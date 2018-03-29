2018-03-28T12:13:05+03:00
Общество

Старший сын Олега Табакова Антон: Наследство отца меня не волнует

Уход Олега Табакова до сих пор горячо обсуждают его поклонники: актера вспоминают с любовью и благодарностью. Не утихают и разговоры о его баснословном наследстве. Старший сын Олега Табакова рассказал о своем отношении к этой ситуации
Анна ВЕЛИГЖАНИНА
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Антон Табаков с женой Анжеликой и отцом.Антон Табаков с женой Анжеликой и отцом.Фото: Мила СТРИЖ
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По разным оценкам, оно составляет 200 миллионов рублей и выше. Некоторые СМИ и вовсе уверяют, что все нажитое Олегом Павловичем тянет на несколько миллиардов! Но наследникам, мол, волноваться не о чем: якобы Табаков давно переписал все на Марину Зудину.

Так что правда, а что ложь в рассказах о наследстве кумира?

«Тоскую по папе, а не по его имуществу»

Звоню вдове Табакова, актрисе Марине Зудиной. Вопросы о наследстве она принимает в штыки.

- В прессе пишут не соответствующие действительности данные, - жестко сказала Зудина. - О том, какое на самом деле имущество, я не буду давать информацию.

Набираю мобильный номер старшего сына Олега Павловича Антона Табакова.

- Говорят, Олег Павлович все завещал Марине Зудиной?

- Я допускаю, что так именно и произошло. Но лучше об этом спрашивать Марину.

- Вы будете претендовать на долю в наследстве?

- Наследство меня совсем не волнует. Я подожду какое-то время, когда я начну в принципе думать, а пока у меня другие заботы. Понимаете, у меня умер папа, и я об этом сильно сожалею. Я тоскую по нему, а не по его движимому или недвижимому имуществу или чему-то материальному...

- Много кривотолков было по поводу вашей родной сестры Александры, которая не пришла на похороны отца...

- Каждый человек поступает так, как считает нужным. Ни в коей мере не защищаю и не оправдываю, но уважаю ее позицию. Раз она поступила так - у нее были на это свои причины.

Сегодня Марина Зудина владеет имуществом на сумму более 86 млн. рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня Марина Зудина владеет имуществом на сумму более 86 млн. рублей.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дочь не простила предательства

В близком окружении актера «КП» заверили, что Табаков оставил завещание, по которому все его имущество остается Марине Зудиной. Знакомые считают, что это вполне логично, ведь у нее на иждивении осталась 11-летняя дочь Табакова Маша. Их сыну Павлу 22 года - тоже достаточно молодой возраст, чего не сказать о старших детях от первого брака. Сын Антон и дочь Александра - взрослые, самостоятельные люди, им уже за 50 лет. Старший сын Олега Табакова Антон - обеспеченный человек, в прошлом успешный ресторатор, недавно продал бизнес и перебрался с семьей в Париж.

Судьба старшей дочери Александры сложилась не столь успешно. В 1987 году она окончила Школу-студию МХАТ, снималась в кино (самая яркая роль - в фильме Василия Пичула «Маленькая Вера»), некоторое время работала в театре под руководством отца. Уход Олега Табакова из семьи стал для нее страшным ударом. Преподаватель Александры Кира Головко в одном из интервью рассказывала: Саша как-то призналась ей, что хотела покончить с собой, настолько велика была боль.

После развода родителей Александра прекратила общение с Табаковым, в знак протеста бросила свою актерскую профессию и стала домохозяйкой. Первый супруг Саши - немецкий актер Ян Йозеф Лиферс, он известен тем, что сыграл главную роль в картине «Достучаться до небес». От Яна Александра родила дочь Полину. Отношения с отцом она так и не возобновила.

«Мама и сестра - женщины, и для них подобное предательство может стать трагедией всей жизни, - объяснял журналистам Антон Табаков. - Я обижался на отца, но потом наладил с ним общение. Быстро забываю обиды, мне так легче существовать. С Мариной Зудиной не общаюсь, поскольку она младше меня и всех моих друзей».

Несколько раз в интервью Олег Табаков признавался, что мечтает собрать за одним столом всех своих детей. Увы, эта мечта так и осталась нереализованной.

КСТАТИ

Чем владеет Марина Зудина

Вот что согласно налоговым документам числится за вдовой артиста:

Квартира в Чапаевском переулке Москвы, площадь 239,6 кв. м, цена - 76,8 млн. руб*. Здесь сейчас и живет Марина Зудина с детьми.

Гараж (Москва, пер. Чапаевский), 13,2 кв. м, цена - 1,2 млн. руб.

Гараж (Москва, пер. Чапаевский), 16,3 кв. м, цена - 1,5 млн. руб.

Машино-место (Москва, пер. Чапаевский), 10,5 кв. м, цена - 270 тыс. руб.

Машино-место (Москва, пер. Чапаевский), 16,9 кв. м, цена - 1,57 млн. руб.

Нежилое помещение в Гороховском переулке Москвы, 76,5 кв. м, цена - 5,15 млн. руб.

Итого: 86,49 млн. рублей.

До недавнего времени Марина Зудина владела еще одной квартирой в Чапаевском переулке (105,6 кв. м, цена - 33,87 млн. руб.). Но с июля 2017-го больше не владеет: жилье либо в залоге у банка, либо продано, либо переписано на кого-то из родственников.

Такая же судьба у квартиры по улице Бакунинской (42 кв. м, цена - 7,58 млн. руб.): ею Зудина владела до декабря 2017 года. Может, обе квартиры пришлось продать, чтобы оплатить лечение артиста (Олег Табаков долгое время страдал от рака предстательной железы, а последние месяцы находился в клинике)?

В списке не отражено имущество, которое, возможно, оставил близким Олег Табаков. Но завещание должно вступить в силу только через полгода после смерти артиста.

* Указана кадастровая стоимость, которая может отличаться от рыночной.

ЗВОНОК ПЕРВОЙ ЖЕНЕ

Людмила КРЫЛОВА: Когда Табаков уходил, он оставил все имущество себе

- Я сохранила добрые воспоминания о Табакове. Развод был тяжелый, но все проходит. Со временем я простила, но ничего не забыла, - рассказала «Комсомолке» Людмила Крылова.

- Читала интервью, в котором Табаков сказал про ваш развод: мол, он все имущество оставил...

- Нет! (Смеется.) Он писал: «Я все оставил». Я его спросила: «Почему же ты не добавил, что все оставил СЕБЕ?!» А он говорит: «Вот как захотел, так и написал». Это еще было, когда мы с ним общались. Поэтому все и подумали, что он мне с детьми все оставил. А оставил он практически все себе. Это я, можно сказать, осталась ни с чем.

Первая супруга Олега Табакова Людмила Крылова. Фото: Артем ГЕОДАКЯН/TASS

Первая супруга Олега Табакова Людмила Крылова. Фото: Артем ГЕОДАКЯН/TASS

- Но он в интервью сообщил, что заплатил 120 тысяч долларов отступных бывшей супруге и купил квартиру дочери.

- Понимаете, была наша общая с Табаковым квартира на Покровке, четырехкомнатная, с двумя туалетами, четырьмя лоджиями. Это был дом какой-то кагэбэшный, особый. Шикарная квартира была просто. После развода он ее оценил по заниженной государственной стоимости, а не по рыночной, коммерческой. И выплатил мне деньги. А дочке Александре купил двухкомнатную квартиру - она была черная, просто убитая. Она три или четыре года делала в ней ремонт за свой и за мой счет. Когда Табаков приехал в эту квартиру, мною уже была куплена мебель, похожая на ту, которая была у нас с ним в квартире на Покровке. И он так взглянул... По его вине произошел развод. Если мужчины уходят, то оставляют все и уходят. А он... ну что это я сейчас говорю, его же не стало, господи!

- После развода вы больше так и не вышли замуж?

- Да, это был единственный брак.

- У вас что-то отозвалось в сердце при известии о смерти Табакова?

- Давайте не будем об этом...

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