствами и намерениями.

Другое дело длительные отношения с перспективой брака, совместных детей или хотя бы совместного проживания. Тут бородатые победили с большим отрывом.

Согласно гипотезе, которую выдвинули австралийцы, женщины льнут к бородатым, потому что те производят впечатление мужественных, ответственных, трудолюбивых, щедрых и уверенных в себе мужчин. То есть склонных к социальному доминированию – солидных, говоря иначе.

Мужчина, который обзавелся двух-трех месячной бородой, становится желанным кандидатом в чьи-нибудь мужья.

- Бороды указывают на способность конкурировать за ресурсы, - поясняет Барнаби Диксон (Barnaby Dixson), один из авторов исследования. - Женщины понимают это на уровне подсознания.

Однако, как полагает ученый, борода добавляет солидности в результате иллюзии, которая искажает восприятие - в первую очередь, со стороны женщин. Кажется, будто бы поросшие растительностью лица выражают более искренние и сильные чувства. Но это зачастую обман зрения.

Экспериментаторы сравнивали, к примеру, агрессивные выражения бородатых мужских лиц с такими же, но на гладко выбритых физиономиях. Бородачи выглядели злее. Но если улыбались, то казались добрее, чем они же, но без бород.

Похоже, кстати, что за счет столь удивительного эффекта, обнаруженного австралийцами, и Дед Мороз предстает бесконечно добрым. Потому что почти всегда улыбается в бороду. По крайне мере, на картинках. Вот и не бреется, чтобы не портить о себе впечатление.

7. Бритым в драку лучше не лезть

Подбородок представляет собой своего рода рычаг. Поэтому даже не очень мощный удар в нижнюю челюсть, передаваясь дальше по костям - в верхнюю часть черепа, основательно встряхивает мозг. И отправляет в нокаут, выражаясь языком боксеров.

А если отрастить бороду, то столь уязвимое место можно защитить. Если, не дай бог, представится такой случай.

Как недавно убедились американские биологи из Университета штата Юта (Department of Biology, University of Utah, борода смягчит удары по подбородку - более, чем на треть снижает их мощность. Тем самым окладистая растительность предохранит мозг от сотрясений.

Борода предохраняет мозг от сотрясения в драке.

ПРОТИВ ШЕРСТИ

1. Коронавирусы нападут

Избавляться от растительности на лице рекомендуют Американские Центры по контролю и профилактике болезней (US Centres for Disease Control and Prevention — CDC). Иллюстрирует рекомендацию медиков особая таблица, на которой изображены наиболее распространенные виды бород и бородок. Самые опасные из них - с точки зрения вероятности заразиться – помечены красными крестиками. Зеленые галочки соответствуют более-менее приемлемой шерсти.

Правильные и неправильные бороды с точки зрения зашиты от китайской заразы.

В чем опасность? В том, что растительность на лице снижает эффективность защитных масок. Снижает в силу весьма простой причины: мешают выступающие из-под маски волосы, не давая ей плотно прижаться к лицу. Образуются щели, сквозь которые легко может проникнуть зараза.

Конечно, для профилактики пандемии стоило бы всех побрить. Но медики полагают: достаточно эффективной мерой будет обязать бородачей придать своим «украшениям» допустимый вид. И надеть на них маски.

Неправильная борода: с такой маска не прилегает плотно к лицу.

2. Незваные гости нагрянут

В бородах полно бактерий. В этом убедились медики из швейцарской клиники Хирсланден (Hirslanden Clinic in Switzerland), которые недавно задались вопросом: можно ли, сделав томографию собаке, использовать тот же сканер для обследования человека? В том смысле, не запачкает ли его животное настолько, что сканер придется усиленно дезинфицировать? Или вообще надо иметь отдельный — ветеринарный?

Микробные пробы, взятые у 30 длинношерстных собак, сравнили с теми, которые сдали добровольцы-люди. Выяснилось: дезинфицировать сканеры надо. Но не после собак, а после людей. Конкретно после бородачей, которых среди добровольцев было 18 человек. В «шерсти» их всех обильно гнездились разнообразные бактерии – в том числе и болезнетворные, которых было больше, чем у любой отдельно взятой собаки.

Срочно всем бриться? Возможно, но не факт. Есть, образно говоря, противопоказания.

Согласно данным, которые получили микробиологи из лондонского Университетского колледжа (University College London), ведомые доктором Адамом Робертсом (Dr. Adam Roberts), бактерии, живущие в бородах не так страшны и вредны, какими могут казаться. На «хозяина» они, как правило, не нападают. Наоборот, защищают его, вырабатывая вещества – по сути, антибиотики, которые уничтожают другие бактерии, попадающие в бороду со стороны.

Робертс полагают, что «местные» - бактерии, прижившиеся в чьей-то бороде, способны даже противостоять «чужакам», которые уже стали невосприимчивыми к антибиотикам из аптеки. Доктор и его команда наблюдали подобные феномены в экспериментах с микроорганизмами, добытыми из бород 20 случайных лондонцев.

Вывод? Промывать бороды мылом, конечно, надо. А вот от антисептиков стоит, пожалуй, воздержаться. Чтобы вместе с «врагами» не потравить «друзей», обороняющих «своё волосистое пристанище» от незваных гостей.

3. По усам потечет…

«И я там был, мёд, пиво пил. По усам текло, а в рот не попало» - этой загадочной фразой заканчиваются многие русские сказки. Её скрытый смысл, сами того не подозревая, вскрыли британские ученые. Компания Guinness заказала им определить, сколько пива пропадает зря, оставаясь вместе с пеной на усах.

Подрядчики, которыми руководил известный дерматолог Робин Довер (Robin Dover) – эксперт по волосам и к тому же бородач - серьезно взялись за дело и опытным путем установили: объем жидкости, который абсорбируют усы, эквивалентен примерно 20 процентам от их веса. Удерживают жидкость волоски – за счет адгезивных и капиллярных эффектов.

Дальнейшие исследования дерматологов показали: после каждого контакта с пивом в кружке на усах остаются 0,56 миллилитров – то есть в рот не попадают. Чтобы осушить, не торопясь, пол-литровую кружку, потребны 10 контактов, в результате которых, «по усам утекут» 5,6 миллилитра - чуть больше одного процента её объема. Потери в масштабе той или иной страны легко определить, зная сколько кружек пива в среднем выпивают ее усатые-бородатые мужчины, например за год. Для Великобритании это порядка 80 тысяч литров, - определили исследователи.

В материальном смысле потери будут тем больше, чем дороже напиток. Макать усы в элитное шампанское или в марочный коньяк – очень расточительно.

Пить виски из широкого стакана вкусно, но расточительно.

Так брить или не брить? Мужчины, спросите своих женщин. Скажут «брить» - брейте. Среди представительниц прекрасного пола попадаются такие, которые бороды на дух не переносят. А не скажут – так и ладно. Поступайте сообразно собственным представлениям о прекрасном. Тем более, что наука не сильно возражает против бород.