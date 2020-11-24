"Какой кошмар": Ольга Бузова заявила, что парализованный Борис Моисеев благословил ее "Голубую Луну"

Поющая ведущая навлекла на себя гнев поклонников Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Ольга Бузова давно доказала, что талантливый человек талантлив во всем. Поющая ведущая "Дома-2" успевает давать концерты, записывать хиты и принимать участие в шоу. Так, в настоящее время знаменитость блистает в "Ледниковом периоде". А на днях проявила себя в эфире программы "Суперстар. Возвращение".

Ольга Бузова исполнила в дуэте с Николаем Трубачом знаменитый хит "Голубая Луна". В свое время эта композиция стала визитной карточкой Бориса Моисеева и Трубача. Дуэт объездил с гастролями весь мир. По воспоминаниям Николая, на волне скандальной популярности они с Моисеевым давали до 40 выступлений в месяц. А потом с Борисом случилось несчастье - его разбил инсульт.

"Как же приятно было исполнить вместе с Николаем Трубачем легендарный супер хит 90-х. Да-да, то самый хит, под который мы все зажигали. Особенно приятно, что первый исполнитель этой песни, которая доносилась из каждого утюга, лично нас благословил на ремейк культовой песни", - поделилась певица радостью в блоге.

Ольга призналась, что очень волновалась и несколько раз даже перезаписывала трек. "Как мне сказали - новая версия трека очень понравилась Борису Моисееву. Для меня это крайне приятно. Кстати, Николай Трубач, который является автором песни, сказал, что изначально они хотели сделать трио, но не смогли найти нужную певицу на роль королевы. И вот, все на своих местах. Младший брат - Николай Трубач. Старший брат - Борис Моисеев. Королева - Ольга Бузова", - гордо написала звезда.

Сейчас она мечтает, чтобы парализованный Моисеев присоединился к ней и Трубачу. "И мы вас порадовали исполнением этого хита. Борис, мы вас очень любим и скучаем. Я безумно рада, что новая версия вам понравилась", - резюмировала Бузова.

Вот только подписчики пришли в ужас от пения кумира. Они разразились в ее адрес гневной отповедью.

"Вы испортили шедевр", "Бедные Дробышевские уши", "Несколько раз перезаписывала, но так и не записала. Кровь из ушей!", "Ни петь, ни танцевать! Когда закончится уже полная Бузовщина! Слезы, сопли и бревно - все, в чем талантлива", "Я одна на лицо Долиной смотрела? Там все было понятно", "Ну это вообще жесть, ее голоса не было слышно", "К чему там вообще нужна была Бузова? Трубач супер", "Бедная безголосая Ольга", "Испортила песню", "Какой кошмар", "Испанский стыд", "Бузова говорит, что сделала все что могла. Долина на нее так посмотрела, что можно было провалиться", - делятся пользователи соцсети.

Напомним, Борис Моисеев давно не появляется на публике из-за тяжелой болезни. Первый инсульт произошел у него в 2010 году. Состояние артиста было ужасным. У него произошла остановка сердца, затем его ввели в состояние медикаментозной комы и он долгое время был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Певец тогда смог восстановиться и даже вернулся на сцену. И хотя врачи рекомендовали артисту изменить образ жизни и оставить сцену, Моисеев решил по-своему. Снова начал давать концерты, курить и употреблять алкоголь. В итоге организм не выдержал, и в 2015 году у него случился повторный инсульт. Сейчас он не выходит из дома, а каждое утро начинает с молитвы.