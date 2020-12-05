Арендаторы улетели зимовать на юг: спрос на съемное жилье переместился из Москвы в Сочи и Ялту

Зимовать в Сочи, например, на горном курорте "Роза Хутор" гораздо приятнее. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Спрос на аренду жилья в столице в сравнении с прошлой зимой упал на 40%. Об этом рассказали в пресс-службе компании МИЭЛЬ. Объяснение простое - удаленка и карантинные ограничения. Они, в частности, привели к тому, что арендаторы, как перелетные птицы, потянулись зимовать в более приятные условия - на юг.

Такая тенденция, хотя в куда меньших масштабах, наблюдалась и раньше — часть столичной тусовки проводила зиму в Тайланде или на Гоа. Времена изменились — теперь так далеко не уезжают, выбирают в основном города родного черноморского побережья. Но и «перелетных птиц» оказалось куда больше, чем в прошлые сезоны.

В связи с этим, по данным МИЭЛЬ, стоимость зимней аренды однушек-двушек, например, в Сочи выросла на 5-10 тысяч рублей. Речь именно о долгосрочной аренде — от месяца до трех (посуточная новогодняя подорожала на 30%).

Судя по всему, причины не только в теплой южной зиме и более мягком характере карантинных ограничений. По словам гендиректора отделения МИЭЛЬ «В Сочи», двушку (45 кв.м.) в центре Адлера, в отличном состоянии и с полным набором бытовой техники сейчас (уже с учетом повышения арендных ставок) можно снять за 35 тысяч рублей в месяц (плюс коммунальные платежи). В ту же сумму обойдется просторная однушка (42 кв. м.) в Центральном районе Сочи, с современным ремонтом и панорамными окнами. А более скромная однушка (36 квадратов) в Адлерском районе, но в 300 метрах у моря и со всей новой бытовой техникой и мебелью сдается за 25 тысяч. Сравните со столичными расценками — и вам сразу захочется увидеть за окном кипарисы, а не московскую хмурь. Тем более, что на удаленке все равно, откуда работать.

Рассказы МИЭЛЬ подтверждают и другие источники. По данным Tvil.ru (сервис по подбору жилья), самые популярные города для зимовки в нынешнем сезоне — Ялта и Сочи. На третьем месте — Севастополь. Также в списке мест повышенного спроса Кисловодск, Феодосия, Адлер, Горячий Ключ (бальнеологический курорт в Краснодарском крае). Ищут квартиры, апартаменты, номера в отелях с кухней — на месяц или сразу на всю зиму, с декабря до конца февраля.

По данным федерального портала «Мир квартир», в среднем по стране в сравнении с началом декабря прошлого года ставки аренды даже на самое популярное жилье — однушки и студии — упали на 1,6%. В том числе в Москве — на 6,7%, Санкт-Петербурге — 8,4%. Зато в Сочи выросли на 2,4%, в Севастополе на 5,4%. В списке городов, популярность которых резко выросла, по сведениям «Мира квартир», также совсем не южный Калининград — там стоимость аренды однушек и студий в сравнении с прошлым декабрем увеличилась на 10,7%. Это тоже тенденция. Наш европейский анклав в последнее время пользуется дикой популярностью — и у туристов, и у арендаторов, и у покупателей квартир.

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