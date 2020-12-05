Марина Зудина: "Мы не общаемся с Машковым, ни как с худруком, никак…"

Актриса, вдова Олега Табакова, Марина Зудина Фото: Борис КУДРЯВОВ

В программе «Секрет на миллион» вдова Олега Табакова ответила на разные вопросы ведущей Леры Кудрявцевой и откровенно рассказала о том, что у нее болит…

Например, почему после ухода из жизни ее мужа многие, в том числе ее коллеги и, казалось бы, друзья от нее отвернулись. Но она, несмотря ни на что, не сдается и продолжает жить.

- Мы не общаемся с Машковым – ни как с худруком Театра Табакова, никак... Что произошло, я не знаю. Но мы не общаемся сейчас, - призналась Зудина, которая является актрисой «Табакерки». - Володя строит свой театр. Но так как мы с сыном хотели, чтобы театром руководил именно Володя, наверное, никто не хотел.

Марина Зудина рассказала, что, к сожалению, не репетирует сейчас в новых спектаклях. Что ее сын Павел тоже там сейчас не работает, хотя для Павла было два главных авторитета – его отец Олег Табаков и Машков…

- Почему так произошло, я знаю, - продолжает Зудина. - Сейчас я выхожу 5-6 раз в год в спектаклях "Табакерки", хотя и получаю зарплату там. Наверное, мне платят за то, чтобы я не выходила на сцену вообще. Это не вопрос обиды. Я сильный человек. Но если бы Олег Павлович знал, что Павла в театре сейчас нет и что я выхожу 5 раз в год, он бы сказал: как жаль...

Зудина призналась, что у нее никогда не было много друзей. Что в основном общалась с теми людьми, с которыми общался Олег Павлович. Она была рядом.

Вспомнила, что муж ей дарил бриллианты, которые она любит. Есть у нее и сапфиры, и изумруды. Но не это главное. Главное, что они с Табаковым любили друг друга. «Если бы мне сказали отдать жизнь за Олега Павловича, лишь бы он был жив и здоров, я бы это сделала, не задумываясь».

Когда Олег Табаков ушел из своей первой семьи, он сказал Зудиной: «Я на тебе никогда не женюсь. Но если у нас будут дети, я их усыновлю».

Правда когда Зудина забеременела, он настоял на том, чтобы они расписались. Марина не считает, что она увела Табакова из семьи. В его первой семье (с актрисой Людмилой Крыловой) все знали, что у него отношения с Зудиной. Но всех это устраивало.

- Мне кажется, материальная тема волновала ту семью даже больше, чем сам уход Табакова, - считает Зудина. – Но у каждого человека своя правда.

Если с Антоном Табаковым отношения все-таки удалось наладить, то с Александрой – старшей дочерью Олега Павловича – отношения так и не восстановились.

- К Антону мы ездили в гости. Тем не менее мне жаль, что он меньше общался с отцом, чем мог бы.

Перед смертью Табаков написал завещание, по которому все свое имущество оставил жене Марине и младшим детям - Павлу и Маше. На вопрос Кудрявцевой, почему он так распорядился, Зудина ответила:

- Он хотел нас защитить. Табаков считал своего старшего сына Антона обеспеченным человеком.

По словам Зудиной тех денег, которые завещал Табаков своей семье достаточно, чтобы жить спокойно. Младшей дочери Маше он оставил деньги на счете, так что Маша может позволить себе не работать.

По словам Зудиной, после ухода из жизни Табакова все решили, что если она женщина и осталась одна, то можно все. Оказывается, пока ее не было на даче в течение полутора лет, сосед вырубил деревья по границе участка и построил там строение. Хотя границы условные, но это та часть, которая принадлежит Табаковым. Марина решила эту проблему. И считает: на хамство надо отвечать хамством, на силу – силой.

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