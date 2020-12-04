Скандальная перепалка обернулась грандиозным ударом по Ольге Бузовой

Ольга Бузова Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кто бы мог подумать, что скандальная перепалка вокруг "Дома-2" выльется в грандиозное разоблачение Ольги Бузовой. Актриса Настасья Самбурская, как известно, за словом в карман никогда не лезет. Она высказала все, что думает о телестройке, где вот уже 16 лет трудится Бузова, и ее обитателях не только в своем блоге, но и в блоге поющей ведущей. Однако Ольгу эти слова оскорбили и она их удалила. И тогда Настастья нанесла по оппоненту сокрушительный удар.

Настасья Самбурская разразилась гневной отповедью в адрес Ольги Бузовой в ответ на удаленный певицей комментарий. В выражениях звезда сериала "Универ" не стеснялась, использовала ненормативную лексику.

"При встрече ты, поджав хвост, отворачивалась и делала вид, что меня нет. Встретимся на съемках 9-го числа. Я на весь зал заору, что ты бездарная бездарность", - написала в блоге Настасья.

Однако самое постыдное разоблачение приберегла на десерт. Она решила рассказать общественности о том, как Бузова, встречаясь с влиятельным бизнесменом, параллельно крутила роман с футболистом Дмитрием Тарасовым, за которого впоследствии вышла замуж.

"Жила в квартире с Тарасовым, которую оплачивал Андрей. Лживая. Когда нет талантов, вот и приходится «Мои люди, мои люди». Дворянка столбовая. Вся жизнь - одна большая показуха и работа на публику. Ни один человек с головой тебя не воспринимает не как фрика. Ты просто ничтожество, хоть и богатое и популярное в кругах тупых людей", - сказала, как отрезала, Самбурская.

Отметим, долгое время Ольга действительно представляла Андрея Сорокина как своего жениха. Она дни и ночи проводила с Андреем, время от времени отлучаясь на съемки и светские тусовки. "Наконец-то рядом с Ольгой достойный ее спутник, надежная опора, она просто светится от счастья!", - рассказывали участники "Дома-2". Однако через некоторое время Бузова познакомилась с Тарасовым. Поговаривают, что она стала крутить роман с футболистом, параллельно встречаясь с миллионером. А когда Сорокин узнал об измене, то, по слухам, выгнал Бузову из четырехкомнатной квартиры.

Отметим, скандал вокруг "Дома-2" разразился 3 декабря. Ксения Бородина, посмотрела сериал, сценаристом которого стал Александр Цыпкин, и выступила с критикой в своем блоге: мол, это кино про разврат - "сношения, а не отношения". В ответ Цыпкин указал телеведущей на место: якобы звезде самого скандального телепроекта "Дом-2" о морали лучше не рассуждать. В словесную перепалку вступила Самбурская, сыгравшая в сериале одну из ролей. "Телепроект, его ведущие и зрители - это днище, и миллионы заработанных рублей - не показатель интеллектуального превосходства!", - рубанула актриса.

Совершенно неожиданно в конфликт вмешалась Бузова и напала на Настасью: "Я не позволю гадить в моем доме! Проект, который я веду уже 16 лет, стал моим вторым домом, и что я вижу и слышу? Вновь кому-то нужен пиар и хайп. Потому что никто больше не платит хорошие гонорары, время сложное. И человек решил вылить грязь прямо нам под дверь! Если бы это касалось лично меня, я бы никогда не стала мараться в этих помоях. Но когда речь идет о моих людях - молодых мамочках, бабушках, подростках, семейных парах, которые смотрят проект и любят его - тут я молчать не буду".